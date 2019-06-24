«Приходили участковый и опека, но им просто не открыли»: соседи рассказали о семье «сатанистов», у которых изъяли детей

Московские следователи продолжают доследственную проверку по странной истории на северо-востоке города. Напомним, в минувшую пятницу загорелась квартира в многоэтажке на улице Чичерина. Примчались пожарные и полиция. Пожар, слава богу, был небольшой - на кухне загорелись пустые коробки от яиц. Людей в форме шокировал жуткий, захламленный вид квартиры и дети в грязной, месяцами не стиранной одежде. А еще, как говорят, по всей трешке были разбросаны странные предметы. Оккультные что ли: черепа животных, плакаты с изображением рогатых существ и прочее. Детей, девочек 7 и 8 лет, увезли в больницу. С родителями будут разбираться. Штука в том, что про маму девочек, 34-летнюю женщину по имени Гелель (ранее ее звали Видана), в Сети еще несколько лет назад много писали о том, что она якобы приверженка сатанизма и входила в разные группы поклонников потусторонних сил. Ее фотографий в черных мантиях и с пентаграммами на шее в интернете предостаточно.

Владимир когда-то играл арт-рок в различных московских группах, общался с музыкантами из первого состава «Коррозии Металла»Фото: Александр РОГОЗА

Жильцы шестнадцатиэтажки на улице Чичерина рассказывают, что семью Гелель и Владимира (он лет на пятнадцать старше жены) уже давно считали, мягко говоря, странной. Многих удивляло, что они всегда плотно закрывали свои окна, а детей практически не выводили на улицу. А если и выводили, то только по одному, никогда - вместе. Соседи из смежных квартир еще жаловались, что странная семья ведет ночной образ жизни: вся активность начиналась ближе к вечеру, крики детей и взрослых многие слышали глубокой ночью.

Как выяснилось, на семью Е. жители дома жаловались и до этой истории с пожаром. Но мер никто не принимал.

- Знаю, что одна женщина написала большое письмо в органы опеки, - рассказала «КП» жительница дома. - Пару недель назад проверять эту семью приехали люди из опеки, врачи и участковый. Но им просто отказались открывать дверь! Те постояли, постояли, да разошлись. Вот и вся проверка. Правда, участковый обошел соседей. Ко мне тоже подходил. Спрашивал, видела ли я когда-нибудь их детей гуляющими на улице. Я честно сказала: я почти всегда во дворе сижу, но за все это время видела только один раз - отец шел с одной из девочек.

По словам женщины, многих откровенно удивило, что когда сотрудники опеки увозили девочек из родительской квартиры в больницу, те вели себя очень спокойно.

- То есть, они не плакали, не кричали, не рвались к папе и маме. Спокойно шли, держа за руку посторонних для них людей.

Автопортрет мамы девочек, 34-летней ГелельФото: Александр РОГОЗА

Напомним, сами Владимир и Гелель версию о своем интересе к сатанизму опровергают. Мужчина заявил корреспонденту «КП», что шокировавшие полицейских предметы являются произведениями искусства, а Гелель - художница. Нам женщина показала некоторые свои работы (портреты графа Дракулы, Петра Первого (почему-то с рогами), Ивана Грозного и Ленина).

Соседи считают, что чудаковатых родителей нужно направить на психиатрическую экспертизу. Впрочем, какие-либо решения могут быть приняты только после доследственной проверки Следственного комитета. Тем временем Владимир и Гелель намерены вернуть детей домой. Планируют прибраться в квартире, сделать в детской ремонт и купить новую мебель.

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