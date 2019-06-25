Сколько Бари Алибасов заработал на своей болезни

Новость о том, что Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского, стала одной из самых обсуждаемых за последние дни. Пока поклонники искренне беспокоились за продюсера группы «На-На» - сообщалось, что у Алибасова ожог пищевода четвертой степени и что всю оставшуюся жизнь ему придется питаться исключительно детским пюре через трубочку, - история обрастала все новыми подробностями. И, как выяснила «КП», уже принесла главному герою этой эпопеи ощутимый доход.

Напомним: 4 июня Бари Алибасов был госпитализирован, после того как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». По крайней мере так сообщало его окружение. Пока продюсер лежал в реанимации, роль информбюро для СМИ стал выполнять его единственный сын Бари Алибасов-младший. От него журналисты ежедневно получали сводки о состоянии шоумена. А они шокировали. «Если я умираю, пусть все об этом знают!» - заявил Алибасов-старший, едва придя в себя в реанимации. «Отца ввели в медикаментозный сон» - очередная новость от сына.

Затем последовали многочисленные интервью наследника продюсера, сотни заметок в прессе, десятки репортажей на ТВ и на закуску - остросюжетный детектив с пропажей любимого кота Алибасова. За поимку Чучи объявлялось вознаграждение в 800 тысяч рублей либо бесплатный концерт «На-На» (второе выглядело особенно умилительно). Мощная информатака разъедала народу мозги не хуже средства для прочистки труб...

По словам сына, Алибасов был на грани жизни и смерти. И тем более странным показалось его явление народу на шоу Андрея Малахова в веселом расположении духа. Поползли разговоры о том, что Бари всех обдурил. «КП» попыталась разобраться: что это вообще было?

Знакомые единодушно называют Бари Каримовича гением пиара.Фото: Иван МАКЕЕВ

«Нет, он не умер, только что указания раздавал»

Я, как и многие, переживала за Алибасова. Все-таки человек неординарный. Узнав про ЧП, сразу позвонила его сыну и начала говорить слова сочувствия.

- Короче, ваш вопрос? Пока вы говорите, я пропустил пять звонков от СМИ! - оборвал меня наследник продюсера, не лишенный делового подхода.

«Пиар нужен всегда», - подумала я в начале этого марафона. А уже через сутки по интернету распространилась страшная весть: Бари умер. «Это правда?» - сразу же спросила я помощницу шоумена в СМС. «Нет, только с ним общалась. Давал указания по работе. Не понятно, кто пустил утку», - пришел ответ.

Поразило, что Алибасов из реанимации уже дает ценные указания по работе. На следующий день я снова позвонила сыну продюсера, тем более что был повод: Бари Каримович в этот день отмечал 72-летие.

- Отец говорил, что о таком дне рождения только мечтал - его ввели в медикаментозный сон, наконец-то выспится как следует! - бодро отрапортовал Алибасов-мадший.

«Ого, человек в реанимации, а юмор не пропал!» - удивилась я.

У меня родственник как-то по ошибке выпил вместо вина уксус. Первое время даже говорить не мог. Провел в больнице месяц. А потом очень долго ел только мороженое: все внутри болело. Так что, по моим прикидкам, Бари должен был провести в больнице несколько месяцев. Но его выписали через 13 дней.

- Отравление Бари - это фейк! - не сомневается бывший директор Джигурды Антонина Саврасова, хорошо знающая кухню телешоу. - Когда трубы прочищаешь такой химией, засоры исчезают. А что же тогда творится в пищеводе - там все сгорит! Такие люди инвалидами остаются на всю жизнь. А Бари уже в студию к Малахову пришел! И даже плясал. Я хорошо знаю Алибасова. Он гений пиара. Вот и устроил пиар-кампанию. И повод есть - 30-летие группы «На-На», их юбилейный гастрольный тур. Уверена, все было спланировано с самого начала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712969" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.

- Но промывание-то реально было! Тем более его сняли на видео!

