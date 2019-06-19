2019-06-19T23:32:59+03:00
Звезды

Ксения Собчак появилась на публике с обручальным кольцом

Неужели телеведущая тайно расписалась с Константином Богомоловым
Ольга ЛИБГАРДТ
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Все произошло во время очередного выпуска программы "Осторожно, Собчак!"Все произошло во время очередного выпуска программы "Осторожно, Собчак!"
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Ксения Собчак продемонстрировала обручальное кольцо. Пока одни назвали это данью прошлому, другие уверены - телеведущая могла связать себя узами брака с нынешним возлюбленным Константином Богомоловым.

Все произошло во время очередного выпуска программы "Осторожно, Собчак!". Ведущая во время беседы со своим коллегой Иваном Голуновым продемонстрировала таинственное украшение, которое вызвало море вопросов у публики.

В комментариях под видео завязалась бурная дискуссия. Одни сочли, что Ксения не сняла кольцо после развода с Максимом Виторганом. Другие заявили, что "сейчас модно увешивать себя кольцами с ног до головы". А третьи предположили, мол, у светской львицы -"новый брак с Богомоловым". Якобы, Собчак для этого и развелась. Особо смелые поведали, что "Ксения тайно вышла замуж в Праге".

Напомним, недавно, отвечая на вопрос журналистов, Ксения Собчак публично призналась в отношениях с Константином Богомоловым. Она сказала: "Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем отношения". Такое заявление теледива сделала после того, как ее фото с возлюбленным появилось на обложке одного из глянцевых изданий. Журнал назвал Собчак и Богомолова одной из самых ярких пар прошедшего "Кинотавра".

В Сочи пара заселилась в один из самых роскошных отелей. У Ксении были двухкомнатные апартаменты, откуда открывался прекрасный вид на море. Проживание в таком номере стоит около полумиллиона рублей.

Сама Ксения Собчак стала одной из самых обсуждаемых персон на "Кинотавре" в этом году. На открытии фестиваля 37-летняя телезвезда появилась в прозрачном платье с глубоким декольте. А на премьере фильма "Давай разведемся" Ксения и Константин столкнулись с Максимом Виторганом. Впрочем, бывший муж экс-ведущей "Дома-2" старательно избегали общества друг друга.

Напомним, о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова стало известно осенью 2018 года. В декабре Максим Виторган снял обручальное кольцо, а через некоторое время избил Константина в одном из столичных кафе. В марте 2019-го Ксения и Максим публично объявили о расставании. Об официальном разводе пары стало известно от самой Собчак в начале июня. Двухлетний сын экс-супругов Платон остался жить с матерью. Однако отец может видеть мальчика, когда пожелает.

Собчак в «голом» платье приехала на «Кинотавр» с Богомоловым.Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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