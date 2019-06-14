Инженер из Подмосковья, чудом выживший в дорожной драке с тремя армянами, сам попал под статью.

Волна массовых драк с участием приезжих захлестнула столицу. Сначала в коллективную мясорубку 11 армян с двумя русскими парнями у кафе в подмосковном поселке Путилково вмешался спецназовец ГРУ Никита Белянкин. 24-летний парень был смертельно ранен ударом ножа в сердце. Потом мимо группы пьяных таджиков, которые в парке на Южнобутовской улице прицепились к беременной девушке, не смог равнодушно пройти мастер спорта по греко-римской борьбе Сергеем Чуев. Он тоже был убит и сброшен в пруд. В соцсетях и на газетных страницах оба смельчака стали настоящими героями. Но слава эта далась им слишком дорого: ценой собственных жизней.

А вот инженеру из Подмосковья, Владимиру Зеньковичу, который несколько месяцев назад попал в похожую ситуацию, сейчас не до геройства. "В тюрьму бы не попасть": вот все о чем мечтает молодой мужчина. В драке-то он выжил, вот только его самооборона против троих армян может обернуться для него же двумя годами тюрьмы. Против молодого человека возбудили уголовное дело. Кто в этой истории жертва, а кого на самом деле стоит защищать, разобралась корреспондент "Комсомолки".

ТРОЕ С НОЖОМ И ДАЖЕ НА ХУЛИГАНСТВО НЕ ПОТЯНУЛО!?

Запутанной эту ситуацию с дорожным конфликтом на парковке ТЦ "Реутово" на назовешь. Все снято на видео, причем с двух камер одновременно. Первая запись с видеорегистратора в машине Владимира, вторая с камеры наружного видеонаблюдения торгового центра.

На кадрах запечатлена вся двухминутная разборка. Владимир за рулем своего "Мерседеса" выезжает с парковки ТЦ. Прямо у шлагбаума, перегородив проезд, была припаркована белая иномарка. Как выяснилось позже , авто принадлежит уроженцу Армении, который в тот день приехал в торговый центр с русской девушкой и двумя земляками. На просьбу отъехать, водитель, который в этот момент что-то искал в багажнике, никак не отреагировал. Тогда Владимир вывернул руль и попытался объехать раскорячившуюся легковушку. Но не тут-то было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714793" frameborder="0"></iframe> Инженер из Подмосковья, чудом выживший в дорожной драке с тремя армянами, сам попал под статью.

- Недовольный тем, что я не стал ждать, он кулаком лупанул по кузову моей машины, а потом еще и швырнул бумажный стакан, который был у него в руке, вместе с которым в машину полетели какие то твёрдые предметы. Из - за этого на авто образовались вмятина, и трещина на заднем стекле. Я остановил машину и слева услышал новые удары по кузову. Я был в машине с девушкой и, чтобы не подвергать ее опасности, вышел на улицу. В этот момент из белой машины выбежали еще двое мужчин и перегородили мне путь. Все трое на меня налетели. Они кричали, что мне конец и матерились на всю улицу, - рассказал "КП" Владимир.

Владимир Зенькович: "Я был в машине с девушкой и, чтобы не подвергать ее опасности, вышел на улицу"

За ссорой наблюдали очевидцы, но никто из них вмешаться так и не решился.

- Они начали бить меня руками и ногами. У одного из троих в руках сверкнул нож, у второго какая-то палка. Я понимал , что шансов у меня просто нет. Тут я вспомнил про ружье, которое по случаю поездки в тир лежало у меня в багажнике. Как только я его достал, эта троица сразу отступила. Ружье я держал вниз стволом, выстрелов я не производил и ружьё было не заряжено. Они отошли в сторону и я смог сесть за руль машины и уехать, - рассказал Владимир.

Горячие парни из иномарки, бросились погоню.

- Они ехали за мной не меньше 10 километров, а потом я сумел от них оторваться...

Казалось, можно выдохнуть: все живы- здоровы. Но не тут -то было. Через несколько дней Владимир по совету друзей все-таки решил написать заявление в полицию.

- Через месяц мне пришел отказ в возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство". Я был просто в шоке, все-таки трое на одного, да еще с ножом. А потом оказалось, что это не они, а я преступник. Русская девушка из их компании написала встречное заявление и против меня завели уголовное дело по статье "Угроза убийством" . Как? Почему? Я ведь никому не угрожал , не стрелял и пальцам никого из них не трогал, - возмутился Владимир.

Владимиру пришлось нанять адвоката. Сейчас вместе с защитником они подали жалобу в прокуратуру. Главным доказательством его невиновности станут записи с камер видеонаблюдения. Они есть и в распоряжении нашей редакции. Чьей жизни на записи угрожает опасность, смотрите сами.

Кадр с регистратора в машине Владимира.

А вот претензий к оружию Владимира у правоохранительных органов не оказалось . Документы на ружье оформлены по всем правилам.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

- Уголовное дело было возбуждено при отсутствии поводов и оснований. Заявление в полицию подала девушка, которая, как видно на видео, находилась вне поля зрения конфликта и на значительном отдалении от Владимира. Угроз в ее адрес не было и учитывая дислокацию вообще быть не могло. До момента возбуждения уголовного дела не были установлены обстоятельства самого конфликта. Трое молодых людей, которые устроили драку, даже не были установлены и опрошены. При возбуждении уголовного дела не было принято во внимание, что оружие доставалось лишь с целью остановить нападение и предотвратить причинение вреда жизни и здоровью со стороны трёх парней в руках у которых находились предмет похожий на нож и удлиненный предмет в виде палки. Да и само поведение молодых людей, которые кинулись на машину чтобы ее остановить, а затем устроили погоню за автомобилем, поведение девушки, которая вдалеке спокойно снимала конфликт на телефон, говорит о том что никакой угрозы для своей жизни они не воспринимали. Незаконное возбуждение уголовного дела за угрозу убийством свидетельствует о том, что сотрудниками правоохранительных органов попираются права моего подзащитного на необходимую оборону и на защиту от посягательств против жизни и здоровья, гарантированные статьями 22 и 23 Конституции Российской Федерации, - отметил адвокат Максим Горпенко.

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