Подробности развода: Бывший муж Ксении не будет платить алименты на сына

Ксения Собчак - официально свободная женщина: суд развел их с мужем, Максимом Виторганом, выдав свидетельство о расторжении брака. Обычно вслед за разводом начинается раздел имущества. Что из совместно нажитого придется делить теперь уже бывшим супругам?

Недвижимость оформлена на жену

В браке супругов были приобретены квартира в центре Москвы и загородный дом в Подмосковье - это то, что по закону подлежит разделу. Квартира с панорамным остеклением в клубном семиэтажном доме на Смоленском бульваре (площадь 267 кв. м) стоит порядка 350 млн руб. В ней - четыре ванные комнаты, обширный гардероб, детская, зимний сад. На огороженной и охраняемой территории есть бассейн, сауна, детская игровая комната, зона отдыха, массажный клуб, парикмахерская, кафе, тренажерный зал.

В браке приобретался и загородный дом в коттеджном поселке «Американская мечта» на Дмитровском шоссе. Одно время Собчак рекламировала этот поселок, и, как считается, вилла ей досталась со скидкой.

Как нам стало известно, в суде Ксения и Максим совместно нажитое в браке имущество делить не стали. Хотя у них еще есть время подать на раздел: закон для этого отводит три года.

Кроме того, приобреталось имущество в браке на деньги Собчак (на нее же и оформлена недвижимость). У Виторгана в собственности две квартиры в столице, ему есть где жить. У Ксении, помимо этого имущества, есть еще одна квартира в Москве (которую она сдает), квартира в Питере, апартаменты в Юрмале и дом на Рублевке в долевой собственности с мамой Людмилой Нарусовой.

В Сочи сын Ксении Собчак чаще всего гулял либо с няней, либо с отцом.Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Оставила ключи от квартиры

В суде не рассматривался и вопрос алиментов на двухлетнего сына: Собчак не стала подавать на них. Не исключено, что Ксения и Максим просто договорились между собой о том, какую сумму Виторган будет ежемесячно переводить на ребенка. Либо актер будет оплачивать какие-то конкретные расходы, например, траты на отдых или обучение Платона.

Бывшие супруги договорились, что после развода ребенок останется жить с мамой в общей, купленной в браке квартире, где у Платона своя детская комната и привычная обстановка.

- Ксения не запрещает Виторгану видеть сына, понимая, что нельзя лишать ребенка отца, - говорит их знакомая.

Поскольку телеведущая постоянно в разъездах, актер навещает сына во время ее отлучек.

- Мы часто видим тут Максима Виторгана, гуляющего с малышом во дворе, - рассказал нам охранник дома. - Причем у него есть ключи от квартиры, и он может приходить в любое время, видеться с сыном в отсутствие Собчак. Иногда он остается на ночь в этой квартире с ребенком, если Ксения в командировке.

- Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди, - говорила Ксения Собчак в телеинтервью. - У Максима есть дети от предыдущего брака, с которыми, я надеюсь, мы дружим. У него есть бывшая жена, с которой я тоже хорошо общаюсь. Мне кажется, вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми. Я точно сделаю все, чтобы Платон был счастлив, любим.

Строит новый дом с двумя детскими

И все же, наверное, визиты бывшего мужа в их общую квартиру несколько дискомфортны для Ксении. Поэтому телеведущая решила построить еще один загородный дом - теперь уже для новой семьи. В особняке запланированы две детские - для сына от Виторгана и еще для одного ребенка, который когда-нибудь наверняка будет.

Пока же у Ксении предельно загруженный график. Не пропустила Собчак и главное кинособытие лета - «Кинотавр» в Сочи.

- Людмила Борисовна, пока Ксения и Максим заняты на «Кинотавре», кто присматривает за ребенком? - спросили мы у мамы телеведущей Людмилы Нарусовой.

- Няня. Так что если вы хотите написать душераздирающую новость о том, что ребенок брошен, - это вранье.

- А у вас какие отношения с Виторганом?

- Хорошие.

- Говорят, что внук похож на вашего мужа (Анатолия Собчака. - Ред.).

- Ну, так вообще я считаю. Внук напоминает мне мужа, его деда. Он просто вот его копия - даже вижу в нем его характер. И это, конечно, мне приятно.

- Вы ведь однолюб?

- Ну конечно. Я 20 лет одна (после смерти Анатолия Собчака. - Ред.), потому что никого рядом быть не может.

- Проведете отпуск с внуком?

- Конечно.

- Ксения теперь завидная невеста…

- Ксения замечательно выглядит. Она стройная, худая, занимается йогой, чтобы выглядеть хорошо. Моя дочь взрослая, и ее личную жизнь я не обсуждаю.

К слову, бабушка для ребенка самый близкий человек после мамы. С родными по отцовской линии мальчик видится редко. Со стороны мамы у ребенка есть тетя в Питере - родная по отцу сестра телеведущей Мария.

- Нет, я не общаюсь с той семьей совсем, с Ксенией мы не разговариваем, - сказала «КП» сестра Собчак Мария.

- Мы с Машей росли раздельно. Мама очень ревновала папу к его предыдущей жизни, - рассказывала сама Ксения Собчак на телевидении. - Знаю, она, к сожалению, поменяла фамилию. Я расстроилась, что я последняя, кто носит фамилию Собчак. Я очень благодарна Максиму, что мы дали Платону двойную фамилию Виторган-Собчак.

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Мальчик полюбил кабриолет

Наведываться в отель, где бывшая супруга поселилась вместе с сыном и новым другом, Виторган, видимо, не горел желанием. Поэтому встречался с 2-летним Платоном на нейтральной территории. Чаще всего, когда няня отправлялась с мальчиком на пляж. После прогулки Виторган обычно провожал сына и его гувернантку до гостиницы, а сам возвращался к себе в отель.

После одного из кинопоказов няня позвонила на мобильный актера и сообщила, что они с Платоном гуляют в городском парке. Там мальчик буквально прикипел к детскому белоснежному кабриолету, который женщина брала для него напрокат почти каждый день.

Виторган отправился туда же.

- Держи голову, сиди прямо! - командовал юным автомобилистом отец.

Игорь ПОЛЯКОВ.

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