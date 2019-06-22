Москва сказала Тбилиси: шутки в сторону. Последует ли за этим что-то еще?

ХОРОШАЯ МИНА ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ? НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!

Удивительное дело – в Грузии практически за день выучили украинское присловье из старого анекдота: «А нас-то за що?» В пятницу вечером президент России Владимир Путин подписал Указ «Об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности РФ и защите граждан РФ в связи» с событиями последних дней в Грузии, которым с 8-го июля запретил российским компаниям авиаперевозки пассажиров с территории РФ в Грузию, а уже утром субботы из Тбилиси раздались недовольные возгласы. Рестораторы, отельеры, таксисты, гиды, переводчики, торговцы и прочая, прочая, прочая стали жаловаться, что это решение остановит туристический поток из России в Грузию и катастрофически скажется на их доходах. А многих даже и разорит. Ведь высокий туристический сезон для гостей из России только-только начинается. А теперь их не будет.

Грузию захлестнула волна русофобииФото: REUTERS

Волноваться им действительно есть о чем. В прошлом году в Грузию приехало рекордное количество туристов из России – только официально более 1,4 млн человек. Из всего потока в 4,8 млн человек, пожелавших в прошедшем году насладиться красотами страны и вкусностями национальной кухни это почти треть. Еще не меньше 600-800 тысяч россиян приехали в Грузию не в рамках официальных групповых турпоездок, а в индивидуальном порядке, по личной инициативе или в командировки. При этом, русские туристы оставляют в стране больше среднестатистических туристических трат – около 530-550 долларов США при среднем показателе в 440 баксов. Получается, что из-за отсутствия русских туристов грузины недосчитаются в своих карманах от 1 млрд. до 1,2 млрд. долларов по итогам сезона. А это больше трети от всех туристических доходов республики, которые в прошлом году составили 3,2 млрд. баксов. Грубо говоря, каждый третий житель Грузии, занятый в сфере туристического бизнеса, получит ноль денег - вместо себе на бутерброд и детишкам на молочишко. В реальности, конечно же, распределение финансовых ручейков будет немного иным, не таким резким и более размазанным по большему числу участников рынка, но для зримости картинки подойдет и эта иллюстрация.

Грубо говоря, каждый третий житель Грузии, занятый в сфере туристического бизнеса, получит ноль денегФото: Василиса НИКОЛАЕВА

Помимо Тбилиси, в первую очередь это коснется Батуми, в которых останутся простаивать пустыми многоэтажные суперотели и мини-отельчики, понастроенные турками по всему побережью города. Явно сойдет на нет и продажа относительно недорогих (по мировым ценам) апартаментов, которым находили хозяев-собственников во многом из числа российских туристов.

В Батуми останутся простаивать пустыми многоэтажные суперотели и мини-отельчики, понастроенные турками по всему побережью городаФото: Василиса НИКОЛАЕВА

Один из лидеров оппозиционной Республиканской партии Грузии Леван Бердзенишвили уже заявил в телеэфире, что запрет российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию – это попытка России «наказать наш гордый грузинский народ».

- Безусловно, отсутствие миллионов российских туристов, ежегодно посещающих Грузию, окажет влияние на нашу экономику, но это будет временным явлением, так как российских туристов очень скоро заменят туристы других, причем более платежеспособных, стран, - заявил этот гордый политик гордого народа. К слову, тут само собой вспомнились слова одного неадекватного украинского министра, что российских туристов на украинских курортах скоро заместят «богатые туристы из Молдовы». Надежды примерно одного порядка.

В общем, у грузин опять Россия виновата. Они там буйствуют, крушат другу другу челюсти и черепа, не слушая не только голос, а уже и вопли разума, а виноваты в этом Россия, Москва, Кремль и лично Путин. Не сами, нет, которые пригласили официальную делегацию на официальное мероприятие, усадили делегатов согласно регламенту, а потом этим же возмутились и, поправ не только законы гостеприимства (публично, да еще на Кавказе - !), но и нормы международного этикета, попытались устроить расправу над делегатами. Одного эстонца, перепутав его с членами делегации из России, чуть не задушили насмерть. И немудрено, если президент республики, вместо того, чтобы признать вину, назвать провокацию и ее инициаторов теми словами, которых они заслуживают, публично заявила, что «Россия – оккупант и враг Грузии!» Тем самым, несмотря на все последующие обещания разобраться и привлечь к ответственности, уже дав участникам погромов индульгенцию.

