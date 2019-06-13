«Не подрались, но и не поздоровались»: Богомолов с Собчак столкнулись с Виторганом

На пляже гостиницы «Жемчужина» прошла традиционная церемония награждения лучших короткометражек.

Гости фестиваля собрались на раут, чтобы поздравить своих коллег.

Среди приглашённых была и Ксения Собчак. Телеведущая и политик пришла на вечеринку с режиссёром Константином Богомоловым, с которым ей приписывают роман.

Прибыл на «Кинотавр» и бывший муж Ксении актёр Максим Виторган. Публика наблюдала забавную картину, как бывшие супруги стояли в метре от друг друга, но даже не обменялись приветствиями. Хотя у Ксении и Максима прекрасные отношения, они воспитывают общего сына Платона. Видимо, Ксюша проигнорировала супруга, поскольку рядом с ней был Константин Богомолов, которому Виторган несколько месяцев назад якобы в порыве ревности разбил нос.

Прибыл на "Кинотавр" и бывший муж Собчак Максим ВиторганФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Собчак была в чудесном летнем платье с открытой спиной. Рядом с Богомоловым Ксения выглядела счастливой. То и дело что-то нежно нашёптывала своему спутнику.

- Ребят, ну сколько можно нас фотографировать?! Пожалуйста, не надо, - вежливо попросила фотографа «КП» Ксения Собчак.

С такой же просьбой обратился к операторам и Константин Богомолов. Было видно, что пара устала от повышенного внимания прессы. Впрочем, Ксении, как одной из самых известных женщин страны, не привыкать, что папарацци следуют за ней по пятам.

Максим Виторган стоял в дальнем углу один и нервно курилФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А в это время Максим Виторган стоял в противоположном углу один и нервно курил.

Видимо, утомившись от вспышек фотокамер, Богомолов и Собчак покинули вечеринку.

Почти сразу после них уехал и Максим Виторган.

Напомним: недавно Ксения Собчак призналась журналистам, что официально развелась с актёром и режиссёром Максимом Виторганом. Свои отношения с Богомоловым телеведущая не комментирует.

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