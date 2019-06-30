2019-06-30T17:17:35+03:00
Звезды

"Что вы несете?": Ксению Собчак назвали приемной дочкой

Под снимком сына телеведущей завязалась бурная дискуссия
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак столкнулась с неожиданным высказыванием о своей семьеКсения Собчак столкнулась с неожиданным высказыванием о своей семьеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Ксения Собчак столкнулась с неожиданным высказыванием о своей семье. Телеведущая узнала, что ее считают приемной дочкой.

Ксения Собчак разместила в своем блоге очередное фото сына Платона. Однако неожиданно снимок стал предметом бурного обсуждения не столько ребенка, сколько его звездной мамы.

"Генетика - не лженаука", - подписала Ксения Собчак фото, на котором Платон стоит у стола. Подписчики в очередной раз стали гадать, на кого же больше похож малыш: на звездную маму, своего отца Максима Виторгана или дедушку Анатолия Собчака. Неожиданно в дискуссию вмешался пользователи соцсети, которые и подлили масла в огонь.

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Платон
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"Как он может похож на Собчака, если Собчак - отчим!", - написал со знанием дела фолловер. Тут же другой поклонник Ксении сообщил: "Анатолий - не родной отец Ксении!".

Фото: скриншот

Фото: скриншот

В ответ возбудились другие пользователи, услышав такие заявления. Они согласилась с неоднозначным высказываем, пребывая в уверенности, будто телезвезда действительно является приемной дочкой.

Другая же часть поклонников выразила мнение, что этого "быть не может" и "какая разница, на кого похож мальчик", а также "только мама знает, чья Ксения дочь!". Сама звезда судя по всему впервые столкнулась с подобной теорией о своем происхождении. Она резко отреагировала на на слухи о том, что у нее может быть другой биологический отец. "Что вы несете?", - возмутилась Собчак.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Не секрет, что телеведущая была очень близка с родителем. Год назад Ксения представила публике документальный фильм "Дело Собчака", который она сняла в память о нем.

Только у нас. Ксения Собчак о своем фильме "Дело Собчака" и жизни после выборов.Ведущий Владимир Ворсобин. Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/ Радио Комсомольская Правда в соцсетях: https://t.me/radiokp https://vk.com/radiokp https://www.facebook.com/radkp/ https://ok.ru/kp.radio twitter.com/radio_kp instagram.com/radio.kp/

ИСТОЧНИК KP.RU

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