2019-07-01T15:20:39+03:00
В мире

CNN призвал туристов ехать в Грузию «назло Путину»

С призывом обратился американский журналист Уилл Кэткарт
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments7
Ежегодно в Грузию приезжает по 7 миллионов иностранных туристов.Ежегодно в Грузию приезжает по 7 миллионов иностранных туристов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американский журналист Уилл Кэткарт, взволнованный антироссийскими протестами в Грузии и запретом авиасообщения между Москвой и Тбилиси, призвал путешественников немедленно ехать на Кавказ.

- Уважаемые путешественники, любители вина и пляжного отдыха, все, кто ищет приключений (вот уж точно подметил. - Авт.) или хочет насолить президенту России Владимиру Путину! Грузия нуждается в вас. Если вы когда-нибудь задумывались о поездке в эту маленькую черноморскую страну, расположенную между Россией и Турцией, сейчас самое время, - написал в авторской колонке на сайте CNN Кэткарт.

Журналист уверен, что протесты в Грузии - не против россиян (видимо, он не видел всех этих злобных русофобских плакатов, с которыми выходили на улицу демонстранты). Мол, речь идет исключительно о разногласиях между властями двух стран.

- Если и нужно помочь хрупкой евразийской демократии, то сейчас. Посольства западных стран в Тбилиси, в частности посольство США, делают это, призывая всех ехать в Грузию вопреки запрету Путина, - пишет Кэткарт.

- Это абсурд! Никакие иностранные туристы не поедут в Грузию. За исключением тех, кто любит экзотику. А таких единицы, - комментирует директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. - На Украине тоже были призывы массово ехать на отдых в Грузию. Но украинцы сейчас не в том состоянии, чтобы куда-то ехать и тратить валюту. Для россиян отдых в Грузии — это не заграница, это привычное место отдыха еще с советских времен. Там русские традиции сервиса, знакомая кухня, русский язык. Поэтому грузинские туроператоры в течение последних лет активно бились за российского туриста. Люди стали общаться, заработала народная дипломатия. А грузинская оппозиция, спровоцировавшая протесты, поняла, что эта народная дипломатия стала давать плоды нормализации российско-грузинских отношений. А это не вписывается в их русофобскую концепцию, поэтому они и провернули эту провокацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По следам Кикабидзе: певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России. Свое заявление знаменитость сделала после того, как ее буквально затравили в соцсетях русофобы. (подробности)

Вахтанг Кикабидзе: Я первым приеду в Москву на концерт в честь нашего примирения

Известный своими острыми высказываниями в адрес России артист, которого, не смотря на это, продолжают любить во всем бывшем СССР, встретился с журналистом «КП» в Тбилиси, и рассказал — что думает об антироссийских митингах в своей стране и помирятся ли когда-нибудь Тбилиси и Москва (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кресло раздора и антироссийские выступления в Грузии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Взорвавшийся на Кипре "неопознанный объект" оказался ракетой, которую запустила сирийская ПВО в ответ на атаку Израиля
Эксперты отметили в беседе с военным обозревателем "КП" Виктором Баранцом, что израильские атаки на Сирию поставили под угрозу туристические авиарейсы во всем регионе
Эксперт рассказал об итогах встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке
Директор Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов прокомментировал «КП» итоги встречи лидеров в Японии и то, как изменилось положение России в мире после этого саммита [видео]
Новости 24
Юрий Лоза высказался об отказе Катамадзе выступать в России
Путин в Италии встретится с Папой Римским и председателем Совета министров
В Германии разбился военный вертолет: погиб человек
Вячеслав Володин предложил создать единый реестр террористических организаций
ФАС не признал стенды IQOS рекламой табака
Город в Мексике завалило метровым слоем града
Полиция силой и слезоточивым газом разгоняет участников демонстраций в Гонконге
Появилось видео взрыва неопознанного объекта на Кипре
Одну из сестер Хачатурян признали психически невменяемой
Зеленский потребовал наказать главу МИда за несогласованные ответы России
«Тюрьма меня ничему не научила»: Кокорин о своем наказании
Хафтар предупредил о начале авиаударов по военным объектам в Триполи
Оперная певица из Грузии извинилась за концерты в России
Сервисы поиска попутчиков обяжут подчиняться правилам Минтранса
В России к долгостроям отнесли 188 тысяч квартир
Россияне стали больше доверять банкам, но брать кредиты не спешат
В Госдуме обсудят запрет частных камер фиксации нарушений ПДД
Встреча ради встречи никому не нужна - Песков о контакте Путина и Зеленского
Косачев назвал основные направления работы России в ПАСЕ
Ученые назвали заболевание повышающее риск развития рака
Песков уличил Катамадзе в незнании политики
Глава МИД Украины уходит в «политический отпуск»
В Польше появится центр подготовки для американских солдат
Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Главный редактор WikiLeaks рассказал о страданиях Ассанжа
Новые правила продажи молочных продуктов поддержали в союзе потребителей