2019-06-14T17:52:29+03:00
Звезды

Ирина Шейк в чулках и прозрачном топе вышла на подиум

Российская модель прилетела в Италию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ирина Шейк.Ирина Шейк.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ирина Шейк впервые после расставания с Брэдли Купером вышла на подиум. Супермодель сменила за время показа несколько нарядов.

Ирина Шейк приняла участие в юбилейном шоу CR Runway x LuisaViaRoma во Флоренции. 33-летняя модель выглядела очень сексуальнов черном кожаном платье-бюстье с открытыми плечами Ermanno Scervino. Дерзкий лук дополнили перчатки и лаковые туфли.

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Ирина Шейк в Ermanno Scervino
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А от ее образа в классическом черном в полоску костюме Mugler с пикантным разрезом на юбке, чулках и прозрачном топе просто невозможно отвести глаз.

Компанию Шейк на подиуме составили Белла и Джиджи Хадид. Сестры также сменили по два кардинально противоположных образа. Вышла на подиум и Наташа Поли, которая в апреле родила сына. Одна за другой появились Стелла Максвелл, Каролина Куркова, Алессандра Амбросио, Дайтцен Крез, Лара Стоун.

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Ирина Шейк, Белла Хадид и Джоан Смоллс
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Чуть ранее папарацци удалось поймать Ирину Шейк на улице. Во Флоренции она прогулялась по старинным улочам, наслаждаясь красотой города. Модель надела зеленое мини-платье с рюшами и такого же цвета кроссовки на высокой платформе. Свой образ девушка дополнила желтой кожаной сумочкой и черными солнцезащитными очками.

Стоит отметить, что Ирина Шейк появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно о ее расставании с Брэдли Купером. Бывшие влюбленные договорились, что будут проводить время вместе ради дочери Леи. Оба родителя без ума от двухлетней малышки и в вопросах воспитания придерживаются одинаковых взглядов. По словам источника, и Шейк, и Купер хотят, чтобы Лея была счастлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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