Соседи о «семье сатанистов», у которых изъяли двух дочек: «Родители не давали вывести детей из квартиры во время пожара»

В Москве обнаружили очередных детей-маугли, которых родители держали, как говорят в полиции, в антисанитарных условиях. Двух девочек, 7 и 8 лет, полицейские и сотрудники опеки вечером в пятницу, 21 июня, изъяли из квартиры на улице Чичерина.

Северо-восток столицы, район метро Бабушкинская. Старая панельная 16-этажка. Началось все с пожара. Из окна на первом этаже повалил дым. Соседи вызвали пожарных. МЧСники вошли в квартиру (к тому моменту жильцам уже удалось справиться с небольшим, к счастью, возгоранием) и обалдели: в трёхкомнатной квартире царила полная антисанитария - мусор, облезшие стены. В одной из комнат сидели две перепуганные девочки в очень грязной одежде, которые на первый взгляд, по общению, явно были развиты хуже своего возраста.

- Когда из подъезда пошёл дым, я выскочил за дверь, пытался понять, откуда это, - рассказал «КП» один из соседей. - Понял, что это от соседей. Дверь у них уже была открыта. Все в дыму. Я вбежал, потому что знал, что у них дети. Крикнул, что детей надо выводить. Девочки были в комнате, из-за дыма было сложно дышать, но отец и мать вцепились в детей и не дали их вывести. Я побежал звонить пожарным...

Гелель (так теперь зовут Видану) демонстрирует свою картину - Дракула и Иван Грозный...Фото: Александр РОГОЗА

ОТ НАЦБОЛОВ К ЧЁРНЫМ МАНТИЯМ

Пожарные предварительно установили, что очаг возгорания был на кухне - полыхнули сложенные штабелями пустые коробки из-под яиц. Вероятно, из-за непотушенного окурка (мать девочек курит).

Вошедших в квартиру после спасателей полицейских удивило не только удручающее состояние квартиры и мусор, но и странные предметы. Череп быка, свечи, много рисунков людей с рогами. Очень похоже на какие-то оккультные штучки.

Позже стали известны детали из биографии хозяйки квартиры. Маму девочек когда-то звали Видана Николаевна (древнеславянское имя Видана досталось женщине от родителей-оригиналов). Она родом из Новосибирска. В юности попала под влияние нацболов и, как пишут в разных источниках, даже оказалась фигуранткой уголовного дела о подготовке в сибирской столице серии терактов. Спустя несколько лет молодая женщина оказалась совсем в другой тусовке - в интернете немало ее фото в черных мантиях, со свечами и пентаграммами. Считалось, что Видана имеет отношение к одной из ячеек сатанистов и участвует в различных обрядах...

После такого, девочек из семьи изъяли органы опеки. Сейчас они в больнице, врачи проводят обследование. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что оба ребенка находятся в нормальном состоянии, никаких тяжёлых болезней не выявлено. Отмечают, что в детский сад они никогда не ходили, в школу родители их тоже не отдавали...

Следственный комитет начал проверку.

Автопортрет мамы девочек, 34-летней ГелельФото: Александр РОГОЗА

УЧАСТКОВЫЙ В КУРСЕ?

О семейной паре из той самой квартиры соседи говорят: странные.

- Ни с кем не общаются, окна всегда задрапированы, - рассказывает жительница дома. - Ещё странно, что они своих девочек на улицу никогда сразу двоих не выводили. Только по одной. И очень грубо мать с ними всегда разговаривала, как с собачками... С другими детьми со двора девочки никогда не общались.

- Семья ведёт странный образ жизни, - добавляет красок к общей картине другая женщина. - У меня складывалось впечатление, что они живут в режиме сов: днём спят, а ночью бодрствуют. Это всей семьи касается. Дети кричат и в два часа ночи, и в три.

- Вы жаловались участковому?

- Я - нет. Я обсуждала этот вопрос с консьержкой. Она сказала, что жалобы на эту семью в полицию уже были, но ничего от этого не изменилось.

Владимир показывает рисунки своих детейФото: Александр РОГОЗА

«ЭТО НЕ САТАНИЗМ. ЭТО МАНТИЯ ОРДЕНА ХРАНИТЕЛЕЙ СМЕРТИ!»

Главе «странной семьи» Владимиру сейчас около пятидесяти лет. В трешке на улице Чичерина он когда-то жил с мамой и бабушкой. Но те уже давно умерли, а лет десять назад к нему переехала молодая жена. Та самая Видана. Завели детей.

Первое наше общение с супругами происходит через закрытую дверь. Они не хотят ничего говорить, угрожают вызвать полицию.

Через полчаса соглашаются побеседовать, но только через окно.

- Что за странные предметы нашли у вас в квартире? - спрашиваю.

