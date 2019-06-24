«Стеснение пропало»: Киркоров показал новый клип

Новый ролик Филиппа Киркорова «Стеснение пропало», судя по всему, имеет все шансы продолжить скандальную трилогию «Цвет настроения синий», «Ибица», «Цвет настроения чёрный».

Филипп Киркоров - Стеснение пропало ПРЕМЬЕРА КЛИПА (2019).

Во-первых, автор песни — все тот же Антон Пустовой (автор «Ибицы» и «Цвет настроения синий»). Но на сей раз Филипп не стал приглашать в свой клип звездных коллег, они снялись только в промо ролика, когда бравая команда театра «Заячий стон» бродила по закулисью одной из музыкальных премий в поисках короля.

В новом ролике Филипп Киркоров примерил роль нудиста (да-да, в одной из сцен короля поп-сцены все -таки раздели, но закрыли все его прелести квадратиками), учителя географии, безумного седого старичка с дискотеки «кому за 60» и сногсшибательного короля межгалактических вечеринок. Автором клипа выступила команда Павла Худякова, которая снимает ролики для рэпера Тимати.

Судя по количеству рекламы в клипе Киркорова, артист ещё и заработал на этом проекте. Бюджет клипа Филиппа составил более 20 миллионов рублей.

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