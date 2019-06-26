По казино соскучилась: Пугачева сразится в Минске с «однорукими бандитами»

Десять лет назад Пугачева объявила о завершении гастрольной деятельности.

- Первая причина ухода - это здоровье. Сердце не очень позволяет мотаться туда-сюда на пароходах, самолетах и других видах транспорта, - делилась с журналистами звезда. - Вторая причина в том, что после ряда операций голос подсел и не может выразить тех чувств, которые я хотела бы, чтобы он выражал.

Отказалась петь в Питере

Однако к своему 70-летию артистка решила подготовить новую сольную программу. В первый день продаж билеты на Аллу Пугачеву буквально смели. Как водится, частью завладели перекупщики, которые продавали билеты с рук в партер за 200 - 400 тысяч рублей. Юбилейное шоу Примадонны в Кремле прошло минувшей весной с аншлагом.

Многие продюсеры надеялись, что артистка поедет в гастрольный тур по стране, но Алла Борисовна отказалась даже от концерта в Санкт-Петербурге. После премьеры спектакля Кирилла Серебренникова «Наша Алла», где актеры «Гоголь-центра» пели на свой манер песни звезды, Алла Борисовна так впечатлилась, что заявила питерским прокатчикам, с которыми уже была предварительная договоренность на показ шоу осенью: «Пусть молодежь гастролирует, я не поеду!»

Билеты - доступные

Поклонники артистки, конечно, расстроились. Но уже через пару месяцев звезда оттаяла и согласилась на сольник на 15-тысячной «Минск-Арене». Алла Борисовна отправится туда 2 ноября.

- Мы вели переговоры с директором Аллы Борисовны еще до юбилея певицы. Но тогда у Пугачевой не было желания гастролировать, она говорила: «Я устала от переездов, я не хочу, мне уже тяжело». Соглашалась лишь на частные выступления, на гонорар в размере 350 тысяч евро (более 25 млн рублей), - рассказывает звездный промоутер Сергей Лавров. - С учетом, что цены на билеты на концерт в Минске относительно недорогие (1900 - 9500 рублей), думаю, она будет работать либо на кассу (то есть сама выступит организатором шоу, возьмет на себя расходы по аренде зала, перелету, размещению и заберет выручку), либо получит небольшой, по ее меркам, гонорар - 100 тысяч евро (более 7 млн рублей). Выше гонорар при такой стоимости билета быть не может. Но я подозреваю, что в Минск Алла Борисовна едет не ради денег. Она просто решила развеяться. Все знают, что артистка любит казино, игровые автоматы, которые запрещены в России. Видимо, решила совместить приятное с полезным.

КОНКРЕТНО

Райдер певицы: личный вагон и колбасы батон

Алла Борисовна не скрывает, что страдает аэрофобией. В одном из интервью «женщина, которая поет» призналась - мол, боится летать на самолетах, поэтому, когда по необходимости попадает на борт, говорит про себя: пока не напишу книгу (мемуары), ты меня, Господи, не трогай.

В Минск певица отправится в личном железнодорожном вагоне. Там есть не только спальня звезды с большой кроватью, душем, но и купе, где могут разместиться ее гости или помощники. Плюс кухня и столовая, где артистке накрывает стол проводница, которая прикреплена к ней на время путешествия.

- Райдер у Пугачевой всегда был очень простой. В гримерке только докторская колбаска и фрукты с овощами. Но Аллу Борисовну всегда настолько боялись, что, не читая райдера, заранее фантазировали и предоставляли самое лучшее в городе. Селили только в частным отелях или губернаторских резиденциях, - рассказывает Сергей Лавров. - Всегда ее встречала у трапа самолета и сопровождала колонна ГАИ. Но это больше была охрана для политиков, которые в каждом городе ее лично встречали. Вокруг имени Пугачевой создавалось много ажиотажа, думали, что она пафосная и капризная. А на самом деле артистка наискромнейшая. Когда мы спросили у нее:

- Алла Борисовна, какой у вас райдер?

Она говорит:

- У меня два «КамАЗа»!

- Как два «КамАЗа»? - удивились мы.

- Для аппаратуры.

У нее всегда были большие технические требования. Она же выступала на стадионах, а там тяжело звук настроить. Поэтому она возила всю технику с собой.

ДОСЛОВНО

«Никаких рулеток! Только автоматы с мультяшками»

- Я и в лото люблю играть, - призналась в одном из интервью «КП» Алла Пугачева. - Я видела, как к одному из казино в Лас-Вегасе подъехал автобус со старушками. Они были так счастливы, что нашли для себя отдушину, какое-то хобби. А есть такие люди, которых казино спасает от депрессии. И меня однажды спасло. Отвлекло от мрачных мыслей. Но я никогда не играла в рулетку, в покер, я даже в карты играть не умею! Мне нравились только игровые автоматы с мультяшными картинками. Я бы не сказала, что я была сильно увлечена казино. Это совершенно не так. Конечно, есть такие люди, которые проигрывают квартиры, машины, всю свою жизнь. Мешки денег туда относят. Я не из таких.

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