- Это стандартная процедура, если человек говорит, что выпил что-то не то. Этот ролик с промыванием Алибасова потом продали на телевидение за 10 тысяч долларов. И это только одному каналу. Слышала, на НТВ готовится материал на тему отравления Бари с его участием, они ему тоже заплатят. В шоу Малахова ему за первое после болезни интервью дали 300 тыс. руб. А потом Бари и сам пришел в студию «Привет, Андрей!» за 500 тыс. руб. И это еще не финал, другие программы готовятся. По моим прикидкам, Бари больше двух миллионов уже поднял на своей типа болезни. Да еще добавьте бесплатную рекламу «На-На».

В реанимацию для профилактики

Озадаченная, звоню в Институт имени Склифосовского знакомому санитару.

- Бари был у нас, но в другом корпусе, - говорит мой источник. - Говорят, он что-то реально глотнул. Но сразу промыли. И последствия оказались легкими. Нет, не было ожога четвертой степени. А шум устроили журналисты. Врачи в этом не участвуют.

За официальным комментарием «КП» обратилась к Павлу Рожкову, токсикологу Института им. Склифосовского.

- Павел Геннадьевич, Алибасов лежал у вас?

- Лежал. Но на вопросы я отвечу только через пресс-службу Департамента здравоохранения.

Свое мнение о диагнозе Алибасова нам высказал токсиколог Виктор Шилов, заведующий кафедрой токсикологии и экстремальной медицины СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

- Виктор Васильевич, если человек глотнул «Крота», насколько это сильное отравление?

- Смотря сколько глотнул и какой была концентрация щелочи. Если это концентрированная щелочь, то одного глотка достаточно, чтобы получить тяжелое отравление.

- Через 10 дней человек с таким отравлением может бегать, прыгать, выглядеть хорошо?

- Если щелочь была слабой концентрации, иногда такое бывает. Вы клоните к Бари Алибасову. Никто толком не знает, что именно он выпил. Если человек говорит, что он выпил химикат, то для профилактики его сразу кладут в реанимацию. А дальше - разбираются. В медикаментозный сон пациента вводят, чтобы провести необходимые манипуляции и чтобы человек не чувствовал боли. Тем более Алибасов - человек в возрасте.

Меняя состав, группа «На-На» держится на плаву уже 30 лет. И во многом благодаря таланту своего продюсера.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Диагноз на глазок

- «Крот» - вещество едкое, вызывающее химические ожоги, - рассказал «КП» химик-технолог Сергей Белков. - Насмерть не убьет, но слизистую пищевода сожжет запросто. То, что люди глотали «Крот», я такие случаи знаю. В Самаре, например, мужчина выпил «Крота», потом ему пластику пищевода делали.

- Говорили, что у Алибасова ожог четвертой степени...

- Говорить можно все что угодно, - отвечает терапевт, врач «Скорой помощи» Андрей Звонков. - Медикам лучше перестраховаться. Допустим, человек говорит, что выпил «Крота», это мощная щелочь. И врач «Скорой помощи» сразу на глазок поставит четвертую степень как первоначальный диагноз. Он же не видит, что там в животе, ориентируется на прогноз того, что было выпито, сколько было выпито. И предполагает, к чему это все может привести в перспективе.

- Как быстро проходит ожог пищевода?

- На третьи-четвертые сутки уже примерно понятно, как будут дальше развиваться события. Если перфорации не произошло, перитонита нет, если желудок начал сокращаться и пищевод сохранил целостность, есть шанс пациента вытащить.

- Удивительно, что Алибасов после отравления так бодро себя чувствует.

- Ну, во-первых, он резко схуднул, это заметно. Я не сомневаюсь, что он действительно лежал в больнице, потому что Институт Склифосовского не будет участвовать ни в каких пиар-акциях и играть в эти игры. Бывают, конечно, случаи, когда врач госпитализирует за деньги и даже ставит по договоренности диагноз. Но это на совести врача.

Дурашливость Бари, не исключаю, связана с тем, что он просто находится в состоянии эйфории, радуясь, что все обошлось. Ну и элемент пиара тут есть - решил воспользоваться моментом. Но ситуация ведь не закончилась. После ожога идет рубцевание, образование спаек. Обычно происходит сужение пищевода. Так что месяц-два - и могут проявиться проблемы.

Виноваты омолаживающие уколы?

