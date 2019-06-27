«Каждое мое слово будет использовано против меня»: лечащий врач Алибасова из Склифа боится рассказывать о его состоянии

Когда разразился скандал с инсценировкой отравления «Кротом» Бари Алибасовым, его сын Бари-младший поспешил успокоить СМИ - мол, скоро будут вам железные доказательства. Действительно, выписку из Склифа родственники продемонстрировали публично, правда, специалисты этому документу не поверили: диагноз артиста «ожог пищевода 3-4 степени» оказался не подтверждён результатами анализов, кроме того, в медкарте нашли массу нестыковок.

- Если вы свяжетесь с заведующим отделением, в котором был отец, это реанимация, токсикология, Михаил Михайлович его зовут, он вам все расскажет, - уверял тогда «Комсомолку» Алибасов-младший. - Я дам согласие, не проблема. Сегодня же заеду в Склиф и дам согласие комментировать прессе весь процесс лечения.

Однако, оказалось, что одних только обещаний недостаточно. «КП» дозвонилась до того самого доктора Михаила Михайловича (скорее всего, речь идёт о Михаиле Поцхверии -заведующем научным отдалением лечения острых отравлений).

- Кто мне дал разрешение? Бари-младший? А он какое право имеет мне давать или не давать, - удивился врач.

- Так ведь с разрешения родственников врачи с прессой общаются.

- Ничего подобного! При чем тут родственники? Я ни с кем не собираюсь общаться, это тайна пациента.

- Но сам пациент ведь не против этой тайной поделиться...

- Я вообще не имею права давать комментарии о состоянии больного, понимаете? Если вы хотите официальный комментарий, звоните в департамент здравоохранения - и они уже дают разрешения с согласия родственников. Каждое мое слово будет использовано против меня, так что извините ради бога, - сказал Михаил Михайлович и положил трубку.

Напомним, ранее врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев, доктор медицинских наук, указал «Комсомолке» на нестыковки в истории с отравлением продюсера. При столь серьёзном ожоге он должен был навсегда остаться инвалидном. В ответ возмущённый Алибасов предложил лишить врача звания доктора наук.

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После скандала с инсценировкой отравления Бари Алибасов предоставил выписку из Склифа, подтверждающую его слова о полученном тяжелейшем ожоге пищевода. Вроде бы, сомнений быть не должно — документ заверен печатями и сплошь пестрит медицинскими терминами, понятными лишь специалистам. Обыватель при взгляде на него мало что поймет, поэтому «Комсомолка» попросила специалиста расшифровать выписку. И хотя это уже не смешно, вновь нашлись нестыковки. По мнению эксперта, диагноз как минимум преувеличен — подтверждений ему просто нет (подробности).