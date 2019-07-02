Путин поручил разобраться с «делами за наркотики»

Владимир Путин подписал список поручений по итогам Прямой линии, среди которых многое из того, о чем просили непосредственно обращавшиеся к президенту. Например, повышение с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до прожиточного минимума и повышение зарплаты пожарным в 2019 году до 24 тысяч рублей в месяц, а с 2020 года – до 32 тысяч.

Путин поручил ввести статус ветерана боевых действий гражданам России, которые в 1999 годы в составе отрядов самообороны принимали участие в боевых действиях в ходе контртеррористических операций в Дагестане.

МВД дано распоряжение «внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство России, дополнительных преференций».

На фоне громкого дела Голунова президент поручил Генпрокуратуре совместно со Следственным комитетом, МВД и ФСБ «проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и в соответствии со своей компетенцией принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по указанной категории уголовных дел».

То есть в практике возбуждения и расследования уголовных дел «за наркотики» должны произойти существенные изменения.

Полный список поручений

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