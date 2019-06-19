2019-06-18T23:40:14+03:00
Звезды

На «Кинотавре» Собчак поселилась с Богомоловым в люксе за полмиллиона рублей

В Сочи она приехала c новым бойфрендом
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
На «Кинотавре» Собчак поселилась с Богомоловым в люксе за полмиллиона рублей.На «Кинотавре» Собчак поселилась с Богомоловым в люксе за полмиллиона рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В прошлом году Ксения прилетала на «Кинотавр», чтобы презентовать документальный фильм о своем отце «Дело Собчака». В этом же просто нагрянула, чтобы отдохнуть с сыном у моря и посмотреть киноновинки.

По красной дорожке киносмотра Собчак прошлась в прозрачном сетчатом платье и под руку со своим приятелем Игорем Верником.

Фигура у телеведущей спортивная, поэтому провокационное платье с глубоким декольте смотрелось на ней достойно, без налета вульгарности. В зимнем театре Собчак уже встречал с бокалом шампанского режиссер Константин Богомолов, с которым Ксении приписывают роман. Якобы из-за него журналистка ушла от Максима Виторгана со скандалом. Напомним: по сети гуляло видео, где Виторган бьет режиссера Богомолова.

Ксения на открытии не сводила с Константина влюбленных глаз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения на открытии не сводила с Константина влюбленных глаз.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сердце на пальце

Помимо платья, Собчак удивила и дорогим украшением. На ее пальце сияло колечко из белого золота с огромным бриллиантом в виде сердца. Ювелиры, которым мы показали это изделие, говорят, что его стоимость может доходить и до 200 тысяч евро (более 14 миллионов рублей). Не исключено, что это помолвочное кольцо и подарок нового возлюбленного. Впрочем, бриллианты Ксении мог дать напрокат ювелирный бренд, один из спонсоров кинофестиваля.

Такое колечко может стоить около 14 млн рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такое колечко может стоить около 14 млн рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На открытии Собчак и Богомолов едва не столкнулись с бывшей женой режиссера актрисой Дарьей Мороз.

Она тоже приехала на киносмотр и прошествовала по дорожке в провокационном мини под руку со своим отцом - режиссером Юрием Морозом. Хотя, если бы и столкнулись, скандала бы не было. У Богомолова прекрасные отношения с бывшей: они воспитывают общую дочь плюс Константин недавно снял экс-супругу в главной роли в сериале «Содержанки».

Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз появилась на красной дорожке в эффектном мини. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз появилась на красной дорожке в эффектном мини.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По разным отелям

Гроза надвигалась с другой стороны. На второй день фестиваля в Сочи пожаловал Максим Виторган. Видимо, чтобы избежать очередного мордобоя, Собчак с Богомоловым и Виторгана расселили по разным отелям.

Ксения поселилась в одном из самых дорогих сочинских отелей, в двухкомнатном люксе с видом на море. Там хватило места не только телеведущей и ее бойфренду, но и маленькому Платону с няней, который, пока мама ходила на кинопоказы, купался в гостиничном бассейне.

Недельное проживание в таком номере стоит около 500 тысяч рублей.

Виторгана же поселили в гостинице, где расположен штаб «Кинотавра», в стандартном номере с двуспальной кроватью, сутки проживания в котором стоят около 7 тысяч рублей. Столкнувшись на вечеринке фестиваля, Собчак и Богомолов не поздоровались с Виторганом. Актер их тоже игнорировал. Стоял в метре от бывшей супруги и ее нового бойфренда и нервно курил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собчак в «голом» платье приехала на «Кинотавр» с Богомоловым

Хотя на красной дорожке фестиваля Ксения появилась с Верником

О романе Ксении Собчак и Константина Богомолова курсируют слухи уже не первый месяц, хотя никто из вышеупомянутых эти отношения не подтверждал. На красной дорожке сочинского «Кинотавра» Ксения появилась в чёрном кружевном «голом» платье, которое подчеркнуло стройные формы телеведущей. Возможно, на ком-то другом такой наряд смотрелся бы вызывающе, но у Ксюши красивая спортивная фигура, платье на ней смотрелось элегантно (подробности).

ЕЩЕ

«Не подрались, но и не поздоровались»: Богомолов с Собчак столкнулись с Виторганом

На церемонии закрытия «Короткого метра» «Кинотавра» засветилась скандальная троица

На пляже гостиницы «Жемчужина» прошла традиционная церемония награждения лучших короткометражек (подробности).

Собчак в «голом» платье приехала на «Кинотавр» с Богомоловым.Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кудрин назвал бедность сверхострой проблемой России
Волкер: Дата визита Зеленского в США не определена
США и Китай начнут новый раун торговых переговоров
Против экс-президента Украины возбудили пятое уголовное дело
Путин провел совещание по подготовке к "Прямой линии"
Мужчина с ножом напал на помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы
Госдума внесла изменения в бюджет на 2019 год
В Польше пьяный мужчина прокатился по центру города на советском танке
В Италии скончалась старейшая жительница Европы
В Подмосковье произошла авария с участием 11 машин
В Думе обсудят законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут
Правительство разъяснило рост цен на бензин
Меркель заявила, что санкции против России могут быть сняты только при прогрессе в Минских соглашениях
Трамп назначил нового и.о. главы Пентагона
В партии Зеленского "Слуга народа" рассказали, как хотят вернуть Донбасс
В сети восхитились красотой россиянок на Севастопольском балу
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключить альтернативный контракт вместо транзитного
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился проверить влияние промышленности на здоровье жителей Волхова
Авиакомпания опровергла жесткую посадку самолета, в котором летел Киркоров
Росстат: производители бензина в мае подняли цены на 17,5%
Украина может частично отменить блокаду Донбасса
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель во время ее недомогания