«Корона от домашних обязанностей не освобождает»: первое интервью «Красы России-2019» Анны Бакшеевой

Три недели репетиций, волнений и строгой диеты позади - сегодня из пяти десятков красавиц со всей страны наконец выбрали главную. Победительницей конкурса стала 17-летняя Анна Бакшеева из Читы - именно она будет представлять страну на международном соревновании “Мисс Земля».

Участницам пришлось продемонстрировать все свои талантыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В этом году я закончила школу, а ещё с 14 лет работаю моделью. Участвую в фотосессиях, снималась в рекламе на телевидении - рекламировала одежду и обувь, - рассказала победительница «Комсомолке».

- То есть вы с 14 лет сами себя обеспечиваете?

- С переменным успехом, но стараюсь, да.

Аня с 14 лет работает модельюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Для вас это не первый конкурс красоты?

- Ой, их уже было около пяти! Но это первая большая победа. Когда меня объявили, первая мысль: «Я это сделала, я счастлива!». Хотя я очень болела за своих девочек из Читы, и очень радовалась, когда их имена называли в разных номинациях.

Второй вице-мисс «Краса России» стала Наталья Фёдорова, первой вице-мисс - Кристина БугаевскаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- От чего пришлось отказаться ради победы? Сели на диету, может, бросили курить, чтобы кожа сияла?

- Вредных привычек у меня нет. Три раза в неделю хожу в спортзал, правильно питаюсь, стараюсь не злоупотреблять фастфудом.

- То есть гамбургер или шоколадку в честь победы себе не позволите?

- Позволю, конечно!

- А как будете отмечать?

- Сначала позвоню маме, она в Чите, очень волнуется.

Момент награждения победительницыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А ваш молодой человек не был против участия в конкурсе?

- Наоборот, только за. Очень меня поддерживал, но он не смог приехать, остался в Чите. Зато со мной рядом были близкие друзья.

- Что оказалось самым сложным для вас?

- Конкуренция. Хотя кнопки в туфли друг другу не подкладывались, соперничество все равно ощущалось.

- Что в первую очередь сделаете после конкурса?

- Выдохну. Надо поверить во все это. А потом начну готовиться к следующему конкурсу.

- А как же поступление в университет?

- Да, в этом году буду поступать, но куда, ещё не решила. Единственное, что знаю точно - хочу быть экономистом. Не путать с бухгалтером.

Красавице в этом году еще предстоит поступление в вузФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А есть что-то, чего после победы точно не будете делать? Может, мусор выносить или готовить - все-таки королева красоты?

- Ни в коем случае - домашней работы это не отменяет. Помощь маме обязательна.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За «Мисс Комсомольская правда» проголосовали 15 тысяч человек

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В конкурсе «Краса России» «Комсомолка» объявила свою номинациюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Конечно, все мои близкие очень активно голосовали - и родители, и родственники из Башкирии, Сыктывкара, а друзей я агитировала в Инстаграме, - призналась Зоя. - Это мой первый конкурс красоты, до этого были только музыкальные. Я играю на флейте и фортепиано, занимаюсь вокалом. Но певицей стать не мечтаю, а вот об актерстве задумываюсь. На «Красе России» я болела даже не за себя, а за свою новую подругу Юлиану Дерягину. И если честно, очень расстроилась, что она не заняла первое место. А мне теперь надо скорей навёрстывать упущенное и бежать сдавать экзамены в университете.

Мисс "КП" на конкурсе "Краса России-2019" Зоя ПанищеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» благодарит за поддержку авторскую клинику пластической хирургии и косметологии «Дивини» Светы Халатян.

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