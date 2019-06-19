2019-06-19T01:02:57+03:00
Звезды

Черное белье и белые простыни: Нюша показала откровенное фото через семь месяцев после родов

По словам певицы, возвращение к прежним формам далось ей нелегко
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Долгого декретного отпуска у Нюши не было, она почти сразу вернулась к работеДолгого декретного отпуска у Нюши не было, она почти сразу вернулась к работеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В ноябре прошлого года 28-летняя Анна Шурочкина, она же – певица Нюша, впервые стала мамой. Своему мужу, главному советнику президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорю Сивову звезда подарила дочку, имя которой до сих пор хранится в секрете. Долгого декретного отпуска у певицы не было, она почти сразу вернулась к работе и выходила в свет, радуя фотографов коротенькими нарядами. Но откровенные снимки до недавнего времени молодая мама не выкладывала, видимо потому что не могла похвастать идеальными формами. И вот наконец в Инстаграме звезды появился горячий кадр: Нюша лежит на белых гостиничных простынях в черном кружевном белье и накинутой сверху рубашке.

- Семь месяцев – ровно столько прошло с рождения нашей малышки и перерождения моей души и тела, - написала певица. – Несмотря на то, что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и много работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме. Лично я не спешила меняться в первые две недели, изнурять себя тренировками и постепенно вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим.

nyusha_nyushanyusha_nyusha
СЕМЬ месяцев. Ровно столько прошло с рождения нашей малышки и перерождения моей души и тела
83554 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В комментариях артистку забросали вопросами – одним важно было узнать, как похудеть в бедрах, другим – как избавиться от живота. Правда, пока ни на один вопрос Нюша так и не ответила.

К слову, во время беременности певица набрала аж 20 килограммов, поэтому ее похудание явно не было простым. Как признавалась молодая мама, ей пришлось заниматься йогой, танцами и ограничивать себя в сладком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кудрин назвал бедность сверхострой проблемой России
Волкер: Дата визита Зеленского в США не определена
США и Китай начнут новый раун торговых переговоров
Против экс-президента Украины возбудили пятое уголовное дело
Путин провел совещание по подготовке к "Прямой линии"
Мужчина с ножом напал на помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы
Госдума внесла изменения в бюджет на 2019 год
В Польше пьяный мужчина прокатился по центру города на советском танке
В Италии скончалась старейшая жительница Европы
В Подмосковье произошла авария с участием 11 машин
В Думе обсудят законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут
Правительство разъяснило рост цен на бензин
Меркель заявила, что санкции против России могут быть сняты только при прогрессе в Минских соглашениях
Трамп назначил нового и.о. главы Пентагона
В партии Зеленского "Слуга народа" рассказали, как хотят вернуть Донбасс
В сети восхитились красотой россиянок на Севастопольском балу
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключить альтернативный контракт вместо транзитного
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился проверить влияние промышленности на здоровье жителей Волхова
Авиакомпания опровергла жесткую посадку самолета, в котором летел Киркоров
Росстат: производители бензина в мае подняли цены на 17,5%
Украина может частично отменить блокаду Донбасса
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель во время ее недомогания