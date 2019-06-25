Грузины русским туристам: На шатлах доставим, «Саперави» подарим, только вернитесь

Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией, вызванный недружественной истерикой тбилисских политиков и «простых людей», случился очень «вовремя». В начале турсезона. Чем подрубил его для Тбилиси и Батуми на корню. Но гордые грузины не собираются просто так сдаваться России. Гениальную идею предложил глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили:

- Надо чтобы в ближайших аэропортах, в Баку, Ереване и турецком Трабзоне, были установлены бесплатные шаттлы (большие автобусы, - ред.), которые легко привезут российских туристов в Грузию! - выдал креативную идею бизнесмен.

Кто поставит эти шаттлы, во сколько обойдется для Грузии проезд на этих автобусах, Алавердашвили пока не подсчитал. И насчет «легко привезут» он тоже погорячился - от Баку до Тбилиси 559 километров трассы. Это часов восемь-десять езды по горной местности - сомнительное удовольствие. От Еревана до Тбилиси - 287 километров и дорога хуже, я ехал по ней часов пять. Расстояние от Трабзона до Батуми - 200 километров. Вот только зачем это туркам - отправлять туристов к конкурентам? Они сами на российских курортников молятся. Такие туристы нужны им самим.

Крепко думают в Грузии и над альтернативными вариантами авиасообщения. Пока все печально. Авиабилет Баку-Тбилиси в категории «недорогие» стоит 5 200 рублей. И до Баку еще нужно из России долететь, так что, про этот маршрут можно забыть. Помочь грузинам вызвалась Украина. Правда, там забыли, что прямых рейсов из Москвы до Киева давно уже нет. А свои украинские туристы предпочитают «оккупированный» Крым или Европу. Правда, в Европу они в основном едут на заработки, а не тратить деньги. Так что помощь сомнительная.

Последняя попытка Тбилиси как-то исправить ситуацию — ноу-хау по раздаче туристам из России по бутылке вина «Саперави» в руки, прямо на границе или в аэропортах. Для этого планируется закупить 300 тысяч бутылок, видимо, чтобы и деткам-туристам хватило. Подобная раздача халявы практиковалась в 2016 году, но времена с тех пор неуловимо изменились. В Грузии так и не поняли, что СССР больше нет, как нет и в самой Грузии чего-то такого, что не найдешь в Армении или Азербайджане, в Кисловодске или Кабардино-Балкарии. Кухня «общекавказская», даже горы одни на всех. И никто не будет превращать свой отдых в дорогостоящий квест по спасению грузинского туристического бизнеса.

Я так понимаю, время, когда Тбилиси можно было принести извинения за избиение российского депутата и плакаты про «русских оккупантов» уже прошло. Думаю, это будут самые дорогие не прозвучавшие извинения на постсоветском пространстве стоимостью не меньше миллиарда долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем для Грузии может аукнуться русофобия, если Россия действительно решит ее «наказать»

После беспорядков в Тбилиси Москва отменила авиасообщение. Последует ли за этим что-то еще (подробности)

Закрытие рейсов в Грузию: Что делать российским туристам, купившим туры и авиабилеты в Тбилиси и Батуми

До 8 июля из грузинских городов вернутся 25 тысяч российских отпускников. В Ассоциации туроператоров рассказали, что делать тем, кто сейчас в Грузии, либо собирался туда лететь (подробности)