Человек-скандал. Как Денис Глушаков увольнял тренера и парился с подругой детства

Болельщики «Спартака» выдохнули - самый скандальный капитан в истории клуба покинул команду. 19 июня официальный сайт «красно-белых» сообщил о расставании с 32-летним полузащитником. Договор действовал ещё один год, но в «Спартаке» пошли на принцип. Оставлять капитана-катастрофу ещё на один сезон - идти против основной массы болельщиков.

Начал скандалить в «Локомотиве»

Ошибочно считать, что характер у Глушакова испортился после чемпионства. Уход Дениса из «Локомотива» также обернулся громким скандалом. Во-первых, футболист признавался в любви железнодорожникам и говорил, что мечтает повторить путь легенд «Локомотива». Во-вторых, после ухода костерил прежнего тренера Славена Билича. Глушаков прилюдно называл хорвата самым слабым наставником в своей карьере. Билич, в отличие от Глушакова, смог попробовать свои силы в Англии, где больше двух лет руководил «Вест Хэмом».

Уход Дениса из «Локомотива» также обернулся громким скандаломФото: GLOBAL LOOK PRESS

Провоцировал Карреру «лайками»

Информация о конфликте Глушакова и наставника «Спартака» Массимо Карреры мелькала в прессе давно, но стороны её всячески опровергали. Детонатором послужило шуточное стихотворение актёра Дмитрия Назарова, который призывал Карреру уйти в отставку. Лайки в инстаграме поставили Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. С тех пор в жизни Глушакова чёрная полоса так и не сменяется на белую.

Болельщики красно-белых в этом конфликте заняли сторону тренера и сразу же начали требовать от Глушакова покинуть клуб. Футболисты отправились играть за дубль, казалось, ситуация поутихнет, но беда пришла, откуда не ждали…

Информация о конфликте Глушакова и наставника «Спартака» Массимо Карреры мелькала в прессе давно, но стороны её всячески опровергалиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Отдыхал с подругой в сауне

Второй скандал - уже из личной жизни. Интернет облетело видео, выложенное женой Глушакова Дарьей, которая застала мужа с другой женщиной в сауне. Конвейер безумия был запущен. Глушаков словно взял лопату и закапывал себя каждым действием. Сначала публично заявил, что встречался в сауне с подругой детства, далее прошла информация о том, что футболист требует алименты с жены…

Интересно, что ещё летом Глушаков выкладывал счастливые фото с супругой, а спустя несколько месяцев интернет наполнился яростными аудиозаписями Глушакова. Денис грозился перейти в «Ахмат» и играть за небольшие деньги, лишь бы во вред жене, но и это были еще цветочки.

После скандала с посещением сауны, семейные проблемы футболиста вышли в публичную плоскостьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пережил нападение болельщика

Во время игры против венского «Рапида» один из болельщиков «Спартака» выбежал на поле и попытался ударить футболиста. В следующем матче против «Локомотива» фанат москвичей также прорвался к Денису, но игрок не спешил прояснять ситуацию. Глушаков так и не встретился с представителями активных фанатских объединений, что принято в таких сложных ситуациях. Диалог с поклонниками «Спартака» он вёл только через социальные сети.

Обещал подключить Лаврова

Министр иностранных дел Сергей Лавров наверняка в страшном сне не мог представить себя участником семейного скандала Дениса и его жены Дарьи. Неожиданно известный политик промелькнул в гневной тираде футболиста.

В конце 2018-го года в интернете появились аудиозаписи Глушакова с угрозами в адрес жены Дарьи. 80 процентов мата, а остальное в основном занимают громкие имена тех, кто должен помочь Денису в конфликте с Дарьей.

В частности, Глушаков упоминает Лаврова и обещает добраться до самых верхов. Министр иностранных дел, как известно, давний поклонник «Спартака». Но едва ли министру есть дело до кухонных драм Дениса.

Раскаялся у Малахова

Шоу только набирало обороты. В конце 2018 года Глушаков пришёл к Андрею Малахову. В футбольном сообществе сей жест не оценили, фанаты ещё больше возненавидели бывшего кумира. Глушаков выглядел в эфире не слишком убедительно. Объяснял, что голос на записи его, но фразы вырваны из контекста, жена почуяла вкус лёгких денег и рассказывал о таинственных злоумышленниках, которые одурманили Дарью и хотят обобрать их семью.

Всё же «уволил» Карреру

Небольшая группа болельщиков «Спартака» до последнего не верила в то, что он форсировал увольнение Карреры. Все сомнения исчезли в середине мая, когда в прессе появилась аудиозапись, на которой Глушаков открытым текстом и без тени сожаления говорит о необходимости отправить тренера в отставку. Снова много мата, однако главное - полное отсутствие уважения к наставнику, который выиграл со «Спартаком» первый чемпионский титул за пятнадцать лет.

Даже после ухода итальянского специалиста болельщики «Спартака» на каждой игре требовали избавиться от скандального игрока под номером «8». Но новый тренер команды Олег Кононов давал Глушакову один шанс за другим.

Новый тренер команды Олег Кононов давал Глушакову один шанс за другим. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

С сегодняшнего дня Глушаков - официально безработный, но пока Денис держится бодро. Предполагается, что «Спартак», чтобы избавиться от Глушакова, выплатил футболисту солидную компенсацию. Стандартная практика в таких ситуациях - половина зарплаты, а оклад Глушакова в команде был примерно 2,5 миллиона долларов. При примерных подсчетах игрок получит сумму в 10 миллионов рублей. Такой огромный контракт Денис получил после чемпионского сезона, героем которого он был наравне с Каррерой;

Глушаков уже объявил, что продолжит карьеру. Главным претендентом на экс-полузащитника считается «Сочи». Клуб в следующем году дебютирует в Премьер-Лиге.

КСТАТИ

Место Глушакова в центре поля, скорее всего, займёт Аяз Гулиев. Полузащитник «Спартака» ранее «прославился» тем, что избил пешехода в Москве. Гулиев нанёс, как оказалось жителю США, несколько ударов. На счастье Гулиева история Кокорина и Мамаева продолжения не получила - пострадавший простил хулигана.

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