- Я виделась с Бари на днях. Мы с ним приехали на ток-шоу «Привет, Андрей!», - рассказала «КП» дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга. - Выглядел он странновато. Что-то с Бари все-таки было - «Крот» это или что-то другое. Он говорил про какие-то инъекции для омоложения. Вдруг у него так организм ответил на эти уколы? На телешоу Бари выкатили на инвалидной коляске, на нем была странная помятая телогрейка. И большие, такие же грязные штаны. Я на секунду отвлеклась, сморю - ах! - он уже возле коляски лежит на боку, типа свалился. Не знаю, намеренно или нет. Обросший, бледный. Вокруг глаз - черные круги. И такой взгляд у него - как будто юродивый. Был явный момент, когда было видно, что он играет. Например, Малахов ему говорит: «А меня-то вы узнаете?!» Бари театральную паузу выдержал, говорит: «А ты кто?!»

На мой взгляд, вся эта история - полуправда. 17 процентов - то, что есть на самом деле. Остальное - мутная вода...

- У «На-На» действительно сейчас новый тур?

- Бари об этом говорил в студии. А «на-найцы» сидели, хлопали глазами, с ним не спорили.

- Наверняка Алибасову заплатили?

- Однозначно. Он и до этого хорошо заработал. Сначала на теме свадьбы с мамой. Три раза за 300 тыс. рублей каждый он точно на ток-шоу сходил. А сейчас на нем зарабатывают все кому не лень. И он сам тоже. Работает огромная машина по развлечению зрителей. Задача узнать правду не стоит. Нужен рейтинг, провокация, праздник, фанфары.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716084" frameborder="0"></iframe> Полуголый Алибасов чуть не подрался с врачом Марият Мухиной.

КОМПЕТЕНТНО

«Был легкий случай, а раздули слона»

- Насколько я знаю, Бари на самом деле что-то случайно глотнул, - рассказал «КП» промоутер и друг Алибасова Сергей Лавров. - Слава богу, выкарабкался. Каримыч на все способен, но не думаю, что он будет изображать больного без повода. Он действительно был в больнице. Когда в себя пришел, понял, что пиар не помешает. Из серии «не было счастья, да несчастье помогло».

Помню, вскоре после его госпитализации мне вдруг приходит эсэмэска, что Алибасов умер. Я даже дар речи потерял. Мне многие люди из шоу-бизнеса прислали эту «новость». Все звонили, выясняли. Его директор опроверг информацию. И тут я думаю - блин, вот старый... пиарщик! Наверняка он сам эту мульку и запустил. Он же один раз уже отрепетировал свои похороны. Второй раз - почему нет?

Знаете, все продюсеры - своего рода сочинители. Вот приведу пример. Еду как-то в машине с Пригожиным и Валерией. Звонит его домработница и говорит: «Иосиф, дети играли во дворе. У них воздушное ружье, и пулька воздушного ружья чуть-чуть пробила одно из стекол стеклопакета. Я почему звоню - чтобы вы не забыли, что это стекло лучше поменять. Потому что зимой может запотеть и замерзнуть». И что вы думаете, на следующий день в интернете появилась новость: «В Иосифа и Валерию стреляли!» Понимаете, это такая работа - хайповать.

Алибасов - гений, он стоит у истоков русского шоу-бизнеса. Сейчас вот Ольга Бузова приезжает на верблюдах на премию Муз-ТВ. А Бари намного раньше выезжал и на козе, и на ослике. Или вот однажды мы приехали с «На-На» в провинцию, где у нас не очень хорошо билеты проданы на концерт. Нам говорят, мол, сегодня у нас День милиции, но нет денег, чтобы вам заплатить за выступление. Каримыч говорит: «Срочно идем, там будет вся администрация города, местное телевидение. А мы раньше на день приехали. Он вышел на сцену и поздравлял всех так, что на следующий день у нас на концерте был аншлаг. Вот и сейчас на Алибасова аншлаг!

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Он в неадекватном состоянии»

Звоню в клинику доктора Марият Мухиной, в которой последние годы проходит курсы омоложения продюсер.

- Сейчас у доктора Мухиной прием, - сообщил «КП» помощник доктора Павел. - Но я могу озвучить вам наше заявление для СМИ: Бари Алибасов находится в неадекватном состоянии. У него ранее наблюдалась деменция и болезнь Альцгеймера. Это наложилось, поэтому он так своеобразно сейчас ведет себя на телесъемках - такой прыгающий, гиперактивный.

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