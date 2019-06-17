Закрытие Кинотавра-2019 в Сочи: Дерзкое мини Толкалиной и элегантное декольте Равшаны Курковой

В Сочи отшумел главный российский киносмотр. По красной дорожке «Кинотавра» прошли самые яркие отечественные кинодивы, блеснув своими обновками.

Правда, по мнению нашего модного эксперта дизайнера Ксении Князевой, на звёздной дорожке не обошлось и без модных провалов.

Равшана Куркова

Равшана КурковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Равшана в этом платье канареечного цвета выглядит потрясающе, - считает наш эксперт Ксения Князева. - Наряд на смуглой коже актрисы смотрится контрастно. Цвет очень сложный и подойдёт не всем. Но на жгучей брюнетке выглядит эффектно. Ветер, конечно, сыграл в пользу Равшаны и сделал это платье ещё более выразительным. Платье довольно простое, акцент сделан исключительно на элегантный корсет и на струящуюся юбку, которая эффектно разлетается на ветру.

Екатерина Шпица

Екатерина ШпицаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Наконец-то удивила эффектным платьем в стиле Леди Гаги Екатерина Шпица. Платье необычное, видно, что оно кутюрное (эксклюзивное, ручной работы - Ред.). Смутил меня только один момент. Кажется, что наряд давит актрисе в области груди. Хотя при таком глубоком декольте, если корсет не делать таким облегающим, то при любом движении может произойти конфуз и грудь будет обнажена,- объясняет дизайнер Ксения Князева.

Елена Подкаминская

Елена ПодкаминскаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мне понравилось платье Подкаминской. Наконец наши звёзды стали выходить на красную дорожку в "кутюрных" вещах. Видно, что наряд не просто сшили где-то на фабрике, а дизайнер вложил свою фантазию, очень долго вручную обтягивал этот цветок, который потом красиво прицепили. Интересные мягкие линии в области лифа, мягкая линия в разрезе. Все такое нежное, утонченное. Настоящая лесная фея на звёздной дорожке.

Любовь Аксенова

Любовь АксеноваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Любовь поддержала тренд "платьев для беременных". Как правило, за подобными платьями звезды обращаются, чтобы скрыть приятные новости в своей семейной жизни. Платье из фатина, интересное, многоярусное. Такое классическое платье на случай, если хочешь скрыть лишние кило.

Ольга Сутулова

Ольга СутуловаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Каждая актриса, собираясь на подобные звёздные дорожки, выражает своё отношение к этому мероприятию. Кто-то серьёзно готовится, заказывая в ателье потрясающее платье, чтобы обратить на себя внимание и выглядеть эффектно. А кто-то приходит в платье -комбинации, словно забежала к друзьям на минутку. Мол, я тут и так свой человек, мне и в комбинашке будет комфортно на красной дорожке. Все-таки на подобных церемониях платье-комбинация так и просит какого-то яркого аксессуара интересного или какого-то ещё элемента одежды. Например, пиджака мужского с красивыми лацканами, который хотя бы можно накинуть на плечи. А в образе Ольги, на мой взгляд, все довольно скучно. Видно, что человек не особенно старался и не предал большое значение своему выходу на красную дорожку,- говорит дизайнер Ксения Князева.

Наталья Бардо

Наталья БардоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Перед нами эдакая "Зена-королева воинов". Я очень удивлена подобному подбору элементов: кроп-топ на одно плечо, обтягивающие брюки на высокой талии и совершенно непонятный какой-то плащ супергероя. Как правило, плащ делают из очень тонкой струящейся однотонной ткани, чтобы он мягко развивался. А здесь мы видим тяжёлый кусок ткани, расшитый пайетками, стеклярусом и бисером. Он тяжело смотрится из-за обилия деталей. Просто глыба металла на спине.

Анна Чиповская

Анна ЧиповскаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Платье со шнуровкой, немного средневековое. Безусловно, наряд шикарно сидит на фигуре Чиповской. Вот, если бы была не такая идеальная фигура, то шёлк смотрелся бы на актрисе совсем иначе. Но так, как у Анны красивые формы, платье выглядит безупречно. Актриса может себе позволить столь смелые наряды.

Анна Чурина

Анна ЧуринаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

-Тот самый случай, когда шлейф выглядит адекватно, поскольку соткан из газовой ткани, совсем невесомой. Очень красиво перекручена ткань на груди. Но я никак не могу понять, зачем даже при таких прекрасных ногах выходить на дорожку в трусах или в боди...Понятно, что хочется показать всю красоту своей фигуры, которая оттачивалась в зале, но на мой взгляд, подобные трусы выглядят не совсем уместно на данном мероприятии. Тем более на взрослой даме. По фото видно, что Анне самой не очень комфортно стоять в трусах перед фотографами. Но все-таки для какой-то цели она это делает.

