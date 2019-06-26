«Даже близко нет этого диагноза»: врач-гастроэнтеролог оценил документы о выписке Бари Алибасова

После скандала с инсценировкой отравления Бари Алибасов предоставил выписку из Склифа, подтверждающую его слова о полученном тяжелейшем ожоге пищевода. Вроде бы, сомнений быть не должно — документ заверен печатями и сплошь пестрит медицинскими терминами, понятными лишь специалистам. Обыватель при взгляде на него мало что поймет, поэтому «Комсомолка» попросила специалиста расшифровать выписку. И хотя это уже не смешно, вновь нашлись нестыковки. По мнению эксперта, диагноз как минимум преувеличен — подтверждений ему просто нет.

- Почему в выписке только одна страница? - недоумевает врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев. - Отсутствуют анализы: гастроскопия, рентген и так далее, которые бы подтверждали диагноз. Нет расписанного лечения и подписи врача, а это очень важно.

Выписка из медицинской карты Бари Алибасова.

Во-вторых, в диагнозе стоит «интоксикационный психоз», а при осмотре его не наблюдается: пациент в сознании, ориентируется в пространстве и во времени. Таким образом, психоз невозможен, нет никаких признаков.

В-третьих, и самое главное, в диагнозе указан ожог пищевода 3-4 степени. Это значит, что поражена вся толща пищевода и должны быть воспалительные изменения. По осмотру опять-таки ничего, одышки нет, частота дыхания в норме, осиплости голоса нет. Зато указано, что запах из рта (видимо, запах алкоголя) не ощущается, хотя обычно врачи такое не пишут. Указано, что пациент в тяжелом состоянии, но по всем признакам тяжелым его никак не назовешь, у него, кроме небольшой тахикардии, все в порядке.

Таким образом, я делаю вывод, что ожог пищевода 3-4 степени ничем не подтвержден. Прослеживается явное несоответствие. Скорее всего, там мог быть ожог максимум второй степени, но зачем-то нужно было диагноз утяжелить. А зачем, тут уж я не специалист...

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