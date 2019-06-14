2019-06-14T14:29:30+03:00
Звезды

"Версаче отдыхает": Нетребко поразила публику странным нарядом

Звезда оперной сцены появилась на птицеферме
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Поклонники Анны удивились столь странному наряду своей любимицыПоклонники Анны удивились столь странному наряду своей любимицыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Анна Нетребко относится к тем артистам, кто умеет совмещать работу и семью. Как только у примы оперной сцены появляется свободная минутка, она придумывает что-то необычное для своих близких. На этот раз певица вместе с мужем и сыном отправилась на птицеферму.

Анна Нетребко опубликовала фотоотчет с экскурсии. На снимках звезда предстала в специальном костюме, бахилах и забавной панамке. "На птицеферму!", - коротко подписала фото знаменитость.

anna_netrebko_yusi_tiagoanna_netrebko_yusi_tiago
Анна Нетребко
3012 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники Анны удивились столь странному наряду своей любимицы, засыпали ее вопросами и похвалили за любовь к семье. "Ого! Версаче отдыхает!", "Как там курочки?", "Анна, у Вас учиться надо искусству жить!", "Поражаюсь, как вы все успеваете!", "В любом наряде хороша!", "О боги, сколько кур", "Вот это да! Поразили!", "Очень фэшн, класс, обожаю ваш разнообразный досуг", "Хорошо, когда есть возможности и умение показать ребенку, да и самим посмотреть, что люди и отдыхают, и работают. Вы, как всегда, отличница", - пишет публика.

Судя по фото Нетребко и ее близким экскурсия пришлась по душе. Особое удовольствие получил 10-летний Тьяго. Мальчик возил тележку с сидящими в ящиках цыплятами, а также удивился количеству яиц на складе. А вот супруг Анны не снимал защитную маску. И его можно понять - запах на птицеферме стоит тот еще.

Напомним, Анна Нетребко вышла замуж за Юсифа Эйвазова в декабре 2015 года. Артист моложе Анны на пять лет. Общих детей у Анны и Юсифа нет. Вместе они воспитывают Тьяго Аруа - мальчик родился у певицы от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Нетребко и Эйвазов успешно гастролируют по миру. Не так давно они выступали с концертом в Кремле. Прима покорила публику ариями и декольте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анна Нетребко: досье KP.RU »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Путин поручил чиновникам дать людям свободу в управлении своей пенсией
Роухани сообщил о необходимости более тесного взаимодействия Москвы и Тегерана
Врач из столичной больницы получил ожог роговицы из-за кварцевания помещения
Число претендентов на пост премьер-министра Великобритании сократилось до шести
МАК заявил об отсутствии необходимости дополнительных рекомендаций по повышению безопасности полетов
В Минздраве отреагировали на слова Малышевой о больных детях
Банк России понизил прогноз роста экономики страны
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа начнутся в феврале 2020 года
МАК опубликовал отчет о катастрофе "Сухого Суперджета" в Шереметьево
В Самарской области студенты смогут пройти стажировку в ведущих компаниях страны
Британский спецназ намерен переориентироваться на борьбу с Россией
В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину
Новый Ил-76МД-90А приступил к летным испытаниям
Пожар на атакованном в Оманском заливе танкере Front Altair был потушен
Патриарх Кирилл призвал извлечь урок из конфликта вокруг храма в Екатеринбурге
Эксперты нашли новый вид мошенничества в WhatsApp
Курс евро снизился до 72,69 рубля
Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
Зеленский назвал своей главной целью прекращение конфликта в Донбассе
Переговоры о депортации Бутиной в Россию могут начаться в ближайшее время