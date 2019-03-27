2019-03-27T20:45:59+03:00
В мире

«Демократ» Пашинян пытается незаконно посадить экс-президента Армении

В Ереване демонстрируют, как можно придать закону обратную силу
Александр ГРИШИН@orgstruk
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28 июля 2018-го, в Армении арестовали бывшего президента республики Роберта Кочаряна28 июля 2018-го, в Армении арестовали бывшего президента республики Роберта КочарянаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ровно восемь месяцев назад, 28 июля 2018-го, в Армении арестовали бывшего президента республики Роберта Кочаряна. С самого начала его задержание и выдвинутые обвинения в свержении конституционного строя наводили на мысль, что пришедший к власти в Ереване Никол Пашинян банально мстит. Ведь Пашинян был активным участником беспорядков, которые Кочарян пресек достаточно жесткими мерами. Со временем подозрения подтвердились фактами.

В Ютубе была опубликована запись разговора Пашиняна и директора Службы национальной безопасности (СНБ) страны, а также других глав спецслужб. Из прослушки безальтернативно следует, что именно Пашинян отдал приказ во что бы то ни стало посадить Роберта Кочаряна. А ведь сразу после задержания экс-президента со специальным заявлением выступил не только МИД России, но и армянские и иностранные правозащитники. Но в Ереване на все это не обратили никакого внимания.

По воле Пашиняна армянские правоохранители допустили целый ряд нарушений. Например, наплевали на конституционную норму о президентском иммунитете. Ведь в Ереване закон не имеет обратной силы (уголовная статья, по которой Кочаряна обвинили за действия в марте 2008-го, вступила в силу в 2009-м). Мало того, против семейства Кочарянов ведется пропагандистская кампания в официальных СМИ, в отношении членов семьи экс-президента возбуждены уголовные дела, а в адрес тех, кто пытается защитить арестованного, звучат угрозы.

Находящийся в СИЗО Роберт Кочарян отвечает ключевым требованиям Резолюции ПАСЕ 1900, чтобы быть признанным политическим заключенным. Он заключен под стражу в нарушение гарантий, обозначенных в Европейской конвенции по правам человека. Он содержится под стражей по политическим причинам, безотносительно конкретного правонарушения. Он, в конце концов, задержан в результате явно несправедливого судебного решения. «Демократ» Пашинян обзавелся собственным политзеком.

Демократия по-еревански, как она есть.

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На постсоветском пространстве появился первый политический «зэк»

«Постреволюционная» Армения под руководством Никола Пашиняна добилась того, чего не смогла сделать ни одна власть ни в одной стране на постсоветском пространстве - в Ереване появился первый политический заключенный, пусть он пока и находится под следствием. Именно так многие эксперты расценивают содержание в СИЗО бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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