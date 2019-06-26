"Химический ожог, состояние тяжелое": Бари Алибасов предоставил выписку из Склифа

После скандальных заявлений об инсценировке отравления, когда специалисты усомнились в диагнозе Бари Алибасова (да и вообще в том, что несчастный случай имел место), продюсер предоставил kp.ru документы из института имени Склифосовского, где провел две недели, а именно - копию медицинской карты. Она сделана на бланке НИИ и заверена печатью.

Медицинская выписка

Судя по документу, Алибасов был доставлен в отделение острых отравлений Склифа 4 июня в 22:08 и выписан 17 июня в 16:43. Он провел в реанимации токсикологии 13 дней. В качестве диагноза указано «химическое отправление прожигающей жидкостью (щелочь «Крот»)», которое причинило больному «химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода 3-4 степени и желудка 2-й степени». Из выписки также следует, что еще до госпитализации врачи "скорой" промыли продюсеру желудок через зонд и обнаружили примесь крови. Алибасов получил ряд осложнений, в частности, распространённый язвенно-некротический ожоговый эзофагит и распространённый эрозивный ожоговый гастрит.

Кроме того, у пациента случился интоксикационный психоз, при этом, как отмечают врачи, при поступлении у Бари Каримовича отсутствовал запах изо рта, то есть алкоголь он, судя по всему, не употреблял.

Возможно, после публикации выписки вопросов к Алибасову станет меньше, но ставить точку в сериале об отравлении пока рано. Дело в том, что на днях продюсер сдал анализы на психотропные вещества - как полагает окружение Бари Каримовича, его давняя подруга и некогда личный врач Марият Мухина хотела напичкать пациента наркотиками, чтобы завладеть его квартирой (?!).

- 25 июня в одной из лабораторий мы получили заключение, в котором говорится, что в моче у Алибасова были найдены психотропные вещества – феназепам и хлорпротиксен, – рассказал PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

Напомним, 20 июня в подъезде дома №13 в Мерзляковском переулке, где проживает продюсер, произошел конфликт между Алибасовым и его бывшим диетологом Марият Мухиной. По словам родственников артиста, ради самопиара врач обвинила их в том, что Алибасова якобы неправильно лечат после выписки из больницы и не кормят. Алибасов в ответ заявил, что Мухина пичкала его «наркотой». При этом продюсер разделся до трусов, продемонстрировав диетологу и репортерам следы от уколов, которые ему делала Мухина.

- Если бы ты меня не пичкала этими таблетками, наркотой, я бы может и не забывал ничего?! Я в таком состоянии благодаря ей!, – объяснил он свое состояние.

Родственники Алибасова также утверждают, что после выписки из больницы Мухина интересовалась документами на недвижимость Алибасова и приезжала к нему домой вместе со своим адвокатом, когда продюсер находился в недееспособном состоянии.

- Получив результат исследования, которое подтвердило наличие в моем организме психоактивных веществ, мы начали расследование инцидента и в ближайшее время сообщим новые подробности, – пообещал Алибасов.

Между тем, сама Мухина намерена судиться с продюсером и его пиарщиками из-за испорченной деловой репутации.

Анализ Бари Алибасова

Анализ Бари Алибасова

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