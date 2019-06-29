«Мужу предложили подбрасывать наркотики в машины клиентам. А когда он отказался, наркотики нашли у него самого»

После громкой истории журналиста Ивана Голунова, которому сотрудники наркополиции подкинули «дурь» и пытались сделать фигурантом уголовного дела, подобные истории начали выскакивать одна за другой, как черти из табакерки. Таких дел так много, что складывается стойкое ощущение, что подброс Голунова - не исключение, а система.

Ивану, конечно, повезло, что он оказался известным репортером, что за него заступились СМИ и подняли шум, после которого полетели головы высокопоставленных полицейских, а их подчиненные сами оказались фигурантами дел.

А как все происходит, когда наркотики находят у обычных людей? Вот, например, один совершенно удивительный московский случай.

…38-летний автослесарь Виталий Нудельман пропал вечером 24 января 2018 года. Накануне он отзвонился жене. Сказал, что выезжает из московской мастерской, где работает, домой в Красногорск. Уже через час его телефон оказался выключен. Виталий так никогда не поступал, поэтому супруга, Татьяна, глубокой ночью побежала подавать заявление об исчезновении мужа в полицию. Нудельмана нашли через розыск. Уже почти через сутки позвонили из ОВД района Митино: «Ваш муж задержан, у него в машине нашли наркотики. Он у вас дилер….». Татьяна в это верить отказывалась, нашла мужу адвоката. Тот-то уже после изучения материалов уголовного дела и первой же беседы с подзащитным выяснил: дело нечисто.

ЗАДЕРЖАНИЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО?

- В материалах было написано, что «Вольво» моего мужа остановили на Дубравной улице и при ее осмотре нашли пакет синтетических наркотиков, - рассказывает Татьяна. - А Виталий сообщил, что на самом деле сотрудники наркополиции остановили его на перекрестке недалеко от дома в Красногорске. Люди в масках вытащили его и приятеля, которого он подвозил, из машины и уложили лицами в снег. Досмотр машины провели без понятых. Ничего не нашли. Поэтому моего мужа затолкали в оперативную машину и с завязанными глазами повезли куда-то. Оказалось - на Дубравную улицу. Туда же сами перегнали его «Вольво». И уже там разыграли спектакль, оформив в документах, что автомобиль гражданина Нудельмана был остановлен на Дубравной и в ней нашли наркотики. Но позвольте, у полицейских на самом деле было столько времени, чтобы во время перегона положить «дурь» куда угодно! Муж стал возмущаться такой топорной и наглой работе полиции, его избили и оформили как сопротивление при задержании.

Дальше все было быстро - арест, предъявление обвинения по статье «Незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере». Это от 8 до 15 лет.

Нудельман отказывался признавать свою вину и передал жене из СИЗО через адвоката: «Таня, ищите свидетелей, что меня задерживали в Красногорске, а не в Митино». По его словам, в Красногорске его задерживали два сотрудника, а в Митино его, Нудельмана, передали уже двум другим.

И Тане пришлось проводить собственное расследование.

- Муж рассказал, на каком перекрестке его остановили сотрудники наркополиции, и я весь района заклеила объявлениями, просила откликнуться очевидцев, - говорит женщина.

СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Спустя почти месяц позвонила девушка, которая снимала момент задержания на мобильный телефон с балкона. Это запись в итоге сыграла ключевую роль. Татьяна Нудельман принесла это видео с перечислением нарушений, которые допустили сотрудники полиции в Управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве - этот отдел занимается «оборотнями в погонах».

- В УСБ проверку провели очень скрупулезно, - продолжает Татьяна. - На видеозаписи есть момент, что к машине моего мужа, когда его держат на земле, подъезжает полицейский автомобиль с мигалками. Это ДПС. «Безопасники» нашли эту машину и тот самый экипаж. Сотрудники подтвердили, что действительно подъезжали, увидев суету вокруг машины на перекрестке, там «работали»оперативники московского Управления управления по обороту наркотиков (напомним, после дела Голунова Владимир Путин главу УНК Москвы генерал-майора Девяткина в отставку, - Авт.). Они предъявили документы и заявили, что задержали дилера. То есть, это подтверждало, что задержание на Дубравной из уголовного дела - фикция. Кроме того, в УСБ подняли GPS-маршрут оперативной машины, на которой передвигались наркополицейские. И эти данные тоже подтверждали, что до Митино автомобиль был в Красногорске и стоял в указанной моим мужем точке.

В распоряжении редакции есть материалы проверок этого дела, которые проводили в УСБ.

«Доводы заявителя подтвердились, - говорится в документе, подписанном врио начальника УСБ ГУ МВД по Москве подполковником Подобным. - Сотрудники УНК в отсутствие оснований, установленных действующим законодательством, сфальсифицировали материалы, в последствии послужившие поводом для возбуждения уголовного дела».

Материалы проверок этого дела, которые проводили в УСБ.Фото: Личный архив

Все предельно четко. Это постановление о том, что материалы проверки направляются в Следственный комитет (именно там расследуют преступления, в которых замешаны сотрудники полиции, - Авт.) датировано сентябрем 2018 года. Тогда родные Нудельмана ждали, что мужчину вот-вот отпустят из СИЗО, а участвовавшие в фальсификации четверо оперов наркополиции (их фамилии есть в материалах проверки: Миньков, Трифонов, Ешенков, Татарников) сами окажутся в изоляторе. Но этого, увы, до сих пор не произошло.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ИГРАЕТ В «ФУТБОЛ»

- Материалы проверки изначально направили в СК по северо-западному округу Москвы, к которому относится Митино, - говорит Татьяна. - Но потом передали в управление Следкома по СВАО. Объяснили, что проверку должно провести подразделение по другому округу, чтобы исключить возможный сговор на местах. С тех пор СВАО несколько раз возвращало материалы в СЗАО, городское управление снова перебрасывало их на северо-восток. Но по факту при всех собранных доказательствах материалы уголовного уголовное дело на сотрудников полиции так и не завели.

Тут стоит отметить, что позже была проведена еще одна проверка, в которой УСБ подтвердило те же выводы.

И что?

И ничего.

Виталий Нудельман по прежнему сидит в СИЗО. А сотрудники УНК, которые по версии Управления собственной безопасности сфальсифицировали дело, продолжают работать. Тем временем пока Следственный комитет играет материалами проверки в «футбол», расследование по уголовному делу завершено и готовится к передаче в суд.

Ситуации, конечно, разные бывают. Можно предположить, что Нудельман на самом деле наркодилер. Ну не просто же так каким-то там автослесарем заинтересовались оперативники?!

- Мой подзащитный полагает, что это могла быть личная месть, - говорит адвокат Нудельмана Вадим Романчук.

ЗАГАДОЧНЫЙ ЮРИЙ

И тут интересно. На допросах Виталий Нудельман рассказывает, что в 2017 году с ним познакомился некий Юрий, который представился сотрудником Управлению по контролю за оборотом наркотиков. Полицейский, если верить автослесарю, предложил ему во время ремонта дорогих машин подбрасывать в салоны наркотики. «С целью последующего вымогательства денежных средств за непривлечение к ответственности», - еще одна цитата из проверку УСБ.

Предложения поступали несколько раз. Нудельман отказывался. Сам Юрий неоднократно просил у автослесаря взаймы (суммы не уточняются) и тот давал, «поскольку Юрий угрожал ему задержанием с «подбросом» наркотиков».

Юрий в задержании Виталия не участвовал. Но в ОВД Митино, куда автослесаря привезли на допрос, он появлялся. Нудельман считает, что наркополицейский мог решить отомстить ему через коллег за отказ сотрудничать.

Личность Юрия уже установлена. Это действительно действующий сотрудник УНК. И его даже проверили на полиграфе.

«Выявлена высокая реакция на вопросы, касающиеся личных встреч с Нудельманом и получения денежных средств, что может свидетельствовать о том, что Юрий пытается скрыть факт неоднократных личных встреч с Нудельманом».

- Мужу предложили подбрасывать наркотики в машины клиентам. А когда он отказался, наркотики нашли у него самого, - резюмирует Татьяна Нудельман. - Я писала десятки заявлений и жалоб. В полицию, в Следственный комитет, в прокуратуру. Везде отвечают отписками. Никто не хочет признавать ошибку, хотя всем очевидно, что сотрудники УНК сработали очень грубо, нагло. Получается, что наркотики могут подкинуть любому. И всем плевать, виноват человек на самом деле или нет…

P.S. Когда материал готовился к публикации, Татьяна Нудельман сообщила, что прокуратура, которая проверяла материалы дела ее мужа перед отправкой в суд, вернула их следствию. На дорасследование.