66-летний москвич попал в реанимацию после того, как выпил "Крота", перепутав его с лимонадом

Инцидент произошел 16 июня в деревне Жуковка Одинцовского района Подмосковья. 66-летний Алексей Е. попал в реанимацию после того, как по ошибке выпил токсичное средство для очистки труб "Крот".

- В тот день Алексей возвращался из магазина домой, купил там разные продукты, лимонад, а также средство для чистки труб "Крот". День был очень жарким, на подходе к дому он сунул руку в пакет, достал яркую оранжевую бутылку и не глядя, без задней мысли, думая, что это лимонад, сделал глоток. Забежал домой весь в поту, сказал, что теряет сознание, попросил срочно вызвать скорую. - рассказала правоохранителям жена отравившегося мужчины Анна.

Мужчину экстренно доставили в реанимационное отделение Одинцовской ЦРБ машиной скорой помощи. В реанимации Алексей находится уже шестой день.

- Состояние Алексея Е. тяжелое, но стабильное. Если в течение суток ситуация не изменится, то завтра его даже могут перевести из реанимации в отделение хирургии, - рассказал "КП" источник в здравоохранении района.

Ранее "КП" сообщала об идентичном случае, произошедшим со знаменитым советским и российским композитором, музыкальным продюсером, заслуженным артистом России Барри Алибасовым

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