Паулина Андреева

Паулина Андреева и Федор БондарчукФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как всегда, Паулина одна из самых ярких девушек на красной дорожке. Шикарное платье с бесконечным разрезом, который хочется простить ей, потому что с такими ногами муза Фёдора Бондарчука может себе позволить надеть любой наряд. Укладка элегантная, а трендовые заколки в волосах потрясающе сочетаются с платьем.

Александр Петров

Александр ПетровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мне кажется, Александр Петров выглядел бы нелепо в каком-нибудь классическом костюме. А так в рамках своего киношного образа он в рамках сложившегося имиджа должен выглядеть именно так: немножечко расхлябано, немножечко по-хулигански. Как вольный художник, которому можно простить взъерошенные волосы, кеды со звездой и футболку с Тарантино. Вполне гармонично. Это тот случай, когда вещи просто дополняют актёрский образ.

Мария Кожевникова

Мария КожевниковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Очень скучное платье, совсем неинтересное. Мне кажется, актриса осталась незамеченной из-за этого платья на данном мероприятии,- раскритиковала наряд звезды наш эксперт Ксения Князева.

Любовь Толкалина

Любовь ТолкалинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Такое ощущение, что актриса бродила по супермаркету в кедах, потом переодела их на туфли и выбежала на красную дорожку. Платье довольно простое. Весь акцент сделан на красивые худые ноги артистки. Но мне кажется, на звёздную дорожку стоит выбрать вечерний наряд, а не удлиненный свитшот из блестящей ткани. А вместо пояса просто тряпочка почему -то повязана.

Юлия Пересильд

Юлия ПересильдФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Этот холодный небесно -голубой цвет очень подходит Юле, к её волосам и цвету кожи. И мне нравится красный акцент на губах. Здесь все продумано до мелочей. Монохромное платье на одно плечо с тонкой газовой накидкой. Все достойно.

Светлана Бондарчук

Светлана БондарчукФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Потрясающая Светлана Бондарчук с шикарной фигурой, с замечательной неунывающей жизненной позицией. Залезла в свои шкафы, нашла своё любимое платье из 90-х и надела его на красную дорожку. С такими ногами, как у Светланы на дорожку можно выйти даже в купальнике, но я хотела бы видеть эту роскошную женщину в дорогом вечернем платье.

Модный эксперт, дизайнер Ксения Князева

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сухоруков выгулял смокинг за миллион рублей

На звёздной дорожке появился в этот вечер и актёр Виктор Сухоруков.

Артист недавно сломал руку во время спектакля, полтора месяца промаялся в гипсе, но сейчас, к счастью, снова в строю.

Как выяснилось, Сухоруков в отличной физической форме (хотя спортом не увлекается, сжигает калории на театральной сцене), поскольку легко может себе позволить надеть вещь, в которой щеголял более двадцати лет назад.

Виктор СухоруковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- На дорожку я надел смокинг, который купил ещё в 90-е за миллион рублей, - рассказал «КП» Виктор Сухоруков. - Появившись в смокинге, я выразил протест против тех, кто выходит на дорожку в шортах. Хотя сейчас и не такое увидишь на церемониях.

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Паулина Андреева произвела фурор прозрачным платьем

Прозрачное черное платье, сквозь которое проглядывало черное боди, серебряные шпильки в волосах (тренд этого лета - Ред.), высокий каблук- эротичный образ актрисы Паулины Андреевой на звёздной дорожке «Кинотавра» не оставил никого равнодушным. Конечно же, в особенности мужскую часть гостей престижного киносмотра, которые любовались совершенными формами артистки (подробности).

Екатерина Шпица появилась на закрытии «Кинотавра» в 8-килограммовом платье с экстремальным декольте

Актриса Екатерина Шпица («Яма», «Огни притона», «Экипаж») всегда радует светских хроникеров интересными нарядами на звездных дорожках. Благо стройные формы 33-летней кинодивы позволяют ей смелые эксперименты со стилем. На сей раз на церемонию закрытия «Кинотавра» в Сочи Екатерина Шпица надела длинное платье с экстремальным декольте. Наряд был расшит чёрными камнями. А длинная юбка актрисы была настолько объёмной, что напоминала балетную пачку. В жару в таком наряде красавице было непросто. Хотя артистка, безусловно, выделялась на звёздной дорожке (подробности).