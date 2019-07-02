В убийстве спецназовца ГРУ признался армянин, который уже месяц скрывается от полиции

Спустя месяц после кровавых событий в Подмосковном Путилково, где в массовой драке 1 июня погиб спецназовец ГРУ Никита Белянкин, следствие, кажется, зашло в тупик. Обвинение по статье "Убийство" предъявлено пятерым фигурантам уголовного дела, еще четверых будут судить за хулиганство.

- Все участники конфликта установлены, с ними проводятся следственные действия, - отрапортовали в СК.

Но один из главных подозреваемых Оганес Айрапетян уже больше месяца скрывается от правоохранительных органов. При этом он еще 1 июня был официально объявлен в розыск. Вот только найти его первым удалось не людям в форме, а адвокату.

Напомним , это тот самый парень, отец которого спустя две недели после преступления публично заявил, что его сын в той драке получил три огнестрельных ранения и пропал. По официальной версии, травматический пистолет действительно был у Никиты Белянкина, при этом сообщалось, что стрелял он только в воздух.

Никита Белянкин получил смертельное ранение ножом в уличной драке.

Рассказанная родней и подтвержденная показаниями участников драки история Оганеса окончательно запутала следствие. А на днях он и вовсе вышел на связь и признался в убийстве адвокатам.

- Отец записал видеообращение к Оганесу после, которого сын вышел на связь. Мне удалось с ним пообщаться и мы даже подготовили текст его явки с повинной. Он признался в том, что нанес ставшее смертельным ножевое ранение Никите Белянкину, а также ранил еще одного участника драки. Однако по его словам, нож он достал только после того как Никита начал стрелять. Ранения у него действительно есть. Я видел их своими глазами. Первая пуля попала Оганесу в ногу, вторая в грудь, а третья в шею, - рассказал "КП" Карен Нерсисян, адвокат семьи Айрапетян. - За медицинской помощью он обращался, но это было неофициально.

По словам адвоката, сейчас Оганес находится на территории России. Но сдаваться полиции он не спешит.

- Он не верит в честное расследование и его можно понять, ведь за решеткой сейчас находятся невиновные люди. Оганес сказал, что готов сдаться, но только в том случае, если их отпустят, - пояснил адвокат подозреваемого. - Где он находится сейчас мне неизвестно. Ранее он был судим за "Кражу" и освободился не так давно, в феврале этого года.

Официальное следствия ситуации никак не комментирует. Запрос, которая редакция направила еще две недели назад, так и остался без ответа.

Напомним, ценой собственной жизни 24-летний боец Никита Белянкин спас двоих русских парней, которые ввязались в пьяную драку с 11 армянами. Все произошло 1 июня в поселке Путилково Московской области. В убийстве первоначально обвинили 41-летнего Сергея Ходжаяна. По версии следствия, именно он нанес Никите ставший смертельным удар ножом в сердце. Однако спустя две недели после случившего о пропаже сына в полицию заявил Ромик Айрапетян. Это отец трех братьев-армян, которые участвовали в драке. Двое его сыновей Гамлет и Грант сейчас находятся в СИЗО. Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. А вот третий сын Оганес, якобы в этой драке получил два пулевых ранения и пропал.

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