2019-06-10T02:02:28+03:00
Звезды

Богомолова заставили просить прощения на "Кинотавре" после громкого скандала

Режиссера и его возлюбленную Ксению Собчак посадили в зале рядом с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем
Ольга ЛИБГАРДТ
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Константин Богомолов и Ксения Собчак на "Кинотавре"Константин Богомолов и Ксения Собчак на "Кинотавре"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На юбилейный, 30-й российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи съехался весь бомонд. По красной дорожке к Зимнему театру, где состоялась церемония открытия, прошли звезды кино и шоу-бизнеса. В числе гостей смотра оказались и Ксения Собчак с Константином Богомоловым.

Новый возлюбленный встречал телеведущую с бокалом шампанского в фойе. Ксения в этот вечер блистала, как никогда прежде. Для выхода в свет она выбрала черное прозрачное платье в пол с умопомрачительным декольте, а с ее лица не сходила улыбка. Богомолов тоже светился от счастья. Влюбленные ворковали, как голубки, не сводя глаз друг с друга. Когда пришло время пройти в зрительный зал, парочка проследовала вместе с другими гостями, держась за руки.

Но каково же было удивление Константина и Ксении, когда они увидели, что сидят в непосредственной близости от Оксаны Лаврентьевой и ее супруга - писателя Александра Цыпкина. Дело в том, что в октябре 2018 года разразился самый громкий светский скандал. К юбилею одного из глянцевых изданий Константин Богомолов снял фильм-пародию, который оказался бомбой замедленного действия.

Ленту анонсировали как "подарок" светскому обществу, для того, чтобы каждый умел над собой посмеяться. И сначала все действительно смеялись над "богомоловской" сатирой. Вот только пародия на супругов Оксану Лаврентьеву и Александра Цыпкина им самим не пришлась по душе. В фильме Лаврентьева на выходе из ЦУМа встречает уличного кота. Богатая хозяйка по сюжету принесла питомца в свою роскошную квартиру, стала кормить его и в конечном итоге оставила у себя жить. Чтобы новый питомец выглядел модно, ей пришлось попросить помощи у стилиста. Увидев сие действо, Лаврентьева обиделась на Богомолова.

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Богомолова призвали просить прощения публично
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Константин, оказавшись на "Кинотавре" в непосредственной близости от Оксаны и Александра, решил поставить точку в затяжном конфликте. И попросил прощения. Однако Лаврентьева извинения не приняла. Об этом сообщил Цыпкин в своем блоге.

"Интересная штука жизнь, хоть романы пиши. На «Кинотавре» нас посадили рядом с Ксюшей Собчак и Костей Богомоловым. После церемонии Костя попросил прощения за ту ситуацию, сказал, что уважает нас и не хотел обидеть, но не успел я открыть рот, наша Дайнерис (так он назвал свою супругу - прим. ред.) высказалась раньше. «Вы же нас публично оскорбили, наверное, извинения должны быть публичные». «Публично не могу, для меня это искусство и территория капустника». «Значит, не можете извиниться, извинения не приняты»", - поведал Цыпкин.

Константин Богомолов после этого оставил комментарий в своем блоге "Я обожаю светские хитросплетения. Организаторы «Кинотавра» посадили нас с Ксюшей рядом с Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным. С Сашей мило поздоровались, Оксана была напряжена. Просидели в глупом напряжении всю церемонию. И я подумал - коли так сложилось, надо бы попытаться снять это полугодовое напряжение из-за фильма. И после церемонии обратился к Оксане и Саше с речью о том, что если обидел - прошу прощения, зла не хотел, сам человек театральной капустой воспитанный, обожаю шутовство. Оксана сказала, что извинения должны быть публичны. Я сначала пожал плечами - мол, вины не чувствую, но обидеть не хотел. И пошел", - посетовал артист.

Режиссера и его возлюбленную посадили в зале не очень удачно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режиссера и его возлюбленную посадили в зале не очень удачноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако, когда он прочитал сообщение Цыпкина в Инстаграме, решил все же попросить прощения публично. "Саше и Оксане важно именно публичное, а не личное. И вот удивительный мир «Кинотавра». Сердце полно любовью, счастьем, и щедростью. Хочется подойти к каждому, обнять и сказать какие-то хорошие слова. И если человек обижен и ему важно, чтобы эти слова были публичны, я с радостью повторю публично: родные, простите, если сделал вам больно!", - заявил режиссер.

Через несколько минут Цыпкин ему ответил: "Публичные извинения принесены. Спасибо".

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Собчак в «голом» платье приехала на «Кинотавр» с Богомоловым

О романе Ксении Собчак и Константина Богомолова курсируют слухи уже не первый месяц, хотя никто из вышеупомянутых эти отношения не подтверждал. На красной дорожке сочинского «Кинотавра» Ксения появилась в чёрном кружевном «голом» платье, которое подчеркнуло стройные формы телеведущей. Возможно, на ком-то другом такой наряд смотрелся бы вызывающе, но у Ксюши красивая спортивная фигура, платье на ней смотрелось элегантно (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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