2019-06-05T19:53:09+03:00
Звезды

Шукшину откачивали после отравления Алибасова

Супруга дежурит у кровати продюсера в реанимации
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лидия Федосеева-ШукшинаЛидия Федосеева-ШукшинаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина не отходит от кровати Бари Алибасова. Продюсер группы "На-На" находится в реанимации в тяжелом состоянии после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. При этом, когда 81-летняя артистка узнала о случившейся с мужем беде, ей самой потребовалась медицинская помощь.

Все произошло после обеда. Бари Алибасов занимался прочисткой труб в душевой кабине, а Лидия Федосеева-Шукшина уехала по делам, поэтому он был дома один. "Алибасов очень любит лимонад и сладкие напитки. Мы его контролируем, и помощники тоже не дают пить газировку, а вот тут он втихаря решил лимонада хлебнуть. Он просто перепутал бутылки. Сделал глоток, а это же кислота!", - рассказала близкая подруга продюсера, звездный диетолог Марият Мухина.

Одного глотка хватило, чтобы получить серьезные поражения пищевода, желудка и верхних дыхательных путей. У продюсера ожоги четвертой степени. У него пропал голос. Сейчас музыкант не может сказать ни слова, хотя он находится в сознании и прекрасно понимает, что с ним происходит. "После случившегося Шукшину саму вчера откачивали. Ей было плохо, потому что в ее семье случилась трагедия", - цитирует Teleprogramma.pro Мухину.

По ее словам, медики делают все возможное, чтобы Бари Каримович поправился. Сейчас к нему никого не пускают. Хотя Лидия Николаевна прорвалась. Актриса дежурит у постели мужа.

По словам Марият, в том, что Бари сам занимался прочисткой труб, нет ничего удивительного. Он мог не только трубы прочистить, но и постелить ковролин. Когда произошло ЧП, скорую помощь для Бари вызывал его помощник, которому музыкант позвонил сразу после рокового глотка. "Тогда он еще мог говорить, однако последствия отравления и ожога развивались стремительно... Ему сделали промывание, поставили капельницу, но уже на стадии промывания стало понятно, что ситуация тяжелая, потому что шла кровь", - уточнила диетолог.

Как писал сайт kp.ru, музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как, по предварительным данным, перепутал токсичное средство для промывки труб и воду. Продюсер группы "На-На" выпил жидкость и получил сильный ожог пищевода. В настоящее время состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое. Врачи диагностировали у музыканта ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. После выздоровления ему придется придерживаться диеты и продолжать серьезное лечение. Специалисты не исключают затруднения работы пищевода.

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Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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