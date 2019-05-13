2019-05-13T12:55:46+03:00
Звезды

Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись

О расставании фотомодели и актера сообщили инсайдеры
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались официальноИрина Шейк и Брэдли Купер расстались официальноФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться. Как заявили инсайдеры, на этот раз топ-модель и голливудский актер окончательно разорвали отношения.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались официально, сообщает MTO News. Леди Гага не имеет никакого отношения к их разрыву. "Брэдли и Ирина больше не вместе и не будут давать комментариев о расставании”, - заявил инсайдер.

Последний раз Купера и Шейк видели вместе в феврале на премии "Оскар". "Брэдли всегда хотел сохранить свою личную жизнь в тайне, в то время как Ирина любит появляться на публике", - объяснил причины разрыва осведомленный источник в окружении пары.

irinashaykonlineirinashaykonline
Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером
751 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

Стоит отметить, что ранее 33-летняя фотомодель и 44-летний актер постоянно попадали в объективы папарацци во время прогулки с их двухлетней дочкой Леей. В последнее время этого не происходило.

Кроме этого Шейк стала публиковать провокационные снимки в своем блоге. А совсем недавно она посетила Met Gala в одиночку. Брэдли должен был присутствовать. Он получил приглашение на бал, однако по неизвестной причине так и не появился на празднике.

irinashaykirinashayk
Ирина Шейк посетила Met Gala в одиночку
414835 отметок «Нравится»1924 комментариевInstagram

Слухи о расставании пары стали муссироваться в прессе после того, как актера все чаще стали видеть с партнершей по фильму "Звезда родилась", певицей Леди Гагой. Даже появилась информация об их романе. Лента была номинирована на "Оскар" и завоевала статуэтку в категории "Лучшая песня", чему Брэдли и Гага были невероятно рады. Представляя свою картину на церемонии, актер весь вечер миловался с певицей, а потом продолжил флиртовать с артисткой на афтепати.

irinashaykirinashayk
Шейк стала публиковать провокационные снимки в своем блоге
233123 отметок «Нравится»1082 комментариевInstagram

Вскоре после этого Гага заговорила о том, что на "Оскаре" Купер всего лишь подыгрывал ей. Но именно после этого Шейк и Купер перестали выходить в свет вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ирина Шейк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
СК допросил персонал Шереметьево и «Аэрофлота» по делу о катастрофе «Сухой - Суперджет 100»
Польша выдала России обвиняемого в совершении разбойного нападения
В Еврокомиссии назвали главную задачу Зеленского на ближайшие два года
При землетрясении в Панаме пострадали пять человек
Суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей за пикет у Кремля в защиту Байкала
Рада назначит дату инаугурации Зеленского 14-17 мая
Зеленского вызвали в суд в рамках административного дела
Глава Крыма допускает повторение провокаций в Керченском проливе
Ученые назвали допустимое количество чашек кофе в день
Швеция намерена возобновить дело об изнасиловании в отношении Ассанжа
В МИД России пояснили причину отмены визита Помпео в Москву
Польша оценила нанесенный нацистской Германией ущерб в $1 трлн
Брата футболиста Александра Кокорина пригласили в группу «Ласковый май»
Отечественные самолеты будут собирать роботы
Вооруженный пистолетом школьник взял в заложники учеников в Казани
Составлена диета, снижающая риск преждевременной смерти
Число жертв циклона "Фани" в Индии увеличилось до 64 человек
Сергей Зверев прибыл по повестке в Тверской суд Москвы