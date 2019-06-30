Бузова на жаре пустилась во все тяжкие

Ольга Бузова приняла приглашение футбольного клуба "Барселона" на два дня стать спортсменкой. Певица прилетела в Испанию и уже успела потренироваться под палящим солнцем, после чего у нее разыгрался аппетит. Поэтому звезда решила забыть о диетах и оторваться на всю катушку.

buzova86 Я сегодня играла в футбол на стадионе Camp Nou

Ольга Бузова прилетела в Барселону, однако по прибытии в столицу Каталонии телеведущая сразу же пожаловалась поклонникам на аномальную жару в Европе. "Девочки спасают меня от испанской жары. Днем будет выше 40. Не знаю, что делать и как я справлюсь", - поделилась артистка.

buzova86 Начинаем день с улыбки...

Впрочем, звезда российских телеэкранов довольно быстро привыкла к высоким температурам и успела осмотреть достопримечательности города и продемонстрировать публике свою фигуру на фоне испанского заката.

buzova86 Невозможно быть в Барселоне и не дойти до этого потрясающего места - символ города Саграда Фамилия

А уже на следующий день Бузова заявила: "Вчера я отменила моду на диету. Так что сегодня буду сжигать калории". И опубликовала фото, на котором предстала в белом костюме. Поющая ведущая, изнывая от жары, решилась попить воды из местной колонки на улице.

buzova86 Мои хорошие! Вы только посмотрите, какой шикарный закат

Певица также посетила ресторан Blue Spot Barcelona, который принадлежит Шакире и футболисту Жерару Пике. Знаменитость пустилась во все тяжкие, наевшись до отвала. А потом позировала на фоне Храма Святого Семейства.