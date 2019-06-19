Черное белье и белые простыни: Нюша показала откровенное фото через семь месяцев после родов

В ноябре прошлого года 28-летняя Анна Шурочкина, она же – певица Нюша, впервые стала мамой. Своему мужу, главному советнику президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорю Сивову звезда подарила дочку, имя которой до сих пор хранится в секрете. Долгого декретного отпуска у певицы не было, она почти сразу вернулась к работе и выходила в свет, радуя фотографов коротенькими нарядами. Но откровенные снимки до недавнего времени молодая мама не выкладывала, видимо потому что не могла похвастать идеальными формами. И вот наконец в Инстаграме звезды появился горячий кадр: Нюша лежит на белых гостиничных простынях в черном кружевном белье и накинутой сверху рубашке.

- Семь месяцев – ровно столько прошло с рождения нашей малышки и перерождения моей души и тела, - написала певица. – Несмотря на то, что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и много работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме. Лично я не спешила меняться в первые две недели, изнурять себя тренировками и постепенно вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим.

nyusha_nyusha СЕМЬ месяцев. Ровно столько прошло с рождения нашей малышки и перерождения моей души и тела

В комментариях артистку забросали вопросами – одним важно было узнать, как похудеть в бедрах, другим – как избавиться от живота. Правда, пока ни на один вопрос Нюша так и не ответила.

К слову, во время беременности певица набрала аж 20 килограммов, поэтому ее похудание явно не было простым. Как признавалась молодая мама, ей пришлось заниматься йогой, танцами и ограничивать себя в сладком.