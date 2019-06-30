"Что вы несете?": Ксению Собчак назвали приемной дочкой

Ксения Собчак столкнулась с неожиданным высказыванием о своей семье. Телеведущая узнала, что ее считают приемной дочкой.

Ксения Собчак разместила в своем блоге очередное фото сына Платона. Однако неожиданно снимок стал предметом бурного обсуждения не столько ребенка, сколько его звездной мамы.

"Генетика - не лженаука", - подписала Ксения Собчак фото, на котором Платон стоит у стола. Подписчики в очередной раз стали гадать, на кого же больше похож малыш: на звездную маму, своего отца Максима Виторгана или дедушку Анатолия Собчака. Неожиданно в дискуссию вмешался пользователи соцсети, которые и подлили масла в огонь.

"Как он может похож на Собчака, если Собчак - отчим!", - написал со знанием дела фолловер. Тут же другой поклонник Ксении сообщил: "Анатолий - не родной отец Ксении!".

Фото: скриншот

В ответ возбудились другие пользователи, услышав такие заявления. Они согласилась с неоднозначным высказываем, пребывая в уверенности, будто телезвезда действительно является приемной дочкой.

Другая же часть поклонников выразила мнение, что этого "быть не может" и "какая разница, на кого похож мальчик", а также "только мама знает, чья Ксения дочь!". Сама звезда судя по всему впервые столкнулась с подобной теорией о своем происхождении. Она резко отреагировала на на слухи о том, что у нее может быть другой биологический отец. "Что вы несете?", - возмутилась Собчак.

Фото: скриншот

Не секрет, что телеведущая была очень близка с родителем. Год назад Ксения представила публике документальный фильм "Дело Собчака", который она сняла в память о нем.