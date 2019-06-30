2019-06-30T23:57:08+03:00
Звезды

Бузова на жаре пустилась во все тяжкие

Поющая ведущая прилетела в Барселону
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга БузоваОльга БузоваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ольга Бузова приняла приглашение футбольного клуба "Барселона" на два дня стать спортсменкой. Певица прилетела в Испанию и уже успела потренироваться под палящим солнцем, после чего у нее разыгрался аппетит. Поэтому звезда решила забыть о диетах и оторваться на всю катушку.

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Я сегодня играла в футбол на стадионе Camp Nou
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Ольга Бузова прилетела в Барселону, однако по прибытии в столицу Каталонии телеведущая сразу же пожаловалась поклонникам на аномальную жару в Европе. "Девочки спасают меня от испанской жары. Днем будет выше 40. Не знаю, что делать и как я справлюсь", - поделилась артистка.

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Начинаем день с улыбки...
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Впрочем, звезда российских телеэкранов довольно быстро привыкла к высоким температурам и успела осмотреть достопримечательности города и продемонстрировать публике свою фигуру на фоне испанского заката.

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Невозможно быть в Барселоне и не дойти до этого потрясающего места - символ города Саграда Фамилия
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А уже на следующий день Бузова заявила: "Вчера я отменила моду на диету. Так что сегодня буду сжигать калории". И опубликовала фото, на котором предстала в белом костюме. Поющая ведущая, изнывая от жары, решилась попить воды из местной колонки на улице.

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Мои хорошие! Вы только посмотрите, какой шикарный закат
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Певица также посетила ресторан Blue Spot Barcelona, который принадлежит Шакире и футболисту Жерару Пике. Знаменитость пустилась во все тяжкие, наевшись до отвала. А потом позировала на фоне Храма Святого Семейства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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