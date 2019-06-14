"Версаче отдыхает": Нетребко поразила публику странным нарядом

Анна Нетребко относится к тем артистам, кто умеет совмещать работу и семью. Как только у примы оперной сцены появляется свободная минутка, она придумывает что-то необычное для своих близких. На этот раз певица вместе с мужем и сыном отправилась на птицеферму.

Анна Нетребко опубликовала фотоотчет с экскурсии. На снимках звезда предстала в специальном костюме, бахилах и забавной панамке. "На птицеферму!", - коротко подписала фото знаменитость.

anna_netrebko_yusi_tiago Анна Нетребко

Поклонники Анны удивились столь странному наряду своей любимицы, засыпали ее вопросами и похвалили за любовь к семье. "Ого! Версаче отдыхает!", "Как там курочки?", "Анна, у Вас учиться надо искусству жить!", "Поражаюсь, как вы все успеваете!", "В любом наряде хороша!", "О боги, сколько кур", "Вот это да! Поразили!", "Очень фэшн, класс, обожаю ваш разнообразный досуг", "Хорошо, когда есть возможности и умение показать ребенку, да и самим посмотреть, что люди и отдыхают, и работают. Вы, как всегда, отличница", - пишет публика.

Судя по фото Нетребко и ее близким экскурсия пришлась по душе. Особое удовольствие получил 10-летний Тьяго. Мальчик возил тележку с сидящими в ящиках цыплятами, а также удивился количеству яиц на складе. А вот супруг Анны не снимал защитную маску. И его можно понять - запах на птицеферме стоит тот еще.

Напомним, Анна Нетребко вышла замуж за Юсифа Эйвазова в декабре 2015 года. Артист моложе Анны на пять лет. Общих детей у Анны и Юсифа нет. Вместе они воспитывают Тьяго Аруа - мальчик родился у певицы от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Нетребко и Эйвазов успешно гастролируют по миру. Не так давно они выступали с концертом в Кремле. Прима покорила публику ариями и декольте.