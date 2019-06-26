«Московский клофелинщик» арестован на 2 месяца

В Таганский суд Москвы обвиняемого в серии грабежей с помощью психотропов должны были доставить ещё утром в среду. Но по факту заседание началось только вечером. За это время стало известно, что полиция (наконец-то!) переквалифицировала возбужденные дела с просто краж на «разбой» (это до 10 лет лишения свободы).

Конвой поднимает Сабанова по лестнице на третий этаж. Отовсюду щёлкают затворы фотокамер. Уроженец Кабардино-Балкарии в ярких красных штанах и шлепках, от камер и телефонов он закрывается рукой. Уже в зале суда журналисты пытаются расспросить Сабанова:

- Вы признаете свою вину?

- Сколько людей вы отравили и обворовали?

На вопросы он не отвечает, повернувшись спиной.

Когда молодого человека опрашивает судья, уточняя фрагменты биографии (ФИО, где и когда родился), Мурат Сабанов отвечает так тихо, что даже судье приходится по несколько раз переспрашивать.

Образование высшее (экономический факультет Нальчикского филиала Краснодарского университета МВД РФ), холост. Прописки в Москве нет.

На скамье подсудимых Сабанов прятал лицо от камер, а с судьей общался очень тихо.Фото: Александр РОГОЗА

- Вы в Москве работали? - спросила судья Ларина.

- Неофициально. Занимался грузовыми перевозками.

- А жили где?

- В хостеле.

В материалах дела - информация об отравленных (сейчас в деле 7 эпизодов и как минимум 11 пострадавших) и результаты обыска в хостеле. У Сабанова нашли таблетки и порошки - три вида сильных психотропов (феназепам, клозапин, трамадол), а также уже начиненные ими напитки.

- Вы свою вину признаёте?

- Частично. Хищения производил. Но никого не травил.

На этих словах он начинает шмыгать носом и, кажется, пускает слезу.

Следователь и прокурор просят обвиняемого арестовать. Иначе может скрыться. Сам Сабанов, разумеется, против.

- Я возражаю против заключения под стражу, - так же тихо бубнит Мурат Сабанов, читая с листка бумаги, который ему сунула адвокат. - Я сам пришёл по первому звонку.

- Куда пришли?

- Ну, в полицию...

Судье Наталии Лариной объясняют, что до этого Сабанова уже задерживали. Это было в ночь на 8 июня, после того, как на Чистых прудах была отравлена журналистка Людмила Чижова с друзьями. Очевидцы сказали, что Мурат Сабанов пытался унести вещи лежащих в сквере без сознания людей. Его привезли в ОВД Басманный, побеседовали. Парень сказал, что не собирался ничего воровать, а просто собрал вещи, чтобы вернуть «спящим», когда они придут в себя. Полицейские отпустили Сабанова под подписку о невыезде...

И тут в суде выясняется странное: подписку о невыезде полицейские уже отменили, но само постановление об этом... потеряли (!) - в суд они его не привезли. Судья Ларина в шоке. Формально, по бумагам, которые у неё на столе, у Сабанова уже действует мера пресечения. Еще и арестовать его «сверху» по закону никак нельзя. Судья объявила перерыв на час. За это время следователь должен привезти бумагу в суд...

Успели. Привезли. Впрочем, на исход этот маленький ляп следствия не повлиял. Мурат Сабанов арестован на два месяца, до 25 августа.

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