«Вернул 550 тысяч и попросил отдать кота»: обманувший семью Алибасова аферист вышел на связь

Вторую неделю страна наблюдает за приключениями канадского сфинкса Чучи, любимого питомца Бари Алибасова. Пока продюсер группы «На-На» приходит в себя в Склифе после случайно выпитой жидкости для прочистки труб, его ненаглядная животина успела:

1) сбежать из дома во время экскурсии для журналистов по девятикомнатным хоромам Бари Каримовича;

2) принести ущерб хозяевам в 800 тысяч рублей, когда за вознаграждение представителям артиста под видом Чучи впарили другого лысика;

3) найтись в центре единоборств по соседству, где (какое совпадение!) котов почитают за священных животных и поэтому от вознаграждения в 800 тысяч отказались;

Чучу нашел один из наставников Центра восточных единоборств.

4) и наконец, получить предложения по рекламе на сумму 150 тысяч долларов (!).

И вот новый поворот в почти детективной истории: мошенник, надувший родню с другим котом, пришёл с покаянием.

- Сегодня с нами связался мужчина, который похитил 800 тысяч рублей, и сказал, что хотел бы урегулировать вопрос, - рассказал kp.ru PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин. - Что сказал? В первую очередь извинился, что обманул близких Бари Каримовича. Мол, очень были нужны деньги.

Повинившийся признался, что на даче у его родни жил похожий лысый кот. Желая заработать 800 тысяч, аферист умыкнул животное и выдал за Чучу, сбежав с деньгами.

- Он украл кота с дачи родственников, и 13 июня отдал его помощнице Бари Алибасова, получив деньги. Но вскоре все вскрылось. Настоящие хозяева, услышав новости о Чуче, сразу поняли, куда делся их любимец Осирис, - уверяет Горжанкин. - К тому же соседи по даче видели, как мужчина с их котом садился в машину. Они потребовали, чтобы он вернул питомца, в противном случае пригрозив сдать его полиции.

В итоге, по словам пиарщика, аферист принес обратно 550 тысяч рублей, а 250 тысяч обещал вернуть позже, признавшись, что подрастратился. При этом раскаявшийся очень просил вернуть Осириса, но с этим возникли проблемы.

Дело в том, что «ненастоящий» Чуча был отдан одной из фанаток группы «На-На» на передержку, но она отказалась возвращать животное. Решить вопрос почему-то поручили солисту «На-На» Владимиру Политову, который должен встретиться с несговорчивей любительницей котов по возвращении с гастролей 21 июня.