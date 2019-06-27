2019-06-27T23:41:32+03:00
Здоровье

Канцлера Германии Ангелу Меркель снова трясет: разбираем причины с врачом Стаса Михайлова

Кирилл Маслиев разложил по полочкам возможные проблемы со здоровьем у одной из самых влиятельных женщин мира
Кира БУЛЫЧЕВА
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Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала недомогание во время протокольного мероприятия.Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала недомогание во время протокольного мероприятия.Фото: REUTERS
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За последние несколько дней фрау Меркель уже дважды давала повод для беспокойства. Сначала канцлера трясло на встрече с Владимиром Зеленским, затем - на официальном мероприятии с президентом Германии, Франком-Вальтером Штайнмайером. Народ и правда беспокоится - Ангелу Меркель бьет крупная дрожь, которую она никак не может унять. В первый раз фрау объяснила свое состояние обезвоживанием на жаре. Но второе мероприятие проходило в прохладной обстановке закрытого помещения. Мы обратились к доктору-биохакеру Кириллу Маслиеву, кандидату медицинских наук который, как мы писали, не так давно помог обрести потрясающую форму Стасу Михайлову.

- Посмотрел я встречу Зеленского и Меркель. Для многих это было важным политическим событием, но меня, врача, заинтересовало состояние здоровья Федерального канцлера Германии. Конечно, первая мысль, которая закрадывается в голову при виде Меркель, что данные проявления характерны для неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, сама же она прокомментировала свое состояние как «обезвоживание организма». Возможно ли это? Не скрывает ли такая важная политическая фигура серьёзное заболевание? Такие симптомы могут быть связаны с различными патологиями. Во-первых, это может быть показателем эндокринных нарушений. Например, сахарным диабетом, при лечении которого необходимо своевременное и адекватное дозирование специфических препаратов. Подбор терапии очень важен при любом заболевании, дозировка может разной в зависимости от времени года. Даже при лечении патологий щитовидной железы, дозировки терапии летом и зимой разные, все это продумано не просто так. Обычно летом, в жаркую погоду, нужна меньшая доза препарата.

Меркель затряслась во время встречи с Зеленским.

Во-вторых, это может быть связано с приемом определенных медикаментов, побочные эффекты которых особенно ярко проявляются на фоне жары.Например, препараты для очищения кишечника(обычно их назначают перед медицинскими манипуляциями), диуретики, направленные на снижение артериального давления. Важно понимать, что эти вещества выводят не только воду, но и полезные соли и минералы из организма, нарушая их баланс. Такое нарушение может провоцировать тонические мышечные сокращения.

В-третьих, это может быть одним из последствий теплового удара. В таком обезвоженном состоянии нарушается работа ЦНС, электролитный баланс, который играет важную роль в работе мышц. Тогда человеку обязательно нужно принимать водно-солевой раствор, чтобы восстановить организм. Для этого подходят аптечные препараты, такие как регидрон или же спортивные изотонические напитки. Можно приготовить такой раствор дома. Ну и самое животрепещущее.Может ли это быть болезнью Паркинсона? Думаю, что нет. При данном заболевании тремор более генерализованный и продолжительный, а Федеральный канцлер через короткое время уже спокойно выступала на пресс-конференции. Но даже учитывая, что это не Паркинсон, совсем не значит, что такое состояние не может быть предвестником нарушений в ЦНС.

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Доктор Мясников рассказал, от чего снова трясло Меркель

Совсем недавно Ангелу Меркель начало трясти на встрече в Владимиром Зеленским. Сегодня ситуация повторилась - во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайнера канцлеру снова стало плохо. Главный врач московской ГКБ им.Жадкевича Александр Мясников предположил от чего такое могло произойти. По словам медика, в половине случаев врачи не находят причины дрожи всего и квалифицируют ее как эссенциальный тремор (подробности).

Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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