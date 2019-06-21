Бузова появилась перед детьми в одном серебристом боди и на каблуках

В Кремле прошел главный выпускной бал России. Тысячи детей съехались на праздник со всех концов нашей необъятной родины. Поздравить вчерашних школьников пришла и Ольга Бузова.

Поющая ведущая предстала на балу выпускников в Кремле в одном серебристом боди с ремнями на бедрах и прозрачных ботинках. Ольга Бузова порадовала детей хитом "Водица".

"Кремль. Мчу дальше поздравлять Вас и петь для Вас, мои хорошие. Какие вы все красивые и счастливые. Впереди Вас ждет увлекательная жизнь. Я с вами, я в вас верю, я вас люблю! Пусть у каждого из Вас все получится", - оставила комментарий к видео в своем блоге 33-летняя артистка.

Звезда спела перед сотнями детей, сопроводив композицию энергичным танцем. Компанию знаменитости на сцене составили танцовщицы балета "Тодес" Аллы Духовой. Правда, они одеты были поскромнее - в блестящие комбинезоны по фигуре.

Подписчиков внешний вид Бузовой смутил. А кого-то возмутил. "Почему танцует она, а стыдно мне?", "Опять в трусах", "Кто ее в Кремль пустил!", "Куда смотрит министр культуры!", "Трусики, бусики и ты звезда", "Оля, в последнее время немного возмущена твоими нарядами на сценах. Ну, может, хоть мини-юбки надевать, но никак не что-то в виде комбезов и шорт, которые в виде трусов. Ведь ты же должна скоро стать мамой. Тем более ты этого хочешь очень. Наши дети тебя тоже слушают и скажу больше - тоже любят. Но как им пояснять, почему им нельзя на улицу в трусах, а тете на сцене перед сотней людей - можно?", - задаются вопросом пользователи соцсети.

Нашлись и те, кого разозлили вокальные данные звезды. "Все красиво, жаль лишь, что под фанеру. Не попадает в конце", "Как можно петь и танцевать одновременно?", "Ни одно слово не разобрать", "Боже в Кремле теперь и бездарщины поют, тоже делают деньги, ни слов не слышно, ни музыка не понятна", "Оль, честно, что водичка, что личико. Движения одни и те же - руки вверх-вниз", "Окончание фразы еще длится, а она уже микрофон убрала", - негодуют поклонники.