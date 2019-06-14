Ирина Шейк в чулках и прозрачном топе вышла на подиум
Ирина Шейк впервые после расставания с Брэдли Купером вышла на подиум. Супермодель сменила за время показа несколько нарядов.
Ирина Шейк приняла участие в юбилейном шоу CR Runway x LuisaViaRoma во Флоренции. 33-летняя модель выглядела очень сексуальнов черном кожаном платье-бюстье с открытыми плечами Ermanno Scervino. Дерзкий лук дополнили перчатки и лаковые туфли.
А от ее образа в классическом черном в полоску костюме Mugler с пикантным разрезом на юбке, чулках и прозрачном топе просто невозможно отвести глаз.
Компанию Шейк на подиуме составили Белла и Джиджи Хадид. Сестры также сменили по два кардинально противоположных образа. Вышла на подиум и Наташа Поли, которая в апреле родила сына. Одна за другой появились Стелла Максвелл, Каролина Куркова, Алессандра Амбросио, Дайтцен Крез, Лара Стоун.
Чуть ранее папарацци удалось поймать Ирину Шейк на улице. Во Флоренции она прогулялась по старинным улочам, наслаждаясь красотой города. Модель надела зеленое мини-платье с рюшами и такого же цвета кроссовки на высокой платформе. Свой образ девушка дополнила желтой кожаной сумочкой и черными солнцезащитными очками.
Стоит отметить, что Ирина Шейк появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно о ее расставании с Брэдли Купером. Бывшие влюбленные договорились, что будут проводить время вместе ради дочери Леи. Оба родителя без ума от двухлетней малышки и в вопросах воспитания придерживаются одинаковых взглядов. По словам источника, и Шейк, и Купер хотят, чтобы Лея была счастлива.
ИСТОЧНИК KP.RU
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