2019-06-23T01:22:39+03:00
Звезды

Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи

Коллеги отмечают, что актрисе тяжело, но она не падает духом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина Климова и Гела МесхиЕкатерина Климова и Гела МесхиФото: Евгения ГУСЕВА
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Слухи о расставании Екатерины Климовой с Гелой Месхи стали громом сред ясного неба для поклонников пары. И пока друзья и коллеги актеров надеются, что они помирятся, сама многодетная мама впервые прокомментировала развод.

Коллеги отмечают, что Екатерине Климовой тяжело, но она не падает духом. "А я тут причем?", - уклончиво ответила актриса на вопрос о расставании с супругом в эфире программы "Ты не поверишь!". Она не захотела вдаваться в подробности личной жизни, посоветовав следить за ее творчеством.

Зато ее коллега по сцене Гоша Куценко был более разговорчив. Он рассказав, что на днях встретился с Климовой и обсудил последние новости. "Она не склонна делиться эмоциями, просто сказала: «Да». Думаю, они еще сойдутся. Иногда не замечаем, как жизнь превращается в сцену", - поведал артист. Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный.

Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный. Якобы Екатерина уже нашла себе нового мужчину. Артистку часто видели на съемках с Денисом Никифоровым, Евгением Баловенко и Александром Ратниковым. Но пока никто из них не комментировал отношения с актрисой.

Слухи о расставании Екатерины Климовой и Гелы Месхи появлялись с завидной регулярностью на протяжении последних лет. Сами артисты всегда говорили, что у них все хорошо. Однако 17 июня стало известно, что кинозвезда все же подала на развод с молодым супругом. После этого появились предположения, что Гела закрутил роман с молодой красавицей Катрин Асси. Якобы это и стало причиной расставания.

Отметим, что еще несколько дней назад сам Гела Месхи планировал вместе с семьей отправиться на острова. "У нас мало времени, а семья большая, всем хочется кушать и нужно бежать, делать, строить планы, заниматься домом. Мечтаю потом в старости за руки держаться, наслаждаться океаном, а для этого нужно работать", - признавался Месхи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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