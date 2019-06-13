2019-06-13T02:46:59+03:00
Звезды

«Не подрались, но и не поздоровались»: Богомолов с Собчак столкнулись с Виторганом

На церемонии закрытия «Короткого метра» «Кинотавра» засветилась скандальная троица
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Рядом с Богомоловым Ксения выглядела счастливойРядом с Богомоловым Ксения выглядела счастливойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На пляже гостиницы «Жемчужина» прошла традиционная церемония награждения лучших короткометражек.

Гости фестиваля собрались на раут, чтобы поздравить своих коллег.

Среди приглашённых была и Ксения Собчак. Телеведущая и политик пришла на вечеринку с режиссёром Константином Богомоловым, с которым ей приписывают роман.

Прибыл на «Кинотавр» и бывший муж Ксении актёр Максим Виторган. Публика наблюдала забавную картину, как бывшие супруги стояли в метре от друг друга, но даже не обменялись приветствиями. Хотя у Ксении и Максима прекрасные отношения, они воспитывают общего сына Платона. Видимо, Ксюша проигнорировала супруга, поскольку рядом с ней был Константин Богомолов, которому Виторган несколько месяцев назад якобы в порыве ревности разбил нос.

Прибыл на "Кинотавр" и бывший муж Собчак Максим Виторган Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прибыл на "Кинотавр" и бывший муж Собчак Максим ВиторганФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Собчак была в чудесном летнем платье с открытой спиной. Рядом с Богомоловым Ксения выглядела счастливой. То и дело что-то нежно нашёптывала своему спутнику.

- Ребят, ну сколько можно нас фотографировать?! Пожалуйста, не надо, - вежливо попросила фотографа «КП» Ксения Собчак.

С такой же просьбой обратился к операторам и Константин Богомолов. Было видно, что пара устала от повышенного внимания прессы. Впрочем, Ксении, как одной из самых известных женщин страны, не привыкать, что папарацци следуют за ней по пятам.

Максим Виторган стоял в дальнем углу один и нервно курил Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Максим Виторган стоял в дальнем углу один и нервно курилФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А в это время Максим Виторган стоял в противоположном углу один и нервно курил.

Видимо, утомившись от вспышек фотокамер, Богомолов и Собчак покинули вечеринку.

Почти сразу после них уехал и Максим Виторган.

Напомним: недавно Ксения Собчак призналась журналистам, что официально развелась с актёром и режиссёром Максимом Виторганом. Свои отношения с Богомоловым телеведущая не комментирует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом и решила судьбу сына Платона

Ксения Собчак официально развелась с Максимом Виторганом. Телеведущая оплатила госпошлину в 650 рублей и получила свидетельство о расторжении брака. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Мария РЕМИЗОВА

 
Читайте также
Новости 24
Глава НАТО приветствовал решение США увеличить военное присутствие в Польше
Суд в Турции не снял арест с судна, на котором работали российские моряки
Путин надеется на восстановление отношений с Украиной
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Украинская группа "1+1 Медиа" считает запрет сериала "Сваты" политически мотивированным
Синоптики пообещали похолодание в столичном регионе до одного градуса
Более 5 млн человек участвовали в мероприятиях ко Дню России
Трамп: Польша купит у США 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрд
Певица Вика Цыганова собирается баллотироваться в Госдуму
Новую российскую ракету в Германии назвали "оружием конца света"
Американский президент сообщил о закупке партии истребителей F-35 Польшей
Трамп рассматривает возможность санкций против участников проекта "Северный поток-2"