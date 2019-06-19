"Остановите кто-нибудь эту женщину": хвастливой Бузовой указали на место

Ольга Бузова, пожалуй, одна из самых неоднозначных фигур российского шоу-бизнеса. Сотни тысяч фанатов обожают свою любимицу, и не меньшее число хейтеров каждый день напоминают поющей ведущей о ее недостатках. Впрочем, следуя девизу "Собака лает, а караван идет", артистка заявила о новом достижении.

"Запрос #Водица в Google с 4 июня является сверхпопулярным на 100% , что означает то, что каждый день с одинаковым интересом люди ищут информацию по этой теме... К слову, Ольга Бузова - единственный артист из России, кто попал в тренды Google сразу по нескольким запросам с таким интересом аудитории, а в поиске YouTube Ольга лидирует уже вторую неделю подряд, что является абсолютным рекордом в России...", - привела статистику анализа поисковых запросов в Google Ольга Бузова.

buzova86 Приятные новости ждали меня в Москве...

Кроме этого ведущая шоу "Дом-2" похвасталась тем, что теперь она не вторая после президента: "По количествам запросов в Google Ольга начала обгонять самого президента - Владимира Путина. Проценты в сравнении это доказывают. Ольга Бузова - 58%, а Владимир Путин - 42%".

От радости певица стала благодарить поклонников. "Спасибо всем моим людям за веру в меня и любовь. Летим дальше", - написала знаменитость.

Однако хвастовство звезды задело ее хейтеров. "Остановите кто-нибудь эту женщину", "Быть клоуном - это такая себе популярность. Какой смысл в твоей типа популярности, если все (не считая зомбированных фанатиков) над тобой ржут и ненавидят...", "Искать в Интернете и нравиться - совсем разные вещи", "Странное сравнение артиста и президента", "Мир сошел с ума...", "Как можно сравнивать политика и безголосую певичку", "Вся жизнь напоказ", "Все ищут полуголую ... Потому и первое место", "Ой, Бузова, угомонись, ты никогда не была лучшей. Ею и не станешь", "Небо и Земля. Какое самомнение", "Не обольщайся", "Боже. Оля, ты что? Ты и Путин. Очнись, дорогая", - пишут рассерженные пользователи соцсети.