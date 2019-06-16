Больше 500 человек пришли на похороны убитого в драке между русскими и цыганами в Чемодановке

В воскресенье 16 июля в поселке Чемодановка Пензенской области похоронили 34-летнего Владимира Грушина, убитого во время массовой драки русских с цыганами. Проводить мужчину в последний путь вышли более 500 человек.

Известно, что Грушин служил в пограничных войсках, участвовал в контртреррористических операциях в Чечне.

- Володя защитил односельчан. Не опозорил зеленую фуражку, - говорят сослуживцы убитого.

На малой Родине Грушин работал водителем. У него осталась вдова и маленькая дочь. Кроме них Владимир заботился и о своих родителях: матери и отце-инвалиде.

Владимир Грушин служил в пограничных войсках

Очевидцы массовой драки рассказывают, что Грушин случайно оказался замешан в конфликт. Проходил мимо, когда увидел начало драки, и решил, что сможет утихомирить оппонентов.

- Когда уже все началось, я видел его, лежащим на земле, - на условиях анонимности рассказал один из участников разборки. – Володя был в сознании, кто-то крикнул, что ему нужна «скорая», но он головой покачал.

В больницу мужчину все-таки доставили – с серьезной черепно-мозговой травмой. Врачи старались делать все возможное, но Грушин скончался.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев накануне встречался с семьей убитого. Он пообещал, что власти возьмут на себя расходы по организации похорон, а также погасят полумиллионный кредит, который взял Грушин.

Кроме того, глава региона рассказал, что с понедельника начнется массовая проверка «представителей цыганской национальности». Полиция потребует у них документы на землю и недвижимость, регистрацию и законность подключения к коммунальным сетям. Причем инспекции будут проходить не только в Чемодановке, но и в соседних районах.

На фоне этих заявлений в соцсетях начали говорить о том, что цыгане в массовом порядке уезжают из Пензенской области.

Напомним, в пятницу 14 июня жители поселка Чемодановка в Пензенской области перекрыли федеральную трассу М-5 в попытке привлечь внимание к проблеме их соседства с цыганами, несколько сотен которых живут в поселке. Накануне случилась массовая драка – до 200 участников – между русскими и цыганами, после того, как приезжие попытались изнасиловать 12-летнюю девочку. Два человека в больнице в тяжелом состоянии, один погиб. Возбуждено уголовное дело, задержано 15 человек, в том числе непосредственный подозреваемый в убийстве.

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Накануне вечером в селе Чемодановка под Пензой обстановка до такой степени накалилась, что местные жители готовы были заколотить в своих дома окна и не выпускали на улицу детей. Поползли слухи, что якобы цыгане планируют ночь сжигать дома русских, что будто-бы они для этого скупили весь бензин на заправке (подробности).

Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства (подробности).