Внучка Софии Ротару встречается с красавцем-миллионером

София Евдокименко интересует общественность не меньше, чем ее знаменитая бабушка София Ротару. К 18 годам девушка успела поработать моделью за границей и выпустить несколько собственных песен. А недавно стало известно, что Соня встречается с французом Марко Дюменилом. Поговаривают, будто миллионер и ценитель искусства души не чает в избраннице.

О бойфренде Сони Евдокименко известно не так много. У молодого человека собственный бизнес. Дюменил разъезжает на дорогих иномарках и регулярно отдыхает на лучших курортах Лазурного побережья. И если Соня не афиширует отношения с молодым человеком, то Марко охотно делится кадрами, на которых запечатлена внучка Ротару.

marcodumenil Keep Calm. No Sunshine Yet

Пара много путешествует вместе. Недавно влюбленные вернулись из Парижа. В столице Франции модель и бизнесмен посещают местные музеи и ходят по узким улочкам, наслаждаясь архитектурными красотами. "Удивительная девушка", - подписал Дюменил одно из фото, на котором Евдокименко рассматривает картины на выставке.

marcodumenil Le Fashion Week

Судя по всему, у влюбленных весьма серьезные намерения. Семья Сони во главе с ее знаменитой бабушкой встретилась с Марко в Лондоне.

marcodumenil Summer Road Trips

Сама Соня как-то делилась мыслями о будущем муже: "Необязательно петь серенады под балконом и лезть с букетом цветов по пожарной лестнице. Мне важно, чтобы парень был искренним и уверенным в своих словах и поступках. А еще обладал хорошим чувством юмора. Передо мной пример семейного благополучия нескольких поколений, поэтому я подойду к вопросу замужества и рождения детей очень серьезно".