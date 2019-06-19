Экологи призвали выпускников школ Москвы не запускать воздушные шары

В ближайший четверг, 20 июня, по всей Москве пройдут выпускные балы. По традиции молодежь отмечает окончание школы гуляниями в парках, ресторанах, на теплоходах, в усадьбах. На празднике обычно загадывают желания и при этом выпускают в небо воздушные шары и китайские фонарики. Но уже не первый год против такого флешмоба выступают экологи.

- Воздушный шар из латекса радует около пяти минут, а разлагается не менее четырех лет, - объясняет медиакоординатор Гринпис Анна Косниковская. - И то не полностью - разноцветные куски остаются лежать тут и там, попадают в желудки рыб, птиц и диких зверей. От блокирующих пищевод кусков латекса, гибнут не только киты и дельфины, но и сухопутные животные. А фольгированные шары не разлагаются в принципе. Что касается традиции запускать воздушные шары в небо, то ей давно пора уйти в прошлое. Вместо традиционного запуска мусора в небо можно предложить детям посадить на выпускной цветы или деревья, повесить скворечники или объединить усилия в работе над арт-проектом. Это могут быть большое панно, мозаика, картина или книга с памятными надписями и фотографиями.

Многие защитники природы предлагают заменить запуск шаров именно высадкой растений.

- На улицах мы часто видим некрасивое зрелище, когда на ветках деревьев или на проводах висят сдутые воздушные шарики, - говорит директор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков. - Причем это не только эстетическое загрязнение природы, но еще и химическое. Шары сделаны из резины, фольги и прочих синтетических материалов. Все это разлагается десятилетиями. Кроме того, животные могут расценивать шарики как что-то питательное. Попадая в желудок птицам и зверям, шарики могут покалечить их и даже убить. Вместо минутного запуска шаров выпускники могли бы сделать что-то памятное, например, высадить деревья. Около них можно будет собираться классом и через десять, и через пятьдесят лет после окончания школы.

Экологов поддерживают и депутаты Мосгордумы. По их мнению, проблема выглядит еще серьезнее, если посчитать, сколько мусора остается в городе после каждого жителя.

- Необходимо сократить количество отходов, - считает председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова. - В среднем каждый москвич производит в течение года около 600 килограммов отходов. Это катастрофическая и очень большая цифра. Мы обращаемся к москвичам, чтобы они при проведении торжеств и праздничных мероприятий отказались от использования одноразовой посуды, воздушных шаров и бумажных фонариков. Нужно либо уходить от этого, либо искать замену. Необходимо менять свои привычки.

Напомним, в этом году 11 класс в московских школах закончили 55,3 тысячи учеников. Главными площадками выпускных балов в Москве станут парк Горького и Кремль. В парке Горького для выпускников споют Егор Крид, Feduk, Ольга Бузова, Burito, Анна Седокова и Елена Темникова. В полночь в центре столицы запустят праздничный фейерверк. Из-за праздника в четверг, 20 июня, перекроют некоторые улицы, среди которых - Ильинка, Варварка, Москворецкая, частично Моховая, Кремлевская и Москворецкая набережные. Кроме того, для обычных посетителей закроют вход в парк Горького с 20.00 20 июня и до 6.00 21 июня.