На «Кинотавре» Собчак поселилась с Богомоловым в люксе за полмиллиона рублей

В прошлом году Ксения прилетала на «Кинотавр», чтобы презентовать документальный фильм о своем отце «Дело Собчака». В этом же просто нагрянула, чтобы отдохнуть с сыном у моря и посмотреть киноновинки.

По красной дорожке киносмотра Собчак прошлась в прозрачном сетчатом платье и под руку со своим приятелем Игорем Верником.

Фигура у телеведущей спортивная, поэтому провокационное платье с глубоким декольте смотрелось на ней достойно, без налета вульгарности. В зимнем театре Собчак уже встречал с бокалом шампанского режиссер Константин Богомолов, с которым Ксении приписывают роман. Якобы из-за него журналистка ушла от Максима Виторгана со скандалом. Напомним: по сети гуляло видео, где Виторган бьет режиссера Богомолова.

Ксения на открытии не сводила с Константина влюбленных глаз.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сердце на пальце

Помимо платья, Собчак удивила и дорогим украшением. На ее пальце сияло колечко из белого золота с огромным бриллиантом в виде сердца. Ювелиры, которым мы показали это изделие, говорят, что его стоимость может доходить и до 200 тысяч евро (более 14 миллионов рублей). Не исключено, что это помолвочное кольцо и подарок нового возлюбленного. Впрочем, бриллианты Ксении мог дать напрокат ювелирный бренд, один из спонсоров кинофестиваля.

Такое колечко может стоить около 14 млн рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На открытии Собчак и Богомолов едва не столкнулись с бывшей женой режиссера актрисой Дарьей Мороз.

Она тоже приехала на киносмотр и прошествовала по дорожке в провокационном мини под руку со своим отцом - режиссером Юрием Морозом. Хотя, если бы и столкнулись, скандала бы не было. У Богомолова прекрасные отношения с бывшей: они воспитывают общую дочь плюс Константин недавно снял экс-супругу в главной роли в сериале «Содержанки».

Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз появилась на красной дорожке в эффектном мини.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По разным отелям

Гроза надвигалась с другой стороны. На второй день фестиваля в Сочи пожаловал Максим Виторган. Видимо, чтобы избежать очередного мордобоя, Собчак с Богомоловым и Виторгана расселили по разным отелям.

Ксения поселилась в одном из самых дорогих сочинских отелей, в двухкомнатном люксе с видом на море. Там хватило места не только телеведущей и ее бойфренду, но и маленькому Платону с няней, который, пока мама ходила на кинопоказы, купался в гостиничном бассейне.

Недельное проживание в таком номере стоит около 500 тысяч рублей.

Виторгана же поселили в гостинице, где расположен штаб «Кинотавра», в стандартном номере с двуспальной кроватью, сутки проживания в котором стоят около 7 тысяч рублей. Столкнувшись на вечеринке фестиваля, Собчак и Богомолов не поздоровались с Виторганом. Актер их тоже игнорировал. Стоял в метре от бывшей супруги и ее нового бойфренда и нервно курил.

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Хотя на красной дорожке фестиваля Ксения появилась с Верником

О романе Ксении Собчак и Константина Богомолова курсируют слухи уже не первый месяц, хотя никто из вышеупомянутых эти отношения не подтверждал. На красной дорожке сочинского «Кинотавра» Ксения появилась в чёрном кружевном «голом» платье, которое подчеркнуло стройные формы телеведущей. Возможно, на ком-то другом такой наряд смотрелся бы вызывающе, но у Ксюши красивая спортивная фигура, платье на ней смотрелось элегантно (подробности).

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