"Проблемы с психикой": Борисова отправляет истощенную Хлебникову в наркологический центр

Который день не утихают разговоры о состоянии здоровья Марины Хлебниковой. Коллеги певицы по цеху считают, что она злоупотребляет алкоголем. Но Дана Борисова придерживается другой точки зрения.

Телеведущая не понаслышке знает, что такое наркотическая и алкогольная зависимость. Дана Борисова также сообщила, что на самом деле происходит с Мариной Хлебниковой.

"Мы разговаривали с моей знакомой из программы «Привет, Андрей!» не меньше десяти минут. Она сказала, что у Марины нет проблемы под названием «алкоголизм». У нее проблемы с психикой. Хлебникова пила очень сильные транквилизаторы и сейчас их отменила. Поэтому ее так швыряет и у нее такой внешний вид", - заявила блондинка.

hironant_ivan_n Что стало с известной певицей?

Она с радостью готова помочь певице в ее беде. "Мне Марину очень жалко, тем более, что я эту ситуацию понимаю «от и до». Я забила тревогу. В клинике, где я проходила лечение от наркозависимости, готовы ее взять", - цитирует знаменитость teleprogramma.pro.

Речь идет о наркологическом реабилитационном центре в Таиланде, где пытались вылечить Евгения Осина и Криса Кельми. За пациентами там ведется строгий контроль. В клинике разбирают тяжелые жизненные ситуации.

У Хлебниковой в октябре 2018 года умер первый муж, музыкант Антон Логинов. За несколько лет до смерти мужчина перенес инсульт и ему требовался специальный уход. Хлебникова взяла на себя все заботы о бывшем муже и перевезла его к себе домой, где он и скончался.

marina_hlebnikova_official Решила заняться творчеством, вот учусь рисовать...

Утрату певица до сих пор переживает очень тяжело: знаменитость похудела до 41 килограмма. "Пишут, что у меня лицо пьющего человека. Я переживала и до сих пор не восстановилась", - призналась Хлебникова. Сейчас она только начинает приходить в норму: "Я хотя бы больше не плачу". Исполнительница сочинила молитву и рисует.