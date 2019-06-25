2019-06-25T17:14:00+03:00
В мире

В Армении суд в третий раз арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

Накануне этого решения экс-глава Армении дал резкое интервью популярному в стране телеканалу
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Роберт Кочарян руководил Арменией 10 лет, с 1998 по 2008 г.Роберт Кочарян руководил Арменией 10 лет, с 1998 по 2008 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Апелляционный суд Армении во вторник вновь отправил бывшего главу республики 64-летнего Роберта Кочаряна под арест. Тем самым судья Армен Даниелян отменил предыдущее решение, согласно которому Кочарян был отпущен под поручительство лидеров Нагорно-Карабахской республики, внесших за него и залог. Дезавуировано и решение о прекращении производства по делу и передаче его на рассмотрение в Конституционный суд страны. Все тот же судья, который удовлетворил жалобу прокуратуры на освобождение под залог, постановил «вернуть дело в тот же суд на повторное следствие».

Для Кочаряна это, безусловно, плохие новости. Однако, он, судя по всему, решил, как говорится, «не поступаться принципами». Буквально накануне решения суда, в понедельник в интервью одному из популярных телеканалов Армении он заявил, что не пойдет к нынешней власти на поклон.

- Очевидно, что я буду противником этой власти. Политические процессы покажут, основным или не основным противником и какую роль я сыграю на оппозиционном поле, - в открытую объявил он. - Этой власти присущи шаги, в том числе ошибочные, которые совершает каждый революционер первой волны. Они считают, что только они представляют народ и могут говорить от его имени, а потому ставят себя выше закона. Любовь народа - весьма неустойчивое явление, от этой любви до ненависти всего один шаг. Половину этого пути власть уже прошла…

Напомним, Роберта Кочаряна в Армении обвиняют в свержении конституционного строя (события 1-2 марта 2008 г., когда в ходе разгонов акций протеста после выборов погибли 10 человек, а около 200 получили ранения), а также ему инкриминируют получение взятки в особо крупных размерах. Первый раз суд отправил его под арест в июле прошлого года, а в августе отпустил на свободу. 7 декабря 2018 Кочарян был вновь арестован, но 18 мая 2019-го освободил под поручительство и залог. И вот теперь – третий арест, на обжалование которого у защиты Кочаряна есть 15 дней.

С учетом того, что Кочарян, будучи президентом, всего-навсего обеспечил общественный порядок и не допустил «цветной революции в Ереване, многие эксперты считают его первым настоящим политузником постсоветской Армении. Тем более, что противником Кочаряна в тот момент был нынешний премьер Армении Никол Пашинян, а Кочарян после наведения порядка ушел с должности в положенный срок, обеспечив передачу власти преемнику в соответствии с Конституцией.

Что же касается денег на офшорных счетах от взяток, Кочарян отвечает просто: «Ищите, что найдете – забирайте. Только ничего не найдете, потому что у меня таких счетов нет».

Удивительным для многих наблюдателей стал тот факт, что судья при вынесении решения о новом аресте Кочаряна заслушал ходатайство прокуратуры, показания свидетелей-родственников погибших 1-2 марта 2008-го (хотя они не имели никакого отношения к рассматриваемой повестке), но отказался дать слово защите обвиняемого экс-президента. И это о многом говорит уже само по себе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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