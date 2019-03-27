«Демократ» Пашинян пытается незаконно посадить экс-президента Армении

Ровно восемь месяцев назад, 28 июля 2018-го, в Армении арестовали бывшего президента республики Роберта Кочаряна. С самого начала его задержание и выдвинутые обвинения в свержении конституционного строя наводили на мысль, что пришедший к власти в Ереване Никол Пашинян банально мстит. Ведь Пашинян был активным участником беспорядков, которые Кочарян пресек достаточно жесткими мерами. Со временем подозрения подтвердились фактами.

В Ютубе была опубликована запись разговора Пашиняна и директора Службы национальной безопасности (СНБ) страны, а также других глав спецслужб. Из прослушки безальтернативно следует, что именно Пашинян отдал приказ во что бы то ни стало посадить Роберта Кочаряна. А ведь сразу после задержания экс-президента со специальным заявлением выступил не только МИД России, но и армянские и иностранные правозащитники. Но в Ереване на все это не обратили никакого внимания.

По воле Пашиняна армянские правоохранители допустили целый ряд нарушений. Например, наплевали на конституционную норму о президентском иммунитете. Ведь в Ереване закон не имеет обратной силы (уголовная статья, по которой Кочаряна обвинили за действия в марте 2008-го, вступила в силу в 2009-м). Мало того, против семейства Кочарянов ведется пропагандистская кампания в официальных СМИ, в отношении членов семьи экс-президента возбуждены уголовные дела, а в адрес тех, кто пытается защитить арестованного, звучат угрозы.

Находящийся в СИЗО Роберт Кочарян отвечает ключевым требованиям Резолюции ПАСЕ 1900, чтобы быть признанным политическим заключенным. Он заключен под стражу в нарушение гарантий, обозначенных в Европейской конвенции по правам человека. Он содержится под стражей по политическим причинам, безотносительно конкретного правонарушения. Он, в конце концов, задержан в результате явно несправедливого судебного решения. «Демократ» Пашинян обзавелся собственным политзеком.

Демократия по-еревански, как она есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ереване суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году, до начала судебного слушания будет находиться под стражей. Такое решение в пятницу принял суд общей юрисдикции Еревана (подробности)

Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна из-за конституционной неприкосновенности

Апелляционный суд Еревана освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна в связи с тем, что он, как бывший глава государства, пользуется конституционной неприкосновенностью (подробности)

На постсоветском пространстве появился первый политический «зэк»

«Постреволюционная» Армения под руководством Никола Пашиняна добилась того, чего не смогла сделать ни одна власть ни в одной стране на постсоветском пространстве - в Ереване появился первый политический заключенный, пусть он пока и находится под следствием. Именно так многие эксперты расценивают содержание в СИЗО бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (подробности)