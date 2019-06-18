Адвокат Мамаева: Павла отправят в колонию в Тульской, Тверской или Ярославской области

На прошлой неделе Мосгорсуд отклонил аппеляцию Кокорина и Мамаева. Теперь они пойдут по этапу в колонию общего режима. О дальнейшем пути горе-футболистов на радио «КП» рассказал адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов.

- Когда отправят футболистов и куда?

- Пока постановление Мосгорсуда еще не поступало ни в суд, ни в изолятор. Как только оно поступит, ФСИН будет определяться, кого куда этапировать. Информация в любом случае будет сохраняться в тайне до того момента, пока каждый из ребят не прибудет к месту отбытия наказания.

- У Павла есть благодарность от начальника СИЗО.

- Есть такое, за организацию матча.

- Это как-то повлияет?

- Повлияет то, что Павел зарегистрирован в Москве. По действующему законодательству, отправляют в ближайшее к месту жительства место. Это будет соседняя область. Либо Тульская, либо Тверская, либо Ярославская, где есть соответствующие учреждения. Определять будет ФСИН. Благодарность будет учитываться только при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении.

- Говорят, что по УДО они уже не успеют выйти. Правда ли, что прошение об УДО можно подавать только после половины исправительного срока, при этом пребывание в СИЗО не учитывается…

- Неправда. Закон предусматривает, что по данной категории дел необходимо отбыть не менее шести месяцев лишения свободы. В СИЗО они находятся более 8 месяцев (с 11 октября), а с учетом пересчета (день в СИЗО идет за полтора) срок идет уже больше года. Как только Павел поступит к месту отбытия наказания, мы в ту же неделю подадим соответствующее ходатайство в местный суд с просьбой освободить его условно-досрочно. Все основания для этого есть.

На прошлой неделе Мосгорсуд отклонил аппеляцию Кокорина и МамаеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В худшем случае, сколько останется провести в колонии Павлу?

- У него срок, с учетом пересчета, до конца октября – начала ноября.

- Вы просили суд, чтобы Мамаев остался в СИЗО - ведь там наказание кончилось бы быстрее?

- Нет, суд эти вопросы не решает. Эти вопросы решает исключительно администрация следственного изолятора. С такой просьбой Павел не обращался. И не собирается обращаться. Нет для этого необходимости.

- Павел ничего не говорил о продолжении карьеры? Может быть, какие-то клубы ему уже что-то предлагали?

- Определенные предложения есть. В любом случае, Павел рассчитывает на то, что он продолжит свою профессиональную карьеру в российском спорте. По возможности, весь период, пока он находится под стражей, Павел активно тренируется. Свою физическую форму он поддерживает. Я думаю, многие российские клубы будут рады видеть его в своих рядах, в отличие от «Краснодара».

Павел МамаевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Какого уровня предложения были?

- Видели пока предложения, которые публично озвучивались. «Урал», «Ахмат». Были и другие предложения, о которых я лично знаю, но которые не хочу озвучивать. Выбор остается за Павлом. Как только выйдет на свободу, думаю, он своей судьбой сможет достойно распорядиться.

- Если так получится, что им придется отсидеть срок до конца, планируется обжаловать законность их наказания?

- Мы будем обжаловать все по этому делу, каждый чих, каждое нарушение следствия. Павел уже обращается с соответствующими жалобами. Каждое нарушение прокуратуры. Я обратился с жалобой на абсолютно неэтичное и непрофессиональное поведение прокурора. Мы пойдем до конца, вплоть до председателя Верховного суда Российской Федерации.

Павла отправят в колонию в Тульской, Тверской или Ярославской областиФото: Михаил ФРОЛОВ

- На что могут повлиять такие жалобы, если дело, как говориться, сделано?

- Мы рассчитываем, что рано или поздно суд все-таки найдет в себе силы проявить свою независимость и использовать все те требования закона и все те наработки судебной практики, которые по этим делам являются многочисленными. То есть убрать из квалификации наиболее тяжкую статью – речь идет о хулиганстве. Если нет хулиганства, возникает вопрос о законности назначенного наказания. Поскольку по другим статьям оно не предусматривает реального лишения свободы. Соответственно, и законности избранной меры пресечения, которая по таким делам мало кому избирается. Здесь была ситуация абсолютно показательная, сделанная вопреки требованиям законам. Но она принесла обратный эффект, показало все несовершенство и следственной системы, и недостаточность прокурорского надзора, отсутствие профессионалов в прокуратуре.

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