- Это не оккультизм, это предметы искусства, - говорит Владимир. - В стиле Булгакова, если хотите.

- Видана...

- Я не Видана, - одергивает меня женщина. - Мое новое имя по паспорту Гелель. Сначала это был мой творческий псевдоним, я под ним книги писала. А потом взяла его как имя.

- Хорошо. Гелель. В интернете про вас пишут, что вы сатанистка.

- В основном это клевета и чёрный пиар, - отвечает женщина.

- Но в Сети много фото, где вы в чёрной мантии!

- Это опять же некий... - начинает Владимир.

Владимир когда-то играл арт-рок в различных московских группах, общался с музыкантами из первого состава «Коррозии Металла»Фото: Александр РОГОЗА

- Замолчи, меня же спрашивают! - кричит на него Гелель. И уже спокойно - мне: - Эта мантия сшита по эскизу Ордена хранителей смерти, есть такой в Санкт-Петербурге. Это не сатанисты, это оккультный орден. Я к ордену отношения не имею, я просто у них взяла выкройку. Это ряса монахов-доминиканцев 15 века. Я очень уважаю орден доминиканцев и Святого Доминика как борцов с ересью. У меня, я бы даже сказала, больше инквизиторская мантия, чем какая-то ведьмовская.

Тут ещё кто-то вспоминает, что кухня Гелель-Виданы загорелась в день солнцестояния. Женщина считает, что это все неспроста.

- Вообще в этот день приходят сильные энергетические волны в астрале. Вам любой экстрасенс скажет, что возможные неожиданные... Энергия солнца - это энергия огня!

«ДЕТИ СЧИТАЮТ ДО СТА, ЗНАЮТ БУКВЫ И СЛОВА»

Вернулись к разговору о детях.

- Наши девочки в нормальном состоянии. Они не больны. У них нормальный вес, - говорит Владимир.

- А почему вы их не отдаёте в школу?

- Ну, старшая должна была пойти в прошлом году, - соглашается мужчина. - Мы планировали на этот год обеих.

- Вы их чему-то учите?

- Они умеют считать до ста. Буквы знают. Даже некоторые слова... Они у нас нормально развиваются, - Владимир демонстрирует детские математические прописи и много-много рисунков - это такая добротная детская каляка-маляка, но глава семейства считает, что у детей явный талант по части авангардного искусства.

- Я сам когда-то играл на клавишных арт-рок в разных московских группах, - объясняет. - В конце 80-х дружил с музыкантами из «Коррозии Металла» и кто-то считал, что я сам там играю.

ДРАКУЛА, ЛЕНИН И ПЕТР ПЕРВЫЙ

Про работу Владимир ответил уклончиво. Мол, иногда пишет в разные издания статьи про серьёзную музыку. Супруга тоже не работает. Она - рисует. Но пока ещё картины не продает и не выставляется.

На что живут? Семейная пара разводит руками. Это действительно загадка. В местном ТСЖ отмечают, что среди злостных неплательщиков семья не числится. Поговаривают, что Гелель иногда подрабатывает через скайп - гадает желающим на картах, а те переводят ей денежку.

Свои художественные работы Гелель нам демонстрирует позже. В квартиру нас не пускают, женщина выносит большие куски фанеры с портретами исторических личностей прямо в подъезд. Это фантазии. Влад Цепеш, он же граф Дракула, стоит в обнимку с Иваном Грозным. Перед ними чара с красным напитком (ну вы поняли, вряд ли это вино). Петр Первый - с рогами. На другом полотне - он же, первый русский император, топчет ногами некое рогатое чудище. Потом карандашные наброски новой работы - Владимир Ленин в костюме египетского фараона. Потом - какое-то древнеегипетское божество.

- Угадаете, кто это? - спрашивает у нас Гелель.

- Ох, мы же Древний Египет в пятом классе изучали, всех не упомнишь. Может, Осирис? Анубис?

- Нет, - качает головой женщина и торжественно объявляет: - Это же Сет! Бог смерти и ярости!

Владимир и Гелель рассказывают, что сейчас просят опеку позволить им навестить в больнице своих детей. Сейчас они усиленно пытаются привести квартиру в порядок. В планах - убрать мусор, поклеить новые обои, постелить новое напольное покрытие. Купить детям что-то из мебели.

- Мы хотим бороться за своих детей, - говорит Владимир.

Гелель кивает.

- Сосед говорит, что когда начался пожар, он хотел вывести ваших детей из затянутой дымом квартиры, но вы не дали. Почему?

- Я? Ну... Мы ждали приезда пожарных. Огонь мы уже потушили. Окна открыли. Это уже потом полицейские детей отняли. Но они зря придумали это про сатанизм. Просто они ничего не поняли. Мы с женой - свободные художники!

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