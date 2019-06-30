Бузова на жаре пустилась во все тяжкие
Ольга Бузова приняла приглашение футбольного клуба "Барселона" на два дня стать спортсменкой. Певица прилетела в Испанию и уже успела потренироваться под палящим солнцем, после чего у нее разыгрался аппетит. Поэтому звезда решила забыть о диетах и оторваться на всю катушку.
Ольга Бузова прилетела в Барселону, однако по прибытии в столицу Каталонии телеведущая сразу же пожаловалась поклонникам на аномальную жару в Европе. "Девочки спасают меня от испанской жары. Днем будет выше 40. Не знаю, что делать и как я справлюсь", - поделилась артистка.
Впрочем, звезда российских телеэкранов довольно быстро привыкла к высоким температурам и успела осмотреть достопримечательности города и продемонстрировать публике свою фигуру на фоне испанского заката.
А уже на следующий день Бузова заявила: "Вчера я отменила моду на диету. Так что сегодня буду сжигать калории". И опубликовала фото, на котором предстала в белом костюме. Поющая ведущая, изнывая от жары, решилась попить воды из местной колонки на улице.
Певица также посетила ресторан Blue Spot Barcelona, который принадлежит Шакире и футболисту Жерару Пике. Знаменитость пустилась во все тяжкие, наевшись до отвала. А потом позировала на фоне Храма Святого Семейства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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