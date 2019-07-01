CNN призвал туристов ехать в Грузию «назло Путину»

Американский журналист Уилл Кэткарт, взволнованный антироссийскими протестами в Грузии и запретом авиасообщения между Москвой и Тбилиси, призвал путешественников немедленно ехать на Кавказ.

- Уважаемые путешественники, любители вина и пляжного отдыха, все, кто ищет приключений (вот уж точно подметил. - Авт.) или хочет насолить президенту России Владимиру Путину! Грузия нуждается в вас. Если вы когда-нибудь задумывались о поездке в эту маленькую черноморскую страну, расположенную между Россией и Турцией, сейчас самое время, - написал в авторской колонке на сайте CNN Кэткарт.

Журналист уверен, что протесты в Грузии - не против россиян (видимо, он не видел всех этих злобных русофобских плакатов, с которыми выходили на улицу демонстранты). Мол, речь идет исключительно о разногласиях между властями двух стран.

- Если и нужно помочь хрупкой евразийской демократии, то сейчас. Посольства западных стран в Тбилиси, в частности посольство США, делают это, призывая всех ехать в Грузию вопреки запрету Путина, - пишет Кэткарт.

- Это абсурд! Никакие иностранные туристы не поедут в Грузию. За исключением тех, кто любит экзотику. А таких единицы, - комментирует директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. - На Украине тоже были призывы массово ехать на отдых в Грузию. Но украинцы сейчас не в том состоянии, чтобы куда-то ехать и тратить валюту. Для россиян отдых в Грузии — это не заграница, это привычное место отдыха еще с советских времен. Там русские традиции сервиса, знакомая кухня, русский язык. Поэтому грузинские туроператоры в течение последних лет активно бились за российского туриста. Люди стали общаться, заработала народная дипломатия. А грузинская оппозиция, спровоцировавшая протесты, поняла, что эта народная дипломатия стала давать плоды нормализации российско-грузинских отношений. А это не вписывается в их русофобскую концепцию, поэтому они и провернули эту провокацию.

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