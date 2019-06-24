Пышный бюст роскошной Нетребко в бриллиантах свел с ума поклонников

Анна Нетребко является обладательницей не только великолепного голоса, но и роскошной фигуры. Звезда оперной сцены всячески подчеркивает свои достоинства эффектными нарядами.

Анна Нетребко выступила на Арена-ди-Верона в Италии. Для выхода на сцену античного римского амфитеатра прима выбрала золотистое платье Dolce & Gabbana в пол с умопомрачительным декольте и длинным шлейфом. Соблазнительный образ дополнили роскошное колье, серьги и алая губная помада.

anna_netrebko_yusi_tiago И прибыли мы на Арену ди Верона...

Свой лук певица продемонстрировала в блоге, опубликовав "острый репортаж" с места событий. "И прибыли мы на Арену ди Верона", - гласит комментарий артистки к видео.

В самом ролике звезда начала рассказ: "Горячий репортаж из «Арена ди Верона»". И рукой попросила оператора показать концертную площадку, на которой ей предстоит выступать. Однако автор записи вместо этого снимал пышный бюст Нетребко. "Да не меня, а Арену", - обратилась к оператору жгучая брюнетка и заливисто рассмеялась.

Наряды российской оперной дивы давно стали предметом постоянного обсуждения и восхищения поклонников звезды. На этот раз интернет-пользователи осыпали любимицу публики комплиментами, заявив, что "Анна сводит с ума".

В комментариях отметились и знаменитости. "Да не меня, а Арену! Да как же от тебя оторваться! Но Арена, Анечка, тебе очень идет!", - написал Игорь Верник. "Красавица нереальная!", - заявила, в свою очередь, певица Жасмин.

Доволен формами оперной дивы и ее муж Юсиф Эйвазов. Анна вышла за него замуж в декабре 2015 года. Церемония бракосочетания прошла в Вене. Общих детей у Анны и Юсифа нет. Вместе они воспитывают сына Нетребко, рожденного от баритона из Уругвая Эрвина Шротта.