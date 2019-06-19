Вдова убитого в Чемодановке: «Я боюсь, что цыгане вернутся и будут мстить»

«ВОВОЧКА НЕ ПОЗВОНИЛ»

После похорон 34-летнего Владимира Грушина прошло три дня. В воскресенье попрощаться с мужчиной, погибшим от рук цыган, пришло около 600 человек. С его женой Еленой Грушиной мы встретились не в Чемодановке, а в центре Пензы - женщина собирает документы. На встречу пришла в черном платочке – во всем селе сейчас траур. Мы сели на лавочке. Разговор предстоял нелегкий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715487" frameborder="0"></iframe> Жена убитого в Чемодановке Владимира Грушина.

- Елена, муж вам сказал, что они идут на разговор с цыганами?

- Муж мой пошел только посмотреть. Я перед этим с ним созванивалась, он сказал, что цыгане нападают на наших девчонок и пацанов. Я его умоляла не ходить туда. Но он за свое село, за своих ребят. Не мог пройти мимо. И попал в самое месиво. Потом его друзья выдернули. Он сидел на земле и говорил, что все хорошо. Друг его отвез сразу в больницу, хотя муж просил отвезти его домой. Сестра мужа позвонила мне, что у Вовы голова пробита, он в больнице. Одела ребенка, бегом туда. Муж в больнице лежал на кушетке. Пальцы в крови, все разорвано. Съездили с братом, взяли документы, погрузили его. Он уже не мог ходить. Погрузили на носилках. Говорил мне, что ему холодно. Футболка у него была в клочья разорвана. Накрыли его своими толстовками.

- Что было в больнице?

- В приемном покое 6-й городской больницы он жаловался, что у него очень болит голова. Висок, челюсть болели. Его постоянно тошнило кровью. Его отвезли в операционную. Туда же отвезли Сергея Пугачева (второго избитого, - ред.)

Потом перевели в палату. Врач сказал в приемной, что лежать придется две недели. Голову подлечат – и все. И я ушла. Написала мужу эсэмэску: «Вовочка, если ты проснулся, позвони мне или напиши». Ответа не было.

Я принесла в палату памперсы, пеленки. Я спросила у врача: а завтра как? Врач ответила: давайте о завтра не будем думать. Мы в истерике поехали домой. Молились. И до сих пор молимся за него. Потом я пошла на митинг.

О ЧП в Чемодановке заговорили после того, как местные жители перекрыли федеральную трассу, протестуя против бездействия властей.Фото: YouTube

«Я УПАЛА В ОБМОРОК»

- Когда вам сказали, что он умер?

- Я пришла на митинг в седьмом часу у ДК. Мне в толпе позвонили: «Вы жена Владимира Грушина? У нас плохие известия. Ваш муж скончался».

- На митинге вы уже всем рассказали?

- Там все увидели, я просто заорала. Говорят, я в обморок упала. Я не помню точно. Я и так из этого состояния не выходила. Потом сказали, что он живой. Прибежали домой. Потом сказали, что умер.

- Потом люди пошли перекрывать дорогу? Полиция как-то реагировала, что человек лежит в больнице?

- Я точно не знаю. Как муж в больницу попал, я оттуда не выходила. Когда Вова умер, я сидела дома, приехала скорая помощь, меня укололи. Я даже не знала, что дорогу перекрывают. Я это узнала, когда Иван Александрович Белозерцев к нам приехал домой. Я не думала, что все так серьезно, что так много людей вышли на дорогу.

- Помощь какая-то от властей была?

- Губернатор говорил, что поможет с кредитом. Он нам помог. Лично с нашим кредитом, который был у Вовы – 500 тысяч. Остальные кредиты – не наши. Губернатор взял на себя все расходы по погребению и поминкам.

- Сколько человек пришли на похороны?

- Говорят, 500-600 человек. Я точно не знаю. Отпевал в храме отец Дмитрий. Внутри в церкви были человек двадцать, остальные были на улице. Народу было много.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714817" frameborder="0"></iframe> В Пензенской области перекрыли трассу M5.

«ДОЧКЕ ВСЕ СКАЗАЛА»

- Цыгане могут вернуться?

- Могут. Я очень этого боюсь. Я живу у мамы, нас некому защитить. У нас одни женщины и дети. Милиция патрулирует по фасаду. А со стороны огородов легко можно пройти. У нас там поле, огороды. Они же как крысы ходят, эти цыгане. По темноте уходили вдоль заборов, не по дороге, чтобы их никто не видел. Мне страшно. У меня мама постоянно ходит в огород. Надо и там тоже как-то охранять. Милиция патрулирует, ездит, около дома нашего дежурят.

Изъятое следователями оружие, применявшееся в ходе массовой драки в Чемодановке.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

- Дочке вы сказали?

- Дочке – ей 5 лет - я сказала, что папа умер. Она все понимает. Я сказала, что папа на небе, что папа рядом с нами, он нас видит, просто мы его не видим. До этого она его очень сильно ждала, у нее были истерики. Она его сильно любила. И он ее сильно любил. Я не хотела врать дочери. Сказала ей, она поняла. Подходит к фотографии его. Она его очень сильно ждала два дня до похорон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714838" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет опубликовал кадры обысков в Чемодановке.

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