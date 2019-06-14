2019-06-14T13:01:01+03:00
Происшествия

Маму девочки-маугли ограничили в родительских правах

Ирина Гаращенко будет платить алименты, а девочку отдадут в приемную семью
Анастасия ВАРДАНЯН
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Свою вину женщина так и не признала. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСССвою вину женщина так и не признала. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В пятницу, 14 июня, Головинский суд Москвы рассмотрел иск органов опеки о лишении родительских прав 47 -летней Ирины Гаращенко, мамы девочки-маугли, которую 10 марта нашли одну в захламленной квартире на Ленинградском шоссе.

Шестилетняя малышка была в жутком состоянии. Из-за стресса девочка потеряла речь, а отсутствие элементарной гигиены привело к врастанию в шею ребенка пластиковой резинки для волос. Оказалось , что полгода кроха жила в квартире одна. Все это время родная мать отдыхала в квартире сожителя и лишь изредка приходила навестить ребенка. Мамашу-кукушку сразу же арестовали. Все это время она находится в СИЗО.

Свою вину женщина так и не признала. По ее мнению, она отличная мать, а погром в квартире якобы устроили черные риэлторы. Эту же версию она рассказала в суде по лишению родительских прав. Правда, ей никто не поверил.

Такой девочку нашли в квартире, заваленной мусором и грязью.

Такой девочку нашли в квартире, заваленной мусором и грязью.

- Решением суда она ограничена в родительских правах. Кроме того, принято решение о взыскании с нее алиментов в размере 1/4 всех доходов, - сообщили "КП" в пресс-службе Головинского районного суда.

Ирина Гаращенко заявила, что попытается восстановить свои родительские права. А дочку попросила временно передать под опеку своей сестре. Татьяна Гаращенко действительно обратилась в органы опеки и заявила о желании воспитывать племянницу. Однако пока решение о дальнейшей судьбе ребенка не принято. Сейчас девочка находится в интернате.

Сама Ирина Гаращенко дочку увидит очень не скоро. Женщину обвиняют по тяжкой статье уголовного кодекса. За "покушение на убийство малолетней" ей грозит до десяти лет лишения свободы. Но в ее случае речь, скорее всего, будет идти о принудительном лечении. Напомним, по результатам экспертизы, женщина была признана частично недееспособной.

Девочка Маугли из многоэтажки.Жуткая история про ребенка, которого обнаружили в квартире, больше похожей на мусорную свалку, с жутким запахом гнили. И почти без еды и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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