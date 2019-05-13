Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться. Как заявили инсайдеры, на этот раз топ-модель и голливудский актер окончательно разорвали отношения.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались официально, сообщает MTO News. Леди Гага не имеет никакого отношения к их разрыву. "Брэдли и Ирина больше не вместе и не будут давать комментариев о расставании”, - заявил инсайдер.

Последний раз Купера и Шейк видели вместе в феврале на премии "Оскар". "Брэдли всегда хотел сохранить свою личную жизнь в тайне, в то время как Ирина любит появляться на публике", - объяснил причины разрыва осведомленный источник в окружении пары.

irinashaykonline Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером

Стоит отметить, что ранее 33-летняя фотомодель и 44-летний актер постоянно попадали в объективы папарацци во время прогулки с их двухлетней дочкой Леей. В последнее время этого не происходило.

Кроме этого Шейк стала публиковать провокационные снимки в своем блоге. А совсем недавно она посетила Met Gala в одиночку. Брэдли должен был присутствовать. Он получил приглашение на бал, однако по неизвестной причине так и не появился на празднике.

irinashayk Ирина Шейк посетила Met Gala в одиночку

Слухи о расставании пары стали муссироваться в прессе после того, как актера все чаще стали видеть с партнершей по фильму "Звезда родилась", певицей Леди Гагой. Даже появилась информация об их романе. Лента была номинирована на "Оскар" и завоевала статуэтку в категории "Лучшая песня", чему Брэдли и Гага были невероятно рады. Представляя свою картину на церемонии, актер весь вечер миловался с певицей, а потом продолжил флиртовать с артисткой на афтепати.

irinashayk Шейк стала публиковать провокационные снимки в своем блоге

Вскоре после этого Гага заговорила о том, что на "Оскаре" Купер всего лишь подыгрывал ей. Но именно после этого Шейк и Купер перестали выходить в свет вместе.