А теперь они начали плакать, что Россия, мол, наказала народ, который этого не заслуживал. А кто там на площади буйствовал, не тот ли самый народ? И это, ребята, еще не наказание. Пока это лишь забота о безопасности наших сограждан. Наказание же может выглядеть, как минимум, немного по-другому.

Президент республики, вместо того, чтобы признать вину, назвать провокацию и ее инициаторов теми словами, которых они заслуживают, публично заявила, что «Россия – оккупант и враг Грузии!»Фото: REUTERS

УБЫТКИ НЕ СЧИТАНЫ

Как, например, может выглядеть действительно наказание за русофобию, угрозы России и русским, оскорбления, которые участники беспорядков в Тбилиси в унисон с заявлениями главы государства в избытке снабдили общественность разных стран, фотографируясь с призывами «отыметь Россию» во все мыслимые отверстия (с демонстрацией замечательного знания русского матерного), «Иван, убирайся прочь с грузинской земли!», «Стоп Иван», «Долой русских оккупантов! И прочая, прочая, прочая.

Нет, нет, речь совсем ни о каких военных действиях не идет. Мы – мирные люди, хотя при взгляде на наш бронепоезд на запасном пути многие государства и покрупнее Грузии вздрагивают и не могут заснуть по ночам без успокоительного. Исключительно мирно.

Например, ввести запрет на денежные переводы из России в Грузию. Такое уже произошло в отношениях с Украиной. Кстати, по инициативе украинской стороны началось, но нам пришлось ответить. Тут можно и самим начать.

В 2018-м году, к примеру, из-за рубежа в Грузию поступило денежных переводов на сумму 1,6 млрд. долларов. Со всего мира. Знаете, сколько денег переслали из «страны-оккупанта»? Почти 29% - 458 млн долларов. Больше, чем из России, пришло, благодаря безвизу, денег только из всех вместе стран Евросоюза – 547 миллионов долларов. А по отдельности ни один из членов ЕС и близко к России не стоит. Италия – 191 млн, Греция – 170 млн, Испания – 42 млн, Германия – 41 млн. Есть еще США, Израиль и Турция, но и они все вместе не могут сравниться с Россией. В этом году сумма переводов из России в Грузию могла бы достичь почти 500 млн долларов. Но если Россия решит наказать горячие русофобские головы, то это вряд ли.

В качестве ответной меры можно прекратить торговлю между Россией и Грузией. Пока не успокоятся. Годика на три для начала.Фото: Александр ГРИШИН

Получается, минус миллиард долларов от туристов российских и минус, к примеру, полмиллиарда тех же долларов от переводов – это в сумме уже минус полтора миллиарда долларов для Грузии.

Шлют эти деньги, в большинстве своем, не граждане РФ с грузинскими корнями своим родственникам (такое тоже есть), а гастарбайтеры, грузинские граждане, приехавшие в Россию на заработки, точно так же, как украинцы, молдаване, киргизы, таджики и т.д. Второе звено в цепи наказания Грузии – это депортация граждан Грузии на Родину. Пусть там ищут работу, а не у врагов-оккупантов. Заодно смогут встретиться с протестующими погромщиками на улицах и площадях Тбилиси и поделиться с ними своей точкой зрения. Работы все равно для них в Грузии нет. А Италия с Турцией не резиновые. Тем более, что большая часть этой публики все равно работает с нарушениями законодательства РФ. Разумно, рационально, законно и абсолютно без применения жесткой силы. Смотришь, и у президента Грузии появятся заботы внутри страны, а не только вовне диагностику проводить и рецепты выписывать.

И, конечно, прекращение торговли между Россией и Грузией. Пока не успокоятся. Годика на три для начала. Очень тут красивая картинка вырисовывается. Особенно, если проанализировать нижеприведенную таблицу.

Внешняя торговля Грузии (2018 г., в млрд. долларов)

- Весь внешний товарооборот Грузии 12,48

- Товарооборот со странами ЕС 3,36

- Товарооборот с Турцией 1,7

- Товарооборот с Россией 1,37

- Весь объем экспорта Грузии 3,36

- Экспорт Грузии в ЕС 0,73

- Экспорт Грузии в Россию 0,4

- Весь объем импорта Грузии 9,12

- Импорт Грузии из ЕС 2,63

- Импорт Грузии из России 0,96

То есть, если брать долю российского сегмента в грузинской внешней торговле, то на долю экспорта этой страны к нам приходится 12% от всего объема, а на долю импорта от нас в Тбилиси – около 11%. Достаточно серьезно для Грузии и совсем незаметно для России, в структуре экспорта которой Грузия занимает микроскопическую долю в 0,2%, а в импорте еще меньше – 0,17%. В 100 раз разница по долям во внешней торговле, грубо говоря.

НЕ БЬЕТ, ЗНАЧИТ, НЕ ЛЮБИТ

Причем, так уж сложилось, что грузинские товары в России (по большей части вина, вода, фрукты) заместить охотников более, чем достаточно – Армения, Азербайджан, Турция и т.д., в которых растут такие же гранаты, мандарины и прочая). А вот заменить российские поставки на грузинском рынке мало кто сможет – топливо и нефть с продуктами ее перегонки, пшеница, минеральные продукты, металлы и оборудование, древесина, бумага и картон и др. то есть сказать, что мы купим у других то, что поставляли из Грузии мы можем легко, а для Тбилиси это станет серьезной проблемой.

- А Турция? - спросите вы. Почему я не считаю Турцию, которая из всех отдельных стран является крупнейшим торговым партнером Грузии? Турция, конечно, крупнейший торговый партнер для Тбилиси. Вот только львиная доля Турции – это строительная индустрия в самой Грузии. Из 1,7 млрд долларов товарооборота между этими странами 1,47 млрд. – это импорт из Турции. Ни Турция, ни Азербайджан, ни Армения не продадут в Грузию пшеницу на сто с лишним миллионов долларов, не смогут сразу полностью удовлетворить потребность в нефтепродуктах на почти 900 млн долларов или тех же газовых турбинах, да и не купят у Грузии вина на 130 млн долларов. У них там свое есть. И в ЕС поставки не нарастить.

На 400 миллионов долларов непроданных товаров, которые в республике создадут дополнительное давление на рынок, вызвав падение цен и разорение занятых в этой сфере предприятий. Судите сами, из 86 млн бутылок грузинского вина, поставленных из Грузии на экспорт в 2018-м, почти 56 миллионов бутылок были проданы в России. Куда его будут девать, тем более, что экспортируются преимущественно дорогие вина? Сами столько выпьют? Вернее, смогут купить? А деньги откуда? Сколько финансовых потерь приплюсуем к тем уже посчитанным полутора миллиардам долларов? Еще миллиард? Или больше, учитывая «эффект домино», когда один разорившийся бизнесмен обанкротит еще трех, связанных с ним? Думаю, что не слишком погрешу против истины, если оценю общий экономический ущерб от разрыва связей с Россией не менее, чем в три млрд. долларов. А то и поболе. И это при том, что доходы всего бюджета Грузии в 2018-м составили всего лишь 4,7 млрд. долларов. Это ли не картинка будущей катастрофы?

Так что, помимо просто лишения доходов страны, такое наказание очень негативно скажется на всей экономике республики, и так влачащей не лучшее существование. Вот так могло бы выглядеть наказание Грузии и приведение ее в чувство, если бы Москва решила предпринять такие шаги с подобной целью. Даже без всяких наказаний – ребят, если мы вам враги, зачем нам вас кормить? А вам зачем с нами торговать?

Захочет ли это делать Москва? Станет ли этим заниматься Кремль? Это уже вопрос не к нам. Нельзя не учитывать и того, что Тбилиси давным-давно ушел из фокуса российской внешней политики, болтаясь где-то на крайней периферии, докуда взгляд доходит, в лучшем случае, пару раз за год. И Грузия в качестве реального партнера рассматривается в России с каждым годом все меньшим и меньшим количеством людей.

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В последние пару лет наблюдался как будто бы ренессанс российско-грузинских отношений, по крайней мере на уровне простых граждан. Поездки в Тбилиси или Батуми на выходные стали повальной модой среди молодых россиян. По данным российских сервисов бронирования авиабилетов, Грузия стала самым популярным заграничным направлением для самостоятельных путешествий (туда приобретался каждый десятый билет!). Но после антироссийских митингов в Тбилиси, нападения на нашу делегацию и оскорбительных заявлений президента Грузии Саломе Зурабишвили с 8 июля вводится запрет на авиасообщение между двумя странами. Кто и что потеряет от этого? Вот цифры и факты (подробности)