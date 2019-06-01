Сын Ксении Собчак оказался копией своего деда

Ксения Собчак в День защиты детей впервые решила показать лицо своего сына Платона крупным планом. Мальчику уже два с половиной года. Он изучает иностранные языки и занимается спортом.

Ксения Собчак уже совсем не скрывает сына. Если раньше телеведущая закрывала лицо мальчика смайликом либо фотографировала наследника таким образом, что целиком его лицо никогда не показывала.

Однако 1 июня телеведущая решила представить Платона публике. "Хорошего вам вечера,а мы сруливаем!", - подписала Ксения Собчак снимок с сыном, который сидит в машине.

xenia_sobchak Сын Ксении Собчак - Платон

Стоит отметить, что появление его фото произвело настоящий фурор. Подписчики гламурной блондинки пришли в восторг от увиденного. Поклонники в один голос кричат, что Платон похож на своего знаменитого дедушку - Анатолия Собчака.

"Как удивительно он похож на Вашего папу!", "Красивый мальчик", "Очень похож на Вашего папу", "Как же он похож на Анатолия Александровича. Прям маленькая копия", "Замечательный малыш, похож на дедушку Толю!", "Копия Вашего отца!", "Копия дедушка, Анатолий Александрович", - пишут восторженные отклики комментаторы.

Ксения Собчак активно занимается воспитанием сына. Она нагрузила малыша дополнительными занятиями. Мальчик ходит в детский сад, где воспитатели являются носителями английского языка. Кроме того, в апреле знаменитая мама решила нанять для Платона репетитора по китайскому языку. Светская львица уверена, что ранние занятия расширяют кругозор ребенка. Занялась она и физическим развитием Платона. Звезда отвела двухлетнего мальчика в секцию дзюдо. Кроме этого Платон ходит на плавание.

Кстати, Ксения Собчак не единственная, кто 1 июня впервые решился показать лицо своего ребенка. Чуть ранее это сделала Лера Кудрявцева. Ее дочке в августе исполнится один год и до этого телеведущая скрывала лицо Маши за смайликами. Сегодня девочка была официально представлена публике.

leratv Моя. Пусть все детки на планете будут счастливы

Дочку Кудрявцевой назвали "кокеткой" и "куколкой". Фанаты умиляются малышкой и обсуждают, на кого же из родителей Маша похожа больше. Особенно сильно Машенька впечатлила Сергея Лазарева, Алену Водонаеву и Оскара Кучеру.