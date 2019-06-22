2019-06-22T00:36:42+03:00
Звезды

Бывший муж Собчак помирился с Богомоловым

Вражда между Максимом Виторганом и нынешним возлюбленным телеведущей осталась в прошлом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак и ее новый возлюбленный Константин БогомоловКсения Собчак и ее новый возлюбленный Константин БогомоловФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве прошла премьера спектакля "Мастер и Маргарита" в мобильном художественном театре. Одну из ролей озвучила Ксения Собчак. Телеведущая предстала в роли бойкой рекламщицы.

Необычному проекту отдали свои голоса знаменитые актеры и журналисты. Текст спектакля написан по мотивам романа Михаила Булгакова. Однако действие спектакля происходит в наше время по соседству с главными ресторанами Бронной.

В честь премьеры был организован специальный маршрут по Патриаршим прудам. Оценить постановку пришли многие звезды, в том числе и любовный треугольник Ксения Собчак с Константином Богомоловым и Максим Виторган.

Максим Виторган помирился с бойфрендом своей бывшей жены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Максим Виторган помирился с бойфрендом своей бывшей женыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судя по тому, как троица себя вела, вражда между бывшим мужем Ксении и нынешним возлюбленным осталась в прошлом. Константин и Максим довольно дружелюбно общались, пишут 7 Дней. При этом Собчак была в этот момент центре внимания.

Некоторое время назад теледива появилась на людях с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки. Все произошло во время недавнего прямого эфира в рамках шоу "Осторожно, Собчак!". В комментариях под видео завязалась бурная дискуссия. Одни сочли, что Ксения не сняла кольцо после развода с Максимом Виторганом. Другие предположили, мол, у светской львицы - "новый брак с Богомоловым".

Напомним, недавно, отвечая на вопрос журналистов, Ксения публично призналась в отношениях с Константином. Она сказала: "Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем отношения". Такое заявление теледива сделала после того, как ее фото с возлюбленным появилось на обложке одного из глянцевых изданий. Журнал назвал Собчак и Богомолова одной из самых ярких пар прошедшего "Кинотавра". В Сочи пара заселилась в один из самых роскошных отелей.

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Юбилейный "Кинотавр" приближается к своему экватору. Каждый вечер звезды театра, кино и шоу-бизнеса позируют на красной дорожке в рамках мероприятий 30-го фестиваля. И пока Ксения Собчак и Константин Богомолов не только вышли вместе в свет, но и позировали фотографам как пара, в Сочи прилетел бывший супруг телеведущей Максим Виторган (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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