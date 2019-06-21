Волнения в Тбилиси: прямая онлайн-трансляция

Вечером в четверг, 20 июня, в Тбилиси вспыхнули массовые протесты. Причиной волнения стали сообщения о том, что российский депутат Сергей Гаврилов якобы сел на место спикера парламента Грузии во время посещения делегацией сессии православного форума.

Антиправительственные протесты в Тбилиси.По меньшей мере 240 человек, в том числе 80 полицейских, получили ранения в результате столкновения антиправительственных демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов возле здания парламента вечером в четверг и рано утром в пятницу.

Сайт kp.ru писал, что обстановка серьезно накалилась и привела к столкновения участников к акции с правоохранителями. На настоящий момент известно, что травмы получили свыше 240 протестующих и 80 полицейских.

В Москве случившееся назвали "русофобской провокацией", подстроенной оппозиционными силами республики. Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам избегать мест массового скопления людей во время нахождения на территории